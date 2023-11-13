Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Байрамян назвал главную причину неудачных выступлений «Ростова»

вчера, 10:51

Полузащитник Хорен Байрамян высказался о неудачных результатах «Ростова» в нынешнем сезоне РПЛ.

Долгая дорога влияет на результаты «Ростова»? А как играет «Краснодар»? Никогда не хотел на это ссылаться. Это точно не самая главная причина. Да, определённый накопительный эффект усталости существует, но это не главная проблема. Думаю, проблема, если сравнивать с тем хорошим прошлогодним сезоном, в наших головах. Возможно, кто-то поверил, что он суперзвезда. Не знаю, как правильно сказать. Есть время всё исправить, только первый круг закончился.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Родригао: «„Зенит“ пробился бы в 1/4 финала Лиги чемпионов в этом сезоне»
Вчера, 11:52
Лениод Федун оценил возможность конфликта между Соболевым и Абаскалем
Вчера, 09:50
Срджан Бабич заявил, что любой игрок «Спартака» мог бы заиграть в Европе
04 ноября
Рассказов считает, что «Спартак» может побороться за чемпионство
03 ноября
Бальбуэна: «При мне „Динамо“ станет чемпионом»
03 ноября
Романцев: «Нужно попробовать возродить Кубок Содружества»
02 ноября
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:35, ред.
Единственная сила нынешнего Ростова это постоянный прессинг и давление на соперника. Для комбинацонной, творческой игры у них сегодня просто нет исполнителей. Поэтому Валера строит игру выжимая максимум из того, что имеет. Если соперник ломается перед натиском Ростова, то команда побеждает и все восхищаются тренером. Если Ростов расслабится хоть на часть тайма, следуют провалы и упрёки в адрес тренера. Таков сегодня Ростов. Своё мнение никому не навязываю, просто высказываю.
Хиромант
Хиромант ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:47
- И Вас благодарю за общение, хотя я никому никаких вопросов и не задавал в своём первом комментарии. Вы сами подняли тему насчёт красоты футбола, а тут уж наши дороги разошлись. Ну что же, бывает. Удачи Вам.
Capral
Capral ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 20:29, ред.
Я вам ответил на все ваши вопросы, привел примеры из практики, но вы, ушли от вопроса, перевели тему в другую плоскость. А на главный мой вопрос: так в чем же все-таки мощь Ростова и красота его игры, ответ я так и не получил. Вместо ответа, я получил нервозную риторику на отвлеченные темы...

Разговор закончен. Благодарю за общение.
Хиромант
Хиромант ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:20, ред.
- Извините, Сэр! У нас с Вами разные понятия о красоте. Вы спросили - я ответил. Можете восхищаться Венской Аустрией сколько угодно, но это лично ваше мнение, и незачем считать его эталоном, и всем здесь навязывать. А почему я вспомнил сборную СССР - 86 года? Так вы сами начали:
"Красота в футболе- это тбилисское Динамо, венская Аустрия, Спартак Бескова и тд, и тп." - Ну и где же здесь Ростов, Спартак, Зенит, Краснодар 2023г.?
- А когда я написал, что для меня значит красивый футбол (без всяких и т.п. и т.д.) - тут же сразу претензии - а это не про Ростов, а эту сборную СССР.
- Так что можете своим детям, внукам рассказывать про красоту игры в футбол Венской Аустрии, а я своим детям (хотя они уже и так в курсе) и внукам буду показывать на видео матчи сборной СССР на ЧМ 86 года.
-Для Вас красота футбола - пас пяткой, а для меня - команда, как единое целое. Один за всех - И все за одного!
Capral
Capral ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 19:53, ред.
Во-первых, мы говорили об игре Ростова, а не о сборной Лобановского. А во-вторых, футбол Лобановского- НИКОГДА красотой не отличался!!! Физика, прессинг, атлетизм и постоянное давление на ворота соперника- вот, игра Лобановского. Где же здесь красота? Даже киевские болельщики говорили, что победами киевского Динамо они уже присытились, но теперь- хочется и футбол посмотреть! Красота футбола- это венская "Аустрия"-78!!! Этой командой, восхищался даже К.Махарадзе, понимавший красоту и эстетику в футболе!!!
Хиромант
Хиромант ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:44, ред.
- Ну а я считаю красивым футбол сборной СССР на ЧМ-86 в Мексике. Да, пусть там более половины игроков было из Киевского Динамо, но были игроки и из Московского Спартака, и из Минского Динамо, да чего там всех перечислять. Хотите - откройте справочник. НО ТОГДА ЭТО БЫЛА ЕДИНАЯ СТРАНА И БЫЛ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ ТРЕНЕР! Если бы не явный "беспредел" судьи в матче с Бельгийцами - Мы могли бы дойти и до финала. А там... возможно было все.
- А как всё начиналось? Перед ЧМ-86 - Бразилия Фаворит! Во всех отборочных, товарняках всех - ... хм.. А тут раз - и Венгрия раскатала Бразилию, как дошколят. И не только, кстати, Бразилию. И тут, наша сборная СССР попадает в одну группу с Венгрией, и сразу с ней первый матч. Все западные папарацци уже заранее написали "некролог" нашей сборной, и оставили только пробел в графе счёт матча. Но когда Наша сборная "разорвала" "хвалёную" Венгрию 6:0 в первой же игре, писаки-журналисты ... ну дальше вы сами поняли. Кстати, может из-за этой игры нас и засудили в матче с Бельгией. Блин, Беланов плакал после матча. Выложился парень - на 200%, забил 3 мяча, а какой-то х.., нет ф.., нет пи..., - ну короче судья засчитал бельгийцам 2 мяча из явного положения вне игры. Потом уже какие-то комиссии признали, что судья ошибся, но кули толку...

- Вот такой футбол, такую самоотдачу игроков, такие честные и правдивые эмоции игроков, тренеров и болельщиков я и считаю красивым футболом!!!
Capral
Capral ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 19:02, ред.
И кстати, где вы увидели Ростов, умеющий перестраиваться по ходу матча? Напомните, будьте любезны...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:55
Сначала хотел наехать на Байрамяна... но потом внимательно прочитал его слова и понял, что так то он правильно сказал.
Усталость от дороги? Ну это вы игрокам СКА Хабаровск расскажите, они хоть посмеются над вами.
А вот про звёздную болезнь Хорен правильно сказал.
фк Ростов специфичная команда, если брать уровень команды, то это середняк РПЛ, только с поправкой.
Когда власти находят деньги, берут в долг, то это боевая единица, а потом приходится отдавать и тут фк Ростов превращается в обычное состояние.
Сейчас фк Ростов расплачивается за победы над Баварией и прочие успехи прошлых лет.
Тут надо сказать спасибо Карпину, что он держит костяк команды при себе, думаю если он уйдёт, то команда может оказаться в ФНЛ и выбраться оттуда будет проблемой.
Торпедо и Алания тому пример.
Capral
Capral ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 18:53, ред.
То что я видел, и что я считаю лучшей игрой ростовского футбола- это СКА Ростов времен- Заварова, Андреева, Гусева, Гамулы, когда команда побеждала в кубке Спартак, играла на равных с Айнтрахтом и тп. СКА, В.Понедельника, я не видел, поэтому судить не буду. Ростов, К.Бердыева, лучшим не был, несмотря на серебро ПЛ. Была, очень организованная игра, от обороны, размеренная, но не яркая, как и всё у Бердыева. А, Ростов последних лет- точно, ни красотой, ни мощью не отличается. Навал и предсказуемая игра- вот вся игра Ростова при Карпине.

Красота в футболе- это тбилисское Динамо, венская Аустрия, Спартак Бескова и тд, и тп.
Хиромант
Хиромант ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:38
- Достопочтенный джентльмен, будьте так любезны не рассказывать мне, что значит играть красиво (хотя, это расшифровывается просто - когда игра нравится болельщикам).
- И не будете ли Вы снисходительны к моим скромным познаниям в футболе, и вспомнить лучшие игры Ростова сами? Я буду Вам очень признателен. А под словом "мощно", я имел в виду способность команды перестраиваться по ходу матча, и выигрывать матчи, пропустив первыми 1-2 мяча.
Михаил Шацк
Михаил Шацк
вчера в 18:30
Главная проблема очевидна - это главный тренер.
Agamaga...............
Agamaga...............
вчера в 17:56
Ростовский Кукурелья намекал на Карпина, называя кого-то суперзвездой.
Capral
Capral ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 17:42
Ростовчане умеют красиво играть? Любезный, будьте так добры, напомните мне пожалуйста, хоть одну игру, где Ростов играл красиво. А потом, я вам скажу, что значит играть красиво. И кстати, что значит по вашему, мощно?
adekvat
adekvat
вчера в 17:31
Ну у тренера со звездой в голове и игроки должны быть звездами.
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:06
- Да прав Байрамян. И умеют ростовчане мощно и красиво играть, и возможности для этого у них есть, и с тренером особых разногласий нет. Просто побывали на верхних строчках таблицы РПЛ (в прошлых сезонах, и несколько туров), обыграли пару-тройку лидеров (опять же - былые заслуги) - вот и головокружение от успехов, вот и расслабленность, о которой говорит Байрамян. Примеры? Да тот-же Норман, Полоз, да вы и сами дальше можете продолжить. Скажете, их уже нет в команде? Да, уже нет. Но "вирус самолюбования" остался...
Интерес
Интерес ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 16:18
"Пони бегает по кругу?"
Интерес
Интерес
вчера в 16:17
В принципе,"самая российская команда" РПЛ растёт как коллектив и матереет,но,судя по всему,нужна встряска,в виде нового главного тренера.Похоже,Валера себя исчерпал.И заскучал,и "мальчик хочет (если не )в Тамбов",то домой передохнуть-точно.
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:53
Ростову нужен тренер, как Бердыев...
Capral
Capral
вчера в 15:41
Футбол- это искусство, а значит, через немогу играть нельзя. Футболом, как игрой -надо наслаждаться, созидать и фантазировать!!!
А вот, через немогу, тоже можно играть, но, тогда- это уже будет работа...
😉😉😉😉😉
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:41
Слишком близко подпустил педагог вас к себе. И теперь бросается из крайности в крайность. Надо играть через не могу, а уже не получается.
Capral
Capral
вчера в 13:33
Любопытно, кто видит себя суперзвездой в Ростове? На мой взгляд, Карпину надо поменять стиль игры, хотя я понимаю, что сделать это с тем составом будет непросто. Однако, есть Байрамян- способный вести комбинационный, креативный футбол, именно то, чего не хватает Ростову. Смотреть на прямолинейные, примитивные навесы и забросы команды- удовольствия не доставляет. Силовой футбол Ростова надо разбавить мыслью и фантазией, а это задача тренера. Даже присутствие на острие атаки не самого креативного нападающего Комличенко, тоже картины не портит, если его правильно использовать. Но, признаюсь, вчера, смотреть на ростовские убогие навесы было неприятно...
8c67b2j5dv65
8c67b2j5dv65
вчера в 12:36
Одним словом короткая скамейка у Ростова
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:58
Надо еще учитывать, как усилился Ростов в этом сезоне, тремя пацанами и одним иностранцем.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:52
А что же главный тренер ? Получается, вся его строгость уходит в пустоту, если не может настроить команду ? ...
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:52
Просто прошлый сезон на пенальти выезжали..., практически в каждом матче , да и не по разу... А в этом сезоне не работает..., не проплатили опцию.
112910415
112910415
вчера в 11:22
намекает, что не все выкладываются по полной
lotsman
lotsman
вчера в 11:19
Раз в неделю играть и их дорога утомляет!!! Совсем уже разленились.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 