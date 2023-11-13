Байрамян назвал главную причину неудачных выступлений «Ростова»

Полузащитник высказался о неудачных результатах «Ростова» в нынешнем сезоне РПЛ .

Долгая дорога влияет на результаты «Ростова»? А как играет «Краснодар»? Никогда не хотел на это ссылаться. Это точно не самая главная причина. Да, определённый накопительный эффект усталости существует, но это не главная проблема. Думаю, проблема, если сравнивать с тем хорошим прошлогодним сезоном, в наших головах. Возможно, кто-то поверил, что он суперзвезда. Не знаю, как правильно сказать. Есть время всё исправить, только первый круг закончился.