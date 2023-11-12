В РПЛ нет слабых команд. «Ростов» может прибавить, даже «Сочи» набирает очки

1699794893

вчера, 16:14

Комплименты для «Пари НН» и всех, кто ниже Юрана в таблице.

Бывают сезоны, когда аутсайдеры состоянием или классом даже немного унижают высший дивизион. Так было в прошлом чемпионате. «Факел» опередил «Химки» на двенадцать очков, а «Торпедо» на девятнадцать. А сейчас «Сочи» и «Балтика», хотя пока набрали мизерное количество пунктов, оставляют намного лучшее впечатление. Всех есть за что похвалить.

«Сочи»

Очевидный козырь – сильный состав, который генерирует качественные моменты. Если смотреть таблицу по ожидаемым очкам, то у «Сочи» должно быть не десять пунктов, а двадцать один балл. И это больше, чем заслужили на данный момент «Спартак» и ЦСКА . Конечно, южане зря выгнали Бердыева в прошлом сезоне – с ним могли идти в середине таблицы. Хохлов всё испортил, а остальные тренеры пытаются разозлить игроков. Иногда видим неплохой результат, набрали четыре из десяти пунктов в последних трех матчах, огорчили «Динамо» ничьей 3:3.

«Балтика»

Ужасно играют в гостях – семь поражений в семи матчах до этого тура. Сегодня в Нижнем Новгороде у тренера Игнашевича была очередная попытка приятно удивить фанатов, впервые набрали очки на выезде благодаря ничьей. Но если не привязываться к главной слабости, то клуб из Калининграда, учитывая скромные возможности, отсутствие опыта и незвездный состав, показывает добротный футбол. В таблице домашних игр лишь на два пункта отстают от «Зенита».

«Ахмат»

Пятая команда прошлого сезона оказалась в зоне стыковых матчей. Выступают ужасно, но футболисты на поле сильные. Зря уволили тренера Ташуева, он в «Факеле» показал, что не сдается, мог вытащить «Ахмат» в середину таблицы. Но даже сейчас, хотя плохо играют в защите, на поле игроки высокого уровня. Форварды Ильин и Конате, крайние защитники Тодорович и Богосавац, полузащитники Олейников и Тимофеев. Наконец, ветеран Бериша, который проводит плохой сезон, но может перестроиться. Набрав форму, «Ахмат» способен отобрать очки у москвичей и «Зенита» во втором круге.

«Оренбург»

Здесь хвалим за смелость. Пусть в этом сезоне результативность «Оренбурга» не такая, как приучили при Личке год назад, но команда опасная. Поэтому сегодня «Динамо» надо быть аккуратным против зубастого середняка. Деограсия не такой коварный, как Густаво Фринг – злодей из сериала «Во все тяжкие», с которым тренера сравнивали, но у «Оренбурга» толковые футболисты из Латинской Америки и парочка крепких боснийцев. Поскольку аргентинцы хотят уйти на повышение, то попробуют подняться в таблице.

«Урал»

Ужасная серия не значит, что президент «Урала» Иванов не доверяет главному тренеру Ганчаренко. Клуб из Екатеринбурга столкнулся с потерей интереса к футбольной жизни, как у «Ростова»? Кубковой команде тяжело себя мотивировать, когда нельзя стать сенсацией и попасть в Лигу Конференций, сыграв в еврокубках на домашней арене. Но бодрый старт «Урала» напомнил, насколько это колючий соперник для фаворитов. В следующем туре в Екатеринбурге сыграет «Краснодар», и вряд ли будет прогулка для фаворита, ведь Ганчаренко работал с «горожанами», у него свои счеты.

«Ростов»

Могли быть выше в таблице без травмы защитника Осипенко. Это самый сильный участник второй восьмерки в РПЛ . Карпин – тренер сборной России, в заявке футболисты национальной команды. Летом «Ростов» не потерял Осипенко, Глебова, Уткина и Комличенко. Нашел свои голы Голенков, а после серии откровенно ужасных матчей, когда ростовчане не были похожи на себя, они вернулись к положительным результатам. Не хватает только сильных легионеров. Игра хуже прошлогодней, когда замахивались на второе место, но «Ростов» не отстал от «Спартака» на 10 очков. Сегодня Карпин сыграет против бывшего клуба, а между ними всего четыре пункта в таблице.

«Факел»

Ташуев заслужено получил награду тренеру месяца в РПЛ , в октябре настроил клуб из Воронежа на серию приличных поединков. «Факел» не знает поражений в шести турах подряд. За это время обыграли сочинцев, не уступили в гостях «Динамо», набрали три очка против «Спартака» и вчера не дали победить ЦСКА . У «Факела» крепкий футбол. Форварды Аппаев и Марков в форме, классно смотрится универсальный Магаль, в обороне Божин доходит до кондиции – может пойти на повышение. Клуб из Воронежа идеальный пример крепкого середняка, который радует родную публику.

«Рубин»

На старте сезона, когда тренер Рахимов оказался в сантиметре от увольнения, было заметно, что «Рубин» выступает хуже возможностей. Ощущения оправдались осенью, казанцы в последних шести турах проиграли только «Краснодару». Конечно, не всё идеально – у вратаря Дюпина много работы, но в поле радуют Кабутов на правом фланге, Иву в центре, а в атаке может показать себя форвард Даку. «Рубин» не такой мощный, как раньше, когда метил в еврокубки до вылета, но это один из самых богатых середняков РПЛ . Ресурсы помогут на дистанции.

«Пари НН»

Не команда, игры которой невероятно интересно смотреть. Подопечные Юрана играют на результат, поэтому недавно были в шаге от третьей строчки. Сейчас отодвинулись в таблице ниже, но клуб из Нижнего Новгорода по-прежнему сложно обыграть. Дома «Пари НН» выступает сильно, а упрямства вратаря Нигматуллина, центрального защитника Гоцука, опорника Майга и плеймейкера Калинского достаточно, чтобы скромная команда могла уйти на зимний перерыв выше «Спартака» в таблице.