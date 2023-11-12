Миллер о матче «Зенит» — «Краснодар»: «Лев прыгнул, бык отскочил»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар».
«Лев прыгнул, бык отскочил», — приводит слова Миллера пресс-служба «Зенита».
«Краснодар» открыл счет, но «Зенит» затем сумел сравнять. Встреча завершилась вничью 1:1.
Но, если это львёнок, которые после изгнания из прайда тоже могут собираться в стаю и охотиться совместно, чтобы выжить, пока они не дорастут до уровня бойцов за прайд, то тут тоже плохие новости, ибо, как говорит Педивикия, таким львятам нужно тратить тестостерон, поэтому они склонны к гомосексуальным отношениям внутри стаи...
Но, если это львёнок, которые после изгнания из прайда тоже могут собираться в стаю и охотиться совместно, чтобы выжить, пока они не дорастут до уровня бойцов за прайд, то тут тоже плохие новости, ибо, как говорит Педивикия, таким львятам нужно тратить тестостерон, поэтому они склонны к гомосексуальным отношениям внутри стаи...