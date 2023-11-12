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Миллер о матче «Зенит» — «Краснодар»: «Лев прыгнул, бык отскочил»

вчера, 11:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар».

«Лев прыгнул, бык отскочил», — приводит слова Миллера пресс-служба «Зенита».

«Краснодар» открыл счет, но «Зенит» затем сумел сравнять. Встреча завершилась вничью 1:1.

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Все комментарии
Persenchik
Persenchik
сегодня в 03:27
Или наоборот. Бык опустил голову, а лев сразу за баобабом спрятался. Хотя при чем здесь лев и Зенит??? "Мешки" привычнее. :-D
Хиромант
Хиромант ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:10, ред.
- Охренительно познавательная лекция о мире природы. Особенно:
..."Но, если это львёнок, которые после изгнания из прайда тоже могут собираться в стаю и охотиться совместно, чтобы выжить, пока они не дорастут до уровня бойцов за прайд, то тут тоже плохие новости, ибо, как говорит Педивикия, таким львятам нужно тратить тестостерон, поэтому они склонны к гомосексуальным отношениям внутри стаи..."

- А я всю жизнь прожил в деревне, и видел как быки гомосексуализмом занимаются, причём уже в зрелом возрасте. И что с того? Я же не пишу об этом на футбольных сайтах. А что свиньи порой вытворяют... А гуси, утки, собаки, кошки ...
Чист
Чист
вчера в 19:02
стыдоба столько зрителей пришло -а устроили буддо финал какой а оказалось мыльной оперой -да гнать Семака с такой игрой -такие игроки - ждал этой игры и одно разочарование - ну думаю эксперты на Матч тв погонят волну -словно это матч века был -послушаю спецом
Хиромант
Хиромант ответ nubom (раскрыть)
вчера в 18:53
- Ну да, один москвич уже занимался пчеловодством. И кепку ветром сдуло, и его самого с занимаемой должности. Так себе совет ...
VqGer3
VqGer3 ответ blackhorse (раскрыть)
вчера в 17:54
в Санкт-Петербурге примерно 75 скульптур львам - отсюда и одно из названий команды!
А вот с чего Краснодар-быки ? или те же Сочи- барсы? только от того что на эмблеме нарисовали этих животных -вот где реально СМЕШНО!!!
nubom
nubom ответ Zenit 1980 (раскрыть)
вчера в 16:35
У Семака одна проблема, которая присуща всем начинающим авторам. После нескольких удачных вещей, они перестают генерировать идеи. Для преодоления этого кризиса, необходимо временно переключится на что-то другое. Например, заняться пчеловодством…)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ boris_spartak (раскрыть)
вчера в 16:17
Тут Дзюбу можно спросить, он же знатный специалист по змеям, правда, преимущественно одноглазым.
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 16:15
У Семака две проблемы, из - за которых Зенит вынужденно играет с большой оглядкой на оборону. Первая, нет центра защиты - игрока уровня ушедших Ивановича, Ловрена . Вторая , это дыра в рамке. Вратаря, соответствующего уровню претензий клуба, нет от слова вообще. Отсюда и проигрыши Динамо и Локо. С такими проблемами взять титул легко и с отрывом, как год назад, не выйдет. Удивляет другое, планируют трансферы в центр но нет никаких новостей о намерении укреплять защиту и найти действительно классного кипера.
boris_spartak
boris_spartak
вчера в 16:08
Типа его Надир олицетворяет царя зверей. Уж скорее он питон южноамермканский.
Narum Narum
Narum Narum
вчера в 16:08
лев пукнул, бык понюхал))
Petrov1ch
Petrov1ch ответ 56f4rdfdqugj (раскрыть)
вчера в 15:41
    adekvat
    adekvat
    вчера в 15:28
    Я поэт зовут меня Милер ........
    112910415
    112910415
    вчера в 15:27
    и в данное время бык сверху )
    Сергей Зz
    Сергей Зz
    вчера в 15:09
    Бомж прыгнул и 79ался.
    KTS16_
    KTS16_
    вчера в 15:06
    Отскочил Зенит
    nubom
    nubom
    вчера в 14:42
    Тут не нужно быть великим зоологом, чтобы понять, что лев и бык, увидев друг друга, с испугу шарахнулись в разные стороны. И мой совет Семаку: имея в составе таких игроков, не стоит поганить великую игру, только лишь для того, чтобы сидеть в своем "кресле". Футбол существует для зрителей, а такие с позволенья сказать "достижения" можно делать и на запасном поле...
    kip-elev
    kip-elev ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 14:42
    Да просто на сайте фк Краснодар указаны 7 спонсоров, там нет Магнита. Откуда информация о титульном спонсорстве Магнита?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 14:36
    kip-elevkip-elev ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    Не горячись, а внимательно вникни в текс моего комментария. Я вел речь именно о Магните. Реальный владелец там - ВТБ. А про ф\к Краснодар упомянул вскольз, что у СНГ не все акции, но контрольный пакет. Что здесь "бред" как ты пишешь. Это информация из ЕГРН и Фонда имущества. Проверь и не горячись.
    kip-elev
    kip-elev ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 14:22
      Evgeniy25
      Evgeniy25
      вчера в 14:17, ред.
      Зенит отскочил от поражения Лев отскочил от Быка 2 опасных момента за матч а пафоса сколько? Посмотрим как запоете когда бразильцы уедут! Будут говорить судьи плохие!
      memphis
      memphis ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 14:13
      Браво!
      sir_Alex
      sir_Alex
      вчера в 14:03
      Лев слабо газанул, оттого прыжок не получился)))
      blackhorse
      blackhorse
      вчера в 13:47
      Сами себя львами назначили))),смешно!
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 13:38, ред.
      Портфель Путина в мэрии носил Сечин, а не Миллер.
      56f4rdfdqugj
      56f4rdfdqugj
      вчера в 13:23
      - Вообще-то, это я отскочил. Кто ему речь писал, Кличко? 🤦‍♂️
      lotsman
      lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 13:17
      Да в теме он, в теме. Лев в одиночку тоже может прыгнуть, если сильно надо, выбирая ослабленного быка. Но бык показал силу и обе стороны разошлись при своих.
      valdsx vald
      valdsx vald
      вчера в 13:17
      Лев прыгнул но подскользнулся на зеленой лепешки и попал быку носом в ..пу
      Capral
      Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 13:02, ред.
      Приветствую, Павел!
      Ну это как сказать, по поводу самок львов. Если вспомнить известную историю "Призрак и Тьма", то там, как раз- охотились самцы... В остальном- согласен, впрочем, как и всегда.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 12:46
      Огромное спасибо. Павел. Лично я существенно расширил свой кругозор и понял, что Миллер не в теме.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      вчера в 12:44
      Магнит титульный спонсор Краснодара , а Галицкий продал 95 % акций Магнита банку ВТБ. И у Галицкого не 100 % акций Краснодара. Так что ВТБ при делах.
      Гость
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