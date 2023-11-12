«Спартак» сыграл лучше без Соболева. Но Карпин ответил на классный дебют от Абаскаля

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вчера, 22:18

Небрежные команды выдали событийный поединок.

«Спартак» сыграл с «ложными девятками»

- В этом сезоне такой подход уже использовали, хотя не всегда удачно. Игнатов и Промес были «ложными девятками», а центральный форвард Соболев оказался вне основы. В этот раз соперник помогал ошибками в защите. Голкипер Песьяков подарил бывшему клубу второй, в итоге победный гол небрежной передачей ногой. Игнатов сначала забил с подачи Промеса – коварный не сильный удар, а потом Михаил прочитал ход соперника и вернул должок Квинси.

- «Спартак» выручала живость движения и высокий прессинг на старте матча. Не первый раз в карьере в РПЛ атакующий хавбек Игнатов удачно сыграл на опережение, а про Промеса можно лишь сказать, что форвард приближается к Данни по ассистам в чемпионате. Легенда «Зенита» создал 47 голов, а легенда «Спартака» отдал 40 результативных передач. Получив два быстрых мяча, «красно-белые» могли диктовать Карпину свой футбол.

- Ещё один ход от Абаскаля – Зобнин в роли правого защитника. Возвращение Романа в оборону не связано с дисквалификацией Хлусевича, ведь на лавке остался Денисов. Зобнин сыграл активно до травмы и замена на Даниила. Центрбек Дуарте разок упустил соперника, который опасно пробил головой, но до этого парагваец шикарно подкатился под Голенкова. Нападающий «Ростова» замешкался и упустил шанс забить. Оборона «Спартака», разумеется, допускала ошибки.

- Не впервые Абаскаль выбирает футбол без центра поля, стараясь избегать длительной борьбы в опорной зоне, где Пруцев и Литвинов. Проскакивали в атаку, пока были свежими, но и к низкой позиционной обороне переходили тоже быстро. «Ростов» умеет отыгрываться, ведь команда много пропускает, поэтому увидели «Спартак» в разных фазах игры. Но счет заставлял подопечных Карпина атаковать, а это оставляло зоны для контратак москвичей – испортили несколько подходов в концовке матча.

- Насколько хорошим был шахматный дебют от Абаскаля и «Спартака» — два быстрых мяча, настолько плохо они разыграли концовку. Не сработали замены. Соболев запустил мяч в небеса с отличной позиции. Мозес играл так, словно ему было плохо, не мог нормально отдать пас. Мартинс работал жестко, но невпопад. Бонгонда тоже мало чем запомнился, поучаствовал в одной толковой атаке. «Спартак» играл с огнём, когда счет стал 2:1.

«Ростов» тянет вниз уровень игры обороны

- С лидером обороны Осипенко команда Карпина играет лучше, но сегодня «Спартак» задал скорость, с которой гости у своих ворот не справились. Даже без учета матча в Москве «Ростов» пропустил больше всех в первом круге РПЛ . Понятно, что есть команды с большим количеством явных ляпов в защите, даже «Локомотив» и «Динамо», но коллектив Карпина невезучий. Также игрокам не хватает опыта в обороне, что заметно.

- Хавбеки Глебов, Щетинин и Уткин не сразу проснулись, тоже повлияло на результат первого тайма. «Спартак» не застревал в центре поля, сразу атаковал чужую защиту. Но при счете 2:0 у «Ростова» пошли первые осмысленные атаки. Медина, Зиньковский, Промес и Игнатов не лучшие футболисты РПЛ без мяча, поэтому «красно-белые» не могли отодвинуть игру далеко от своих ворот. Или не пытались, был средний по высоте блок прессинга.

- При счете 2:0 в пользу соперника можно хвастаться своими подходами, но если до перерыва не сокращаешь отрыв, то получишь поражение. «Спартак» не испугался атак «Ростова», это ведь убийство времени, если нет большого количества опасных ударов в створ ворот Максименко. Но как только гости начали выигрывать отборы – голкипер москвичей начал тревожиться чаще. Впрочем, основные атаки пришли после перерыва.

- Если бы Комличенко забил ударом головой, то гол Осипенко с пенальти – Литвинов небрежно сыграл рукой, мог означать ничью 2:2. Если судить по статистике, на которую влияет результат первого тайма, то матч получился равным. «Ростов» поиграл с мячом, были атаки через фланги, особенно правый. У гостей больше ударов по воротам, но некоторые попытки откровенно неудачные – прямо в руки Максименко, уроженцу Ростова-на-Дону.

- У атаки «Ростова» нет единства. Нет человека с последним пасом, каждый игрок действует самостоятельно. Карпин не придумал схему, чтобы соединить Голенкова и Комличенко, хотя это форварды с голевым чутьем. Мохеби слишком часто берет игру на себя, чем злит напарников и тренера, ведь иранский форвард не обладает богатырским ударом. «Спартак» в концовке отбился, Песьяков пришел к чужим воротам, но голкипер не забил.

За первый круг не увидели идеальный «Спартак»

- Пусть у тренера есть кредит доверия, имели пятнадцать попыток сыграть шикарно, но все мимо. Впрочем, сегодня москвичи сыграли неплохо, снова появилась логика в действиях. Не остались без классических приколов в пользу соперников, подарили несколько моментов, но «Ростов» подвела не столько реализация, как нерасторопность игроков Карпина у чужих ворот – не подготавливали правильные удары, даже когда были на отличных позициях.

- В размене ударами «Спартак» оказался чуть лучше, одержали всего вторую победу в шести последних турах РПЛ . А «Ростов» опять вышел на поле без настроя, привычка сезона – у команды Карпина невероятные перепады настроения. Не всегда провал именно на старте матчей, иногда южане с первых минут смело идут в атаку, но концентрация часто подводит команду, которая по составу лучше, чем по результатам.