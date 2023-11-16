Англия – Мальта: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Англия – Мальта, который состоится 17 ноября 2023 года.

Англии

Сборная Англии уверенно лидирует в своей группе после шести сыгранных туров. Команда идёт без поражений и досрочно обеспечила себе участие в предстоящем Чемпионате Европы. Единственная игра, в которой они потеряли очки, это была встреча пятого тура со сборной Украины(1:1).

В восьмом туре выиграли у итальянцев со счётом 3:1, проигрывая по ходу встречи.

Мальта

Мальтийцы – аутсайдеры данной группы после семи сыгранных туров. Команда проведёт свою последнюю игру в квалификации на Евро-2024 и с большой долей вероятности так и закончит её без набранных баллов. В седьмом туре проиграли сборной Италии со счётом 0:4.

В прошлом туре, открыв счёт в начале матча против сборной Украины, уступили встречу со счётом 1:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Англии – 1.02

Ничья – 22.00

Победит сборная Мальты – 50.00

Победит сборная Англии с форой -4.5 – 2.31

Обе забьют — нет – 1.15

Обе забьют — да – 5.00

Тотал голов больше 4.5 голов – 1.98

Тотал голов меньше 4.5 голов – 1.85

Статистика

Англичане не проигрывают в текущем календарном году.

Сборная Мальты в этом году выигрывала только в товарищеских матчах.

Мальтийцы никогда не отбирали баллы у сборной Англии.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 4.5 мячей по коэффициенту 1.98. В последней встрече отбора перед родными болельщиками англичане покажут зрелищную игру с большим количеством забитых голов, а гости в лучшем случае могут расчитывать максимум на забитый мяч.