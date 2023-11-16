Англия – Мальта: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Англия – Мальта, который состоится 17 ноября 2023 года.
Англии
Сборная Англии уверенно лидирует в своей группе после шести сыгранных туров. Команда идёт без поражений и досрочно обеспечила себе участие в предстоящем Чемпионате Европы. Единственная игра, в которой они потеряли очки, это была встреча пятого тура со сборной Украины(1:1).
В восьмом туре выиграли у итальянцев со счётом 3:1, проигрывая по ходу встречи.
Мальта
Мальтийцы – аутсайдеры данной группы после семи сыгранных туров. Команда проведёт свою последнюю игру в квалификации на Евро-2024 и с большой долей вероятности так и закончит её без набранных баллов. В седьмом туре проиграли сборной Италии со счётом 0:4.
В прошлом туре, открыв счёт в начале матча против сборной Украины, уступили встречу со счётом 1:3.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Англии – 1.02
- Ничья – 22.00
- Победит сборная Мальты – 50.00
- Победит сборная Англии с форой -4.5 – 2.31
- Обе забьют — нет – 1.15
- Обе забьют — да – 5.00
- Тотал голов больше 4.5 голов – 1.98
- Тотал голов меньше 4.5 голов – 1.85
Статистика
- Англичане не проигрывают в текущем календарном году.
- Сборная Мальты в этом году выигрывала только в товарищеских матчах.
- Мальтийцы никогда не отбирали баллы у сборной Англии.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 4.5 мячей по коэффициенту 1.98. В последней встрече отбора перед родными болельщиками англичане покажут зрелищную игру с большим количеством забитых голов, а гости в лучшем случае могут расчитывать максимум на забитый мяч.