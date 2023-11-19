Бразилия на ЧМ-34: профессионалов переквалифицировали в любителей. Кто отказывался, тот не играл на чемпионате мира.

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вчера, 21:54

Пока не отпускает меня тема с составом — а вернее, с заявкой — сборной Бразилии на ЧМ -34.

https://www.soccer.ru/blogs/record/1363878

https://www.soccer.ru/blogs/record/1364168

Ранее уже рассматривали заявку этой сборной по версии прессы. Итальянская спортивная газета Il Littoriale опубликовала списки всех заявленных игроков по всем командам 21 мая 1934. Сборная Бразилии тогда ещё была в плавании на пути в Геную.

23 мая парижская спортивная газета перепечатала те списки. В обеих газетах список сборной Бразилии состоял из 20 игроков.

И как выяснили в предыдущей статье — с этих списках не оказалось одного игрока, который сыграл на ЧМ -34. Речь об игроке с именем Луис Луз.

Стало понятно, что газетный вариант не совсем то же самое, что официальная заявка в ФИФА . Где-то итальянские газетчики проморгали, а французские просто перепечатали.

Хотел обратиться за помощью к своему бразильскому приятелю, может удастся найти некий документ или издание, где будет в явном виде заявка сборной Бразилии. И тут я вспомнил о книге Макса Герингера, бразильского автора (Max Gehringer). У него вышло несколько томов по истории выступления сборной Бразилии на чемпионатах мира. Первый том посвящён первым 4 турнирам и называется A Grande História Dos Mundiais 1930, 1934, 1938, 1950. В сети есть ресурс, где полностью прочитать можно лишь о ЧМ -30, остальные три турнира не доступны для просмотра в этой книге.

Но, как говорится, голь на выдумки хитра — мне удалось с помощью строки поиска по книге получить несколько фрагментов с именами, возрастом и принадлежностью к клубам для каждого игрока. Каждый фрагмент — это обрывок текста книги из 3-4 строк.

Из полученных фрагментов был составлен список из 21 футболиста, имена которых были направлены в ФИФА в качестве заявки на ЧМ -34.

Именно в этой книге чёрным по белому написано, что в заявке был 21 игрок, а не 20, которых перечисляли европейские газеты.

Поэтому без зазрения совести могу дать подправленный газетный вариант заявки сборной Бразилии на ЧМ -34:

Упущенный газетчиками Луис Луз наконец обрёл своё законное место.

В книге в ближайших к списку фрагментах текста была дана и дополнительная информация.

Так, было указано, что Леонидас, Тиноко, Силвио, Луизиньо, Валдемар де Брито и Армандиньо на время ЧМ -34 (включая подготовку к турниру, время на пересечение океана и дорогу назад) — эти 6 профессионалов согласились временно лишиться профессионального статуса и подписали контракт с любительской организацией CBD или Confederação Brasileira de Desportos. Это Конфедерация спорта Бразилии, которую признавала ФИФА .

Чтобы не путаться в официальных паспортных именах и привычных футбольных всех бразильцев из заявки, предложу скан с сайта моего испанского коллеги. Он старается тщательно давать написание имён футболистов на их родном языке, с указанием полного имени и привычных прозвищ. Список из 21 игрока сборной Бразилии на ЧМ -34 он установил с моей помощью, ибо книги Макса Герингера у него нет.

Сайт испанца, лингвиста и любителя спорта, называется linguasport_com.

Про 4 игроков, которые не были включены в состав делегации на поездку в Италию, мы говорили и ранее. Они выделены зелёным цветом в газетном списке. А в списке испанца они помечены звёздочкой.

Но у одного из этой четвёрки кроме звёздочки есть и дополнительная метка (х). Речь об игроке Биле (Bilé).

Если помните, он выходил в основном составе в команде А в последнем контрольном матче. Его фото было опубликовано вместе с другими 10 игроками — как игроков основы сборной на ЧМ -34.

Обо всём этом было сказано в предыдущей статье.

В бразильской прессе я сам находил информацию о том, что Bilé не взяли на борт океанского лайнера «Конте Бьянкамано» потому, что он был любителем. Вместо него поехал Тиноко, который был профессионалом.

Странно это читать, если знать, что CBD активно «перелицовывала» профессионалов в любителей, дабы они смогли поехать в Италию на турнир под эгидой CBD. И тот же Тиноко вместе с Леонидасом были первыми, кто «переквалифицировались» в любителей. Поэтому любителя Bilé не взяли вместо новоявленного любителя Тиноко. Объяснение так себе.

А вот текст, который нашёлся в книге Макса Герингера, раскрыл совсем другие нюансы в связи с Bilé.

Вот что там написано дословно:

«Но утром в день поездки в Италию Биле провел долгую беседу с Педро Антониу Ношезе, директором APEA и будущим президентом CA Ypiranga, и решил остаться в Бразилии».

Ни больше, ни меньше — сам решил остаться. АРЕА это любительская федерация из Сан-Паулу. Bilé играл в клубе Ипиранга из Сан-Пауло.

Вот фото, на котором Bilé и Луизиньо прибыли в Рио перед поездкой в Италию:

Bilé на фото слева, в костюме в полоску.

Ну, вот так легли карты — в контрольном матче 11 мая Bilé был заменён после первого тайма. Его имени не оказалось в списке отплывавших в Геную 12 мая. Он так и не сыграл ни в одном матче за Бразилию.

Другой знаменитейший футболист, игравший в клубе Ипиранга из Сан-Пауло, также не сыграл на чемпионате мира. Хотя в 1930 г. вполне мог это сделать. Речь о легендарном Артуре Фриденрайхе.

Когда чиновники из штата Сан-Пауло узнали, что в состав технической комиссии (читай — тренерский штаб) на ЧМ -30 не был включен ни один представитель их штата, то они волевым решением запретили всем игрокам паулистам играть в сборной Бразилии, отправлявшейся на мундиаль в Монтевидео в 1930 году.

В 1934 г. игроков собирали из разных штатов, но вновь не получилось собрать сильнейших.

На чемпионате мира сыграл только один футболист, некогда игравший в клубе Ипиранга (С-П) — это вратарь Барбоза, вице-чемпион мира 1950 года.

В 1958 г. клуб Ипиранга прекратил свое существование. Ни одного чемпиона мира из этого клуба нет в истории бразильского футбола.

А вот и ещё одна невнятная история, связанная с клубной принадлежностью одного из игроков сборной Бразилии на ЧМ -34.

Патеско, согласно многим источникам в сети, на чемпионате мира 1934 г. был игроком уругвайского клуба Насьональ. 22 апреля 1934 в бразильских газетах было сообщено, что у Патеско на текущую дату контракт с Насьоналем закончился, для того, чтобы он мог сыграть на ЧМ -34.

А в книге Макса Герингера сказано, что поскольку по возвращении из Монтевидео его ситуация все еще не разрешилась, Патеско был зарегистрирован в качестве игрока Палестра Италия, бразильского клуба из Сан-Пауло.

В общем, со статусом профессионалов и любителей получилась чехарда у бразильцев: то временные любители, то мнимые легионеры. И всего один матч на мундиале.

Правда, сумели заработать на обратную дорогу. В Европе Бразилия провела 8 матчей после поражения от Испании на первом этапе ЧМ -34. Все 8 матчей Бразилия играла практически одним составом — тем, который играл на ЧМ -34.

3 июня 1934 в Белграде Бразильцы с треском проиграли сборной Югославии со счётом 4:8, пропустив во втором тайме 6 голов. Кстати, в составе югов играли четверо футболистов, которые были в составе сборной Югославии ещё на ЧМ -30. Тогда Югославия обыграла Бразилию 2:1. Один из двух голов забил тогда Александр Тирнанич — он забил бразильцам и в Белграде. Хет-трик в Белграде оформил капитан команды Благое Марьянович, он играл против бразильцев на ЧМ -30. Играли также в 1930 г. Милорад Арсеньевич и Джордже Вуйядинович. Да, тренером сборной Югославии-34, как и в 1930 г., был Бошко Симонович.

Между прочим, 8 голов в ворота Бразилии, кажется, никто более не забивал в её истории, тем более основному составу, а не дублёрам.

Ещё один матч бразильцы сыграли в Загребе (Хорватия), счёт 0:0.

Затем Бразильцы перебрались на Пиренеи. Три матча в Испании, вернее, в Каталонии. Результат — две ничьих и один проигрыш. Проиграли сборной Каталонии, ничья с той же Каталонией и Барселоной.

Чуть позже ещё 3 матча было сыграно в Португалии. Там Бразилия дважды победила и один матч завершился по нулям.

По возвращению в Бразилию чиновники организовали для сборной Бразилии серию из десятка матчей. С 7 по 20 сентября в городе Сальвадор сборная сыграла 5 матчей против клубов или неких сборных «солянок». Все 5 матчей сборная Бразилия выиграла.

Затем они переехали в город Ресифе. И там с 27 сентября по 10 октября сборники сыграли ещё 5 матчей — в последней игре проиграли клубу Санта Круз.

Через 3 дня вновь в городе Сальвадор играли и выиграли. Затем в декабре и далее в 1935 г. состав уже был значительно изменён.

А мой бразильский приятель загорелся идеей приобрести книгу Макса Герингера. Надеюсь, у него всё получится, и он поделится потом полноценным текстом из книги про другие турниры. Всяческих недосказанностей и неясностей в истории мундиалей ещё хватает.

Вот фото всех 4 бразильских футболистов, которые не были включены в состав делегации на ЧМ -34, но были в официальной заявке.

В качестве обложки данной статьи взято фото 4 нападающих, сыгравших на ЧМ -34: Леонидас, Армандиньо, Валдемар де Брито и Луизиньо.