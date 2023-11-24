В Англии и Испании стало больше драмы. Результаты реформ

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вчера, 16:35

Интересные эффекты от увеличенного компенсированного времени.

С начала европейского клубного сезона ведущие лиги стали следовать совету ФИФА и использовать более строгий учет потерянного и добавленного времени. О практике, которая была применена впервые на чемпионате мира в Катаре, кто только не говорил. И давались разные оценки. Сейчас пришло время со статистической точки зрения оценить, на что в игре в чемпионатах Англии, Испании, Италии, Германии и Франции это повлияло.

Влияние ВАР

ВАР имеет несколько опосредованное отношение к практике увеличенного добавленного времени. Но его влияние тоже следует оценить. Когда ВАР внедрялся, были опасения, что количество остановок, связанных с проверками после голов и офсайдов, сильно увеличится. Но что же мы имеем?

Только в Испании наблюдается заметная разница. Время остановок до внедрения повторов составляло 4 минуты 11 секунд в среднем, а при ВАР стало 6 минут 53 секунды. Прирост 2 минуты 42 секунды. Но во Франции, Англии и Италии прирост составил минуту с небольшим, а в Германии – полторы. При этом в Германии даже при таком увеличении все равно меньше всего времени занимают подобные паузы – 5 минут 21 секунда в среднем за игру. Для сравнения, в Англии этот показатель достиг семи с половиной минут. Хотя от скандалов арбитров АПЛ это не спасает.

Увеличение добавленного времени

Теперь посмотрим, как увеличилось реально добавленное время в ведущих лигах. Для измерения бралось начало нынешнего сезона и сравнивалось со средними показателями за три предыдущих года. Больше всего компенсируют время в Англии и Испании – по 11 с половиной минут за матч. Это на четыре с небольшим минуты больше, чем было ранее. Прирост в других лигах оказался меньше.

Например, в Италии стали добавлять всего на две с половиной минуты больше, во Франции и Германии – на три с половиной. Там показатели теперь примерно равны от девяти до девяти с половиной минут компенсированного времени за игру.

Любопытен другой факт, который отчасти отражает национальный подход к строгости соблюдения правил. Болельщики уже ранее замечали, что любые нововведения особенно рьяно соблюдаются поначалу, а потом все начинают возвращаться к тому, как было, откатывают назад. И было подсчитано, как обстоят дела с добавленным временем. Сравнивалось компенсированное время в нынешнем сезоне в первых трех турах с последующими.

Оказалось, что в Англии оно увеличилось в среднем на полминуты, а в Германии уменьшилось примерно на минуту. Показатели эти могут быть в пределах статистического колебания и отражают подход англичан и немцев к принятым правилам, особенно касающихся времени. Но вот в Испании, Италии и Франции все иначе. Те же испанцы в первых турах неистово добавляли к матчам в среднем больше 13 минут, а французы и итальянцы – почти 11. А сейчас добавляют почти на две с половиной минуты меньше. Тут либо в самом начале они «перебдели» и переборщили, либо сейчас стали махать рукой на доигрывание всех насчитанных секунд.

Игровое время

Но главным критерием успешности реформ, конечно, является реальное игровое время, то есть та сумма минут и секунд, когда на поле идет игра с мячом. Когда говорили о введении реформы в Англии, руководитель местных судей Ховард Уэбб отмечал, что успехом будет считаться увеличение игрового времени до 58 минут.

И сейчас Англия лидирует по этому показателю. Среднее время мяча в игре – 58 минут 32 секунды, что на три с небольшим минуты больше, чем до внедрения расширенного добавленного времени. На втором месте по прибавке идет Германия – почти на две минуты больше там играют (56 минут 53 секунды). Похожий показатель у Франции – увеличение почти на две минуты и около 58 минут чистого игрового времени. Меньше всего с мячом играют в Испании, как это было и до увеличения компенсации. Интересно, что компенсировать стали в Ла Лиге чуть ли не больше всех, а прибавка в реальной игре составила менее 90 секунд, и чистое игровое время не достигает даже 55 минут. Отучить игроков в Примере валяться и спорить по мелочам не так-то просто.

Поздние голы

Но что еще должно давать увеличенное компенсированное время и возросшая продолжительность реальной игры? Конечно, прирост в голах. Особенно поздних – той самой драмы, как мы любим. Сезон еще не завершился, поэтому мы можем только экстраполировать данные на основе первой его трети. Но цифры впечатляют. Особенно в Англии и Испании.

В предыдущих трех сезонах в Англии забивали в среднем 56 голов в добавленное время. Сейчас за 12 туров забили 38, если продолжат в том же духе, то к концу сезона будет забито 120 мячей в компенсированное время. Фактически 10,3 процента всех голов, забитых в АПЛ , случились после 90-й минуты. За ней следуют Ла Лига (8,45 процента) и Серия А (8,2 процента).

Шестнадцать из этих 38 голов в Англии изменили результат. В Ла Лиге забивалось в компенсированное время немного меньше голов (31), но более высокая их доля оказалась меняющей результат – 65 процентов. Эти два чемпионата существенно прибавили в драматизме и ярких концовках благодаря всем реформам.

Чего не скажешь, например, о Германии, где парадоксальным образом прогнозируется меньше голов в добавленное время при его увеличении. В среднем раньше забивалось 55 таких мячей за сезон. Сейчас забито 17, что приведет к цифре в 43 гола к концу чемпионата. Чуть ниже показатель и у Италии. Забивалось 60 голов в среднем, идут к цифре в 53 в этом сезоне. Понятно, что ровно по тренду статистики никто не пройдет, но показатель все же будет схожим. В Италии в принципе и раньше в компенсированное время забивали довольно много. Больше это делали только во Франции – 70 голов в трех предыдущих сезонах в среднем против 60 у Серии А.

Но теперь в лидеры выйдут Англия и Испания, а в той же Франции сохранится прежний темп голов в компенсированное время, несмотря на его увеличение. К концу сезона ожидается 79 таких мячей.