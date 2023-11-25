«Большая шестёрка» дожимает. Топ-клубы чаще пользуются дополнительным временем

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вчера, 16:22

Разбор голов в Англии, забитых после 90-й минуты.

Ранее мы изучили, как в целом на игру повлияло увеличение компенсированного времени в ведущих европейских лигах: Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Получились любопытные цифры, описывающие, в том числе и развитие отдельно взятых матчей, усиление интриги и драматической развязки в них. Но давайте попробуем сосредоточиться на чемпионате Англии, в котором стало куда больше добавленного времени, а главное – голов в конце матчей.

Стоит напомнить, что в чемпионате Англии за 12 первых туров было забито 38 мячей в компенсированное время. Тогда как в предыдущие три сезона в среднем за весь чемпионат забивалось в добавленное время 56 голов. Темпы у нынешнего чемпионата впечатляющие. Более десяти процентов всех голов в матчах забиваются после 90-й минуты.

Кому выгодно?

Когда в ковидные времена футбол перешел с трех замен до пяти, появилось устойчивое мнение, что это выгодно богатым клубам, у которых просто большая глубина состава. При прочих равных возможностях по числу замен они имеют лучшие шансы освежить состав более сильными футболистами по ходу игры. Когда у тебя четвертой или пятой заменой на поле выходит игрок за сто миллионов евро, это дает тебе преимущество перед соперником, который вынужден выпускать на четвертую или пятую замену игрока из своей молодежки.

Но постепенно с правилом пяти замен все смирились и к этой теме больше не возвращаются. Однако в похожем ключе можно подумать и об увеличении продолжительности игр. Оно тоже должно пойти на пользу топовым клубам, как можно предположить. Ведь у них остаются более свежие более сильные футболисты на поле. Слабые противники, если даже им каким-то чудом удалось зацепиться за ничью или победу, вынуждены дольше отбиваться, с каждой дополнительной минутой шансы удержать преимущество сокращаются. Но это из разряда теории. А что показывает практика? Она подтверждает такой тезис!

В АПЛ из 38 голов, забитых в добавленное время, 18 мячей на счету клубов так называемой «большой шестерки», куда входят «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Более показательны даже голы, которые изменили результат. Из 16 таких мячей десять как раз забили клубы «большой шестерки». Правда, три из них случились в ворота других клубов из этой же категории.

За предыдущие три сезона «большая шестерка» забивала в среднем за 38 туров 10 голов, меняющих результат, в компенсированное время. А в этом сезоне показатель достигнут уже за 12 туров. Даже при небольшой выборке в 120 матчей очевидно, что увеличение добавленного времени стало богатым источником очков для сильнейших клубов Премьер-Лиги.

Фактически до тех пор, пока «Вулверхэмптон» не сумел забить дважды в компенсированное время в ворота «Тоттенхэма», ни одна из команд «большой шестерки» не теряла очки в добавленное время в матчах с клубами не из этого числа.

Коротко в цифрах

Можно посчитать, сколько очков было выиграно разными клубами АПЛ благодаря голам, поменявшим результат, в компенсированное время. «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» набрали по пять очков благодаря таким забитым мячам, «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» — по три, «Арсенал», «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» — по два.

Но были и потери, причем у тех же клубов тоже. Так «Тоттенхэм», «Шеффилд Юнайтед» и «Брентфорд» потеряли по три очка, но больше всех страдал «Лутон» — минус четыре балла в компенсированное время. У «Борнмута» и «Манчестер Сити» — минус два.

Из 16 голов в компенсированное время, изменивших результат, десять забиты клубами «большой шестерки» всего в восьми матчах. Три из них были забиты в матчах между этими командами. Семь голов принесли клубам «большой шестерки» победы над командами, не входящими в это число. 12 голов забили хозяева поля.

Самым поздним голом, поменявшим результат, стал мяч хавбека «Тоттенхэма» Деяна Кулусевски, забитый в конце 100-й минуты игры против «Шеффилд Юнайтед» (2:1). «Шпоры» вообще мастера драматичных финалов. Всего на их счету три мяча, которые были забиты в компенсированное время и изменили результат в их пользу. Столько же у «Манчестер Юнайтед». Это больше всех в лиге. У «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона» таких голов два. Причем помним, что оба «волки» забили в ворота тех же «шпор». По одному такому голу у «Арсенала», «Астон Виллы», «Брентфорда», «Челси», «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Юнайтед».

Самые долгие матчи

Мы уже говорили о неких средних значениях по добавленному времени в чемпионате Англии. В среднем добавляют в АПЛ 11 минут 35 секунд к играм, что на четыре минуты больше, чем в предыдущих сезонах. Но были игры, которые выбивались из этого ряда весьма заметно. Вот самые продолжительные матчи сезона:

«Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед» — 3:1 – 113 минут 54 секунды

Серьезная травма игрока «Шеффилда» стала причиной всего этого добавленного времени. Только в первом тайме было добавлено 14 минут. Надо заметить, что не обошлось без гола в компенсированное время — «Фулхэм» забил свой третий мяч.

«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» — 3:1 – 112 минут 2 секунды

Бирмингемцы выиграли этот очень долгий матч, забив дважды в компенсированное время. Причем первый из них забили с пенальти, для чего потребовался просмотр ВАР. Так что затягивание игры объяснимо.

«Тоттенхэм» — «Челси» — 1:4 – 111 минут 15 секунд

Учитывая частые обращения к ВАР, красные карточки и травмы, можно понять, почему это дерби тянулось так долго. Причем «Челси» дважды забил в компенсированное время, закрепив свою победу.

«Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:1 – 109 минут 15 секунд

Все три гола в матче были забиты в компенсированное время. Случилась игра в самом начале сезона, когда добавляли особенно много времени.

«Астон Вилла» — «Эвертон» — 4:0 – 108 минут 3 секунды

Еще один матч, сыгранный в начале сезона. И единственная в этом ряду, в которой не было забито голов после 90-й минуты.