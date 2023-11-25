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Роналду побил новый рекорд результативности

25 ноября 2023, 15:56
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)3 : 0Логотип футбольный клуб Аль-Ахдуд (Наджран)Аль-АхдудМатч завершен

«Аль-Наср» разгромил «Аль-Ахдуд» в матче чемпионата Саудовской Аравии (3:0).

Нападающий Криштиану Роналду оформил дубль в этом поединке, забив свой 527-й мяч в высших национальных дивизионах.

Португалец по данному показателю обошел Йозефа Бицана, который с 1931-го по 1957-й выступал в чемпионатах Австрии и Чехословакии, он забил 526 голов.

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НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т ответ Евгений Павлов (раскрыть)
26 ноября в 19:57, ред.
Играть надо было на ЧМ и перед ЧМ, а не "мечтать" обыграть Аргентину в финале ЧМ.. В футболе, как и в жизни, нужно всё делать вовремя.. Особенно, когда тебе под 40.. Вот и всё.. Хе.. 😄..
Евгений Павлов
Евгений Павлов ответ НЕ ЭГО И С Т (раскрыть)
26 ноября в 19:52
Я скажу иначе.роналду по прежнему играет,а,что делает месси?.вот и все.
Байкал-38.
Байкал-38.
26 ноября в 03:57
Гей-нарцисс наверное сожалеет, что он с самого начала футбольного пути не играл в СА.
Вы только представьте, если он сейчас как пешеход голы забивает, то сколько он штамповал бы в лучшие годы.

"В высших национальных дивизионах".
Не в обиду монголам и другим карликовым странам, но у них тоже национальные чемпионаты есть, а может туда и за матч десятками голов копилку пополнять?
Уверен гей-нарцисс подумывает об этом.
Кстати в гонке за "золотую бутсу" голы считают по коэффициентам чемпионата, так, что голы дырявого надо как минимум делить на два, а то и больше.
95-shishani-95
95-shishani-95
25 ноября в 19:55
Роналду очень сильный бомбардир. Столько исторических рекордов установил. Нет сомнения в том, что он лучший бомбардир в истории футбола. Столько победных голов забивал в самые отчаянные моменты. Но скоро всё изменится в футболе. Скоро много рекордов падут. Все турниры расширяются, а это значит, что там много шлака будет. И соответственно, игроки будут забивать очень много голов. И к сожалению, футбол потеряет такой интерес к себе от многих людей. Может быть и так, что футбол больше не будет считаться видом спорта под номером 1. Руководство ФИФА и УЕФА убивает футбол. Согласитесь, раньше намного интереснее было смотреть Лигу Чемпионов УЕФА.
Шишанутый
Шишанутый
25 ноября в 19:35
Рон супер рекордсмен!! Не у кого нет столько рекордов сколько смог он установить и еще очень не скоро их побьют если вообще когда либо. Вон рекорд Бицана больше пол века держался. Рон лучший, он на всегда вписал свое имя в истории футбола и через 100 лет о нем будут вспоминать а гнома все забудут. Подумаеш чемпеон мира, он не один такой, их тысячи а Рон такой один!! Великий спортсмен и премер для молодежи!! Холанд, Мбаппе на него равнялись и тоже добились успеха.
Indzaghi
Indzaghi
25 ноября в 18:07
Криштиану забивает и будет забивать .Возраст для него не помеха .
Elliada
Elliada
25 ноября в 17:47
Что мы имеем? 527 голов (107 с пенальти), 7 выигранных чемпионатов. То есть на 1 выигранный чемпионат приходится 75 голов. Малоэффективный бомбардир.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
25 ноября в 17:41
А в Европе то он Месси проиграл.. Впрочем, Европа для Гешы уже не котируется.. Хе.. 😄
tefnsusrx4mc
tefnsusrx4mc
25 ноября в 16:58
Рон знает зачем он туда перешёл, его статистика продолжает радовать
Маг_тм
Маг_тм
25 ноября в 16:57
Скоро все рекорды Рона и Месси падут, потому-что ЛЧ расширяется, ЧМ и ЧЕ расширяются. Будет легко забивать
Futurista
Futurista
25 ноября в 16:43
Гость
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