Роналду побил новый рекорд результативности

«Аль-Наср» разгромил «Аль-Ахдуд» в матче чемпионата Саудовской Аравии (3:0).
Нападающий Криштиану Роналду оформил дубль в этом поединке, забив свой 527-й мяч в высших национальных дивизионах.
Португалец по данному показателю обошел Йозефа Бицана, который с 1931-го по 1957-й выступал в чемпионатах Австрии и Чехословакии, он забил 526 голов.
Вы только представьте, если он сейчас как пешеход голы забивает, то сколько он штамповал бы в лучшие годы.
"В высших национальных дивизионах".
Не в обиду монголам и другим карликовым странам, но у них тоже национальные чемпионаты есть, а может туда и за матч десятками голов копилку пополнять?
Уверен гей-нарцисс подумывает об этом.
Кстати в гонке за "золотую бутсу" голы считают по коэффициентам чемпионата, так, что голы дырявого надо как минимум делить на два, а то и больше.
Вы только представьте, если он сейчас как пешеход голы забивает, то сколько он штамповал бы в лучшие годы.
"В высших национальных дивизионах".
Не в обиду монголам и другим карликовым странам, но у них тоже национальные чемпионаты есть, а может туда и за матч десятками голов копилку пополнять?
Уверен гей-нарцисс подумывает об этом.
Кстати в гонке за "золотую бутсу" голы считают по коэффициентам чемпионата, так, что голы дырявого надо как минимум делить на два, а то и больше.