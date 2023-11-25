Роналду побил новый рекорд результативности

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25 ноября 2023, 15:56

«Аль-Наср» разгромил «Аль-Ахдуд» в матче чемпионата Саудовской Аравии (3:0).

Нападающий оформил дубль в этом поединке, забив свой 527-й мяч в высших национальных дивизионах.

Португалец по данному показателю обошел , который с 1931-го по 1957-й выступал в чемпионатах Австрии и Чехословакии, он забил 526 голов.