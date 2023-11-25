Антон Миранчук провёл 200-й матч за «Локомотив»

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25 ноября 2023, 15:20

Полузащитник принял участие в матче РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» (3:3).

Для игрока этот матч стал 200-м в футболке «красно-зеленых».

За «железнодорожников» футболист дебютировал 30 октября 2013 года.