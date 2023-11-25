Антон Миранчук провёл 200-й матч за «Локомотив»

Полузащитник Антон Миранчук принял участие в матче РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» (3:3).
Для игрока этот матч стал 200-м в футболке «красно-зеленых».
За «железнодорожников» футболист дебютировал 30 октября 2013 года.
|Крылья Советов3 : 3Локомотив
|Матч завершен
Полузащитник Антон Миранчук принял участие в матче РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» (3:3).
Для игрока этот матч стал 200-м в футболке «красно-зеленых».
За «железнодорожников» футболист дебютировал 30 октября 2013 года.