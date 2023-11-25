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Антон Миранчук провёл 200-й матч за «Локомотив»

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shlomo
shlomo
25 ноября в 16:32
Ну что, поздравляю с таким большим достижением. Хочется пожелать новых голов, ассистов, и ещё множество побед, медалей и трофеев вместе с Локо, как никак он их воспитанник.
mjybqrvew3zs
mjybqrvew3zs
25 ноября в 15:59
Поздравляю с большим достижением, Антон! Ты принял участие в 200 матчах за “Локомотив”, это настоящий успех. Ты стал важным игроком для команды и показал свою преданность клубу. Желаю тебе продолжать радовать болельщиков своей игрой и достигать новых высот в карьере.
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