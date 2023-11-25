«Флуминенсе» – «Коритиба»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 35-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Флуминенсе» – «Коритиба», который состоится 26 ноября 2023 года

«Флуминенсе»

Восьмое место занимают на сегодняшний день «трёхцветные» из Рио-де-Жанейро в турнирной таблице бразильской Серии A. Рассмотрим недавние матчи с участием команды «Флуминенсе». На выезде нулевую ничью раскатал «Большой Флу» с «Интернасьоналем» в рамках матча 33-го тура чемпионата Бразилии. В гостях миром разошлась «Команда воинов» с «Фламенго» в игре следующего тура Серии A (1:1).

23 ноября с минимальным счётом «Флуминенсе» выиграло дома у «Сан-Паулу».

«Коритиба»

Предпоследнюю строчку турнирной таблицы Серии A занимают на данный момент «зелёно-белые». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных встреч с участием команды из Куритибы. Дома с минимальным счётом «Коритиба» уступила команде «Гояс» в игре 32-го тура чемпионата Бразилии. На выезде с уверенным счётом, сохранив свои ворота в неприкосновенности, «Коритиба» взяла верх над клубом «Америка Минейро» (3:0).

11 ноября со счётом 1:0 «зелёно-белые» обыграли «Крузейро».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Флуминенсе» – 1.37

Ничья – 5.00

Победит «Коритиба» – 8.20

Победит «Флуминенсе» с форой -1.5 – 2.02

Обе забьют — нет – 1.79

Обе забьют — да – 2.03

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.16

Статистика

Исходом тотал больше 3.5 голов за игру завершились четыре очные встречи команд из пяти крайних

Две победы одержали «трёхцветные» в пяти последних матчах

За аналогичный период «зелёно-белые» выиграли своих соперников в трёх футбольных поединках.

Прогноз

В предстоящей встрече с коэффициентом 2.02 компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу команды «Флуминенсе» с форой -1.5 мяча за игру. На своём поле «Большой Флу» обычно уверенно выигрывает у команды из Куритибы.