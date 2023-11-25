«Вильярреал» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Примеры чемпионата Испании «Вильярреал» – «Осасуна», который состоится 26 ноября 2023 год

«Вильярреал»

«Вильярреал» идёт в нижней части турнирной таблицы испанской Примеры после тринадцати сыгранных туров. «Жёлтая субмарина» на своём поле в текущем сезоне набрала всего четыре очка. В двенадцатом туре дома уступили «Атлетику» Бильбао со счётом 2:3.

В тринадцатом туре на выезде проиграли мадридскому «Атлетико»(1:3), открыв первыми счёт в матче.

«Осасуна»

«Осасуна» на текущий момент в чемпионате Испании набрала четырнадцать баллов, что на два больше, чем у их будущего соперника. Команда в этом сезоне показывает более уверенную игру на чужом поле, имея три победы в активе после шести сыгранных матчей. В последнем выездном матче уступили «Бетису» со счётом 1:2.

В предыдущем туре на домашней арене сыграли вничью с «Лас-Пальмас»(1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 2.18

Ничья – 3.55

Победит «Осасуна» – 3.45

Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 4.10

Обе забьют — нет – 2.12

Обе забьют — да – 1.73

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.92

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99

Статистика

«Вильярреал» последний раз выигрывал на своём поле в чемпионате Испании в пятом туре.

«Осасуна» не выигрывает в трёх матчах подряд в рамках Примеры.

В пяти последних матчах между командами минимальное преимущество на стороне «Осасуны».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Вильярреала» по коэффициенту 2.18. «Вильярреал» проваливает чемпионат Испании на текущий момент, но потенциал команды по-прежнему высок, что даёт им возможность продолжать бороться за попадание в зону еврокубков. Пауза, вызванная играми сборных, должна пойти команде на пользу, и поэтому мы склоняемся к победе хозяев матча.