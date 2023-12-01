«Вестерло» – «Андерлехт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Вестерло» – «Андерлехт», который состоится 1 декабря 2023 года

«Вестерло»

Предпоследнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Бельгии занимает на данный момент «Вестерло». Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «жёлто-синих». В рамках матча 13-го тура Лиги Жюпиле «Вестерло» выиграло у команды «Хеверли Лувен» (2:0). Результативную ничью посчастливилось увидеть болельщикам в матче «жёлто-синих» с клубом «Синт-Трёйден» в позапрошлом туре Лиги Жюпиле.

На прошлых выходных со счётом 3:2 «Шарлеруа» выиграл у «Вестерло».

«Андерлехт»

Второе место занимает на сегодняшний день «Андерлехт» в турнирной таблице Лиги Жюпиле. Освежим в памяти результаты нескольких матчей «пурпурно-белых» за последнее время. В пяти крайних встречах «Андерлехт» не уступает своим соперникам. В сухую, забив три гола, «пурпурно-белые» одержали победу над командой «Серкль Брюгге» в рамках матча 14-го тура Лиги Жюпиле. Ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура чемпионата с «Гентом» (1:1).

26 ноября со счётом 2:1 «Андерлехт» выиграл у клуба «RWDM».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вестерло» – 4.40

Ничья – 4.00

Победит «Андерлехт» – 1.73

Победит «Андерлехт» с форой -1.5 – 2.69

Обе забьют — нет – 2.36

Обе забьют — да – 1.57

Тотал голов больше 2.5 – 1.55

Тотал голов меньше 2.5 – 2.41

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Только в одном матче из десяти последних «Анлерлехт» проиграл

За аналогичный период «Вестерло» уступило своим соперникам в четырёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает в предстоящем матче сделать ставку на победу «Андерлехта» с коэффициентом 1.73. Если обратить внимание на очные встречи соперников, то «пурпурно-белые» обычно выигрывают у «Вестерло».