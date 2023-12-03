Сборная США на ЧМ-50: четыре капитана в трёх матчах, и все четверо сыграли полностью в каждом из них

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сегодня, 19:28

Сборная США на ЧМ -50 отметилась не только сенсационной победой над родоначальниками футбола. Только в сборной США игроки выходили на поле с номерами не как у всех остальных команд. У всех ведь было как — все игроки имели номера с 1 по 11 в любом матче. А у штатовцев была своя «бухгалтерия» с распределением номеров на каждый матч. Безо всякой видимой логики.

В официальной заявке США на турнир было 18 фамилий. Среди них был 22-летний полузащитник Бенни Маклафлин (Benny McLaughlin), игравший в сборной США на Олимпиаде-48 в Лондоне (более правильно написать его фамилию как Маклоуфлин, как и произносится). Он не смог поехать вместе с командой в Бразилию. По одним источникам — у него на время турнира была запланирована свадьба. По другой версии — его не отпустили с работы, ведь почти вся команда состояла из полупрофессионалов. Между прочим, Джино Париани перенёс свою свадьбу, чтобы сыграть на ЧМ .

На общем фото команды, которая отправилась на ЧМ -50, присутствуют 17 футболистов и два тренера.

Давайте сначала о тренерах. На сайте ФИФА тренером (пишут слово manager) указан Билли Джеффри, 54-летний шотландец. А 38-летний Билли Лайонс, с прозвищем Chubby, был у американцев менеджером сборной, администратором. Они оба есть на фото.

Вот и фото:

Судя по всему, у команды был комплект формы с номерами от 1 до 18, на не поехавшего Маклафлина тоже запаслись.

И в каждом из трёх сыгранных матчей в команде США играли футболисты с номерами больше 11. С Испанией, например, центральный нападающий Джо Гэйтьенс был с №15. А в двух других матчах он уже был с №18. Левый защитник Джо Мака все три матча был с №17. А полузащитник Эд Макилвенни был и с №8, и с №14. Нападающий Джон Соуза играл с №16.

Вообще говоря, качество видезаписей матчей не совсем чёткое, длительность фрагментов не велика. Есть фотографии. На эту информацию и стоит опираться в вопросе идентификации игроков и их номеров в каждом конкретном матче. Схема расстановки игроков в этом деле точно не поможет.

А теперь про капитанов.

Вообще сборная США оказалась не единственной на турнире, у которой в каждом матче был разный капитан. Сборной Югославии пришлось экстренно менять капитана уже при выходе на поле. В матче против Бразилии капитан Райко Митич рассёк свою голову о металический штырь при выходе из подземного тунелля на поле Мараканы. Капитаном срочно стал Златко Чайковски. А Райко Митич через 7-8 минут после начала матча, с основательно перевязанной головой, вошёл в игру. Об этом матче, полным всяческих необычных историй, было рассказано ранее.

Отметим, что Митич был капитаном в первом матче Югославии на ЧМ -50 против Швейцарии. Во втором матче против Мексики капитаном был Ивица Хорват.

А вот у сборной США была продуманная комбинация с выбором капитана на каждый матч.

Любой источник по сборной США тех лет обязательно скажет, что штатным капитаном команды был левый полузащитник Уолтер Бар (Walter Bahr). Этот факт никем не оспаривается.

Но первый матч у США на турнире был против Испании 25 июня в г. Куритиба. И тренерский штаб делает первый ход в своих продуманных комбинациях с капитанами. Команду на поле выводит совсем не 23-летний Бар, а правый защитник Харри Кио (Harry Keough), которому было 22 года. Номер во всех трёх играх у него был постоянный, привычный для защитников — №3. Назначен он был капитаном потому, что знал испанский язык.

А основной капитан Бар играл на своём фланге. Кажется, и у него был постоянный номер — №11.

Вот фото капитанов и арбитров матча США — Испания на ЧМ -50:

У американцев форма во всех матчах была одна, белая футболка с красной полосой наискось, синие шорты, красно-белые гетры. Два лайнсмена были из Европы, португалец Жозе Виейра да Кошта и француз Шарль Деласаль. Рефери Марио Вианну из Бразилии вы, думаю, узнали. О нём были мои статьи тут, и тут.

На общем фото (что было ранее) защитник Кио стоит справа рядом с тренером Джеффри.

Из Куритибы американцы перебрались севернее на 800 км в Белу-Оризонти.

29 июня вошёл в историю и американского, и английского, и мирового футбола в целом.

И капитана штатники вновь выбрали нового, с умыслом. Им был назначен шотландец по происхождению Эд Макилвенни, знакомый с британским футболом не понаслышке, он играл и в Шотландии, и в Уэльсе.

Как и говорилось выше, у Макилвенни в том матче был №14.

Шотландец обменивается вымпелами с Билли Райтом, для которого это был 31-й матч за «Трёх львов», 31-й подряд. А у Макилвенни это был всего второй матч за сборную США .

На фото виден также итальянский лайнсмен Джованни Галеати. Все арбитры были из Европы, в поле работал Дженерозо Датилло (Италия), который был лайнсменом ещё на ЧМ -34. Другим лайнсменом был вновь француз Шарль Деласаль, «трудившийся» с флажком на ЧМ -38. Заодно уж отметим, что Деласаль судил в поле и матч Олимпиады-48 США — Италия.

Вот официальный документ на нового капитана сборной США , оформленный для въезда в Бразилию:

Результат матча всем известен. Кстати, Макилвенни после ЧМ поехал играть за МЮ , но что-то не задалось, перебрался в Ирландию. А на общем фото (самом первом в статье) Макилвенни гордо возвышается во втором ряду рядом с запасным вратарём, который был в бейсболке.

Да, основной капитан Бар, разумеется, отыграл весь матч. Он-то и стал одним из героев матча. Как и почему левый полузащитник оказался на противоположном фланге на 37-й минуте матча — сие неведомо.

Макилвенни ввёл мяч из-за боковой. Мяч попал именно к Бару, и тот решился нанести мощный удар по английским воротам метров за 5 до правого угла штрафной площади. Мяч летел примерно в метре над полем. В самой штрафной оказался Джо Гэйтьенс, который в нырке ухитрился пересечься с траекторией мяча, и то ли ухом, то ли затылком сумел изменить путь мяча. И круглый нырнул в ворота мимо вратаря Уильямса.

Вот фото после удара Бара с правого фланга, сам Бар №11 уже подбежал к штрафной, Гэйтьенс №18 лежа видит мяч в воротах:

Сборная США продолжила путь на север Бразилии, преодолев на этот раз расстояние вдвое большее — 1600 км. Следующий матч был в г. Ресифи, в столице штата Пернамбукано. А это уже тропики, ближе к экватору.

2 июля предстоял матч против Чили.

И вот тут вроде и настало время приступить к своим обязанностям основному капитану Уолтеру Бару. И все источники наперебой нам об этом и говорят. Сайт ФИФА уверяет, что капитаном наконец-то стал Бар. Смонтированные с титрами современные видео утверждают то же самое.

Вот так, примерно:

В титрах не указано имя человека в брюках и белой рубашке. Это Жоао Батиста де Консейсао, арбитр, президент ассоциации футбольных арбитров штата Пернамбукано.

Имена капитанов даны, рефери Марио Гарделли из Бразилии. На сей раз ассистенты были тоже южноамериканцы: боливиец Альфредо Альварес и парагваец Марио Хейн.

Всё бы и ладушки, всё сходится. Только вот посмотрите на эту фотографию:

Подпись вы видите. Фото из футбольного Зала Славы США . Ошибки быть не может. Коренастый, крепко сбитый парень, с округлым лицом, похож на борца. Только вот форма ушей и причёска как-то не совсем «совпадают» с тем «Баром», который стоит рядом с арбитром Гарделли.

А вот и ещё одно фото, сделанное ранее на матче с Испанией:

Очень знакомые лица, не правда ли? Нет, тот, что слева пока не упоминался подробно. Это нападающий Джон Соуза (John Benevides Souza). Его на опознание я добавил для «кворума».

Теперь внимание: официальный документ для въезда в Бразилию Уолтера Бара:

А Уолтер Бар-то оказывается справа на предъявленном к опознанию фото с тремя лицами! Округлое лицо, линия корней волос на лбу — трудно ошибиться.

Но ведь сколько лет уже ошибаются, утверждая, что рядом с капитаном сборной Чили вратарём Серхио Ливингстоном, с бразильским арбитром Гарделли и с президентом ассоциации из Пернамбукано стоит именно Уолтер Бар.

Да никакой это не Уолтер Бар. Штатный капитан сборной США , как оказалось, так и не побывал в роли капитана на ЧМ -50. На общем фото из начала статьи настоящий Уолтер Бар сидит крайний справа.

Кто же тогда так «замаскировался под Бара»? Кто был капитаном у сборной США в матче против Чили?

Его лицо вы видете по центру на предъявленном для опознания фото. Это левый защитник Джо Мака №17 (Joe Maca).

Жозеф Андре Мака — бельгиец, до 1947 г. играл на родине за клуб La Forestoise. Кстати, сезон 1943-44 в том клубе отыграл и Раймон Брейн и закончил активную карьеру. А сам Мака в 1945 сыграл в одном матче за сборную Бельгии, но только не за команду А, а за некую армейскую сборную (military team как написал мне бельгийский коллега).

В трёх отборочных матчах к ЧМ -50 Мака не играл. Дебют в официальном матче состоялся уже в Бразилии, в основе, на левом фланге обороны.

И его капитанский дебют оказался весьма удачным для него. Он забил гол на чемпионате мира.

Бельгийские историки установили, что это первый в истории мундиалей гол, забитый уроженцем города Брюсселя, пусть и не за сборную Бельгии.

И это второй в истории мундиалей случай, когда капитан команды реализовал пенальти. Первый-то был на ЧМ -38, смешной случай, в полуфинале у Джузеппе Меацца (Италия) во время разбега при пробитии пенальти лопнула резинка на трусах. Забил, потом переодевался прямо на поле, партнёры его окружили, создав «ширму» из своих тел.

А события в матче Чили — США на ЧМ -50 развивались по захватывающему сценарию. Первый тайм сборная США провалила, пропустив 2 гола от чилийцев. Но второй тайм начался ошеломительно.

По данным бразильской газеты уже через 30 секунд после возобновления игры американцы сократили счёт — Фрэнк Уоллес головой замкнул навес с правого фланга, и мяч по центру ворот влетел над руками вратаря Ливингстона.

Правда, сайт ФИФА утверждает, что произошло это не так стремительно после начала тайма — на 47-й минуте. Но буквально через минуту чилийцы в своей штрафной завалили Гэйтьенса.

Пенальти. Вот его и реализовал Мака.

С авторством этого гола долгие годы были разночтения. До сих пор автором считают и Джона Соузу (вот и его лысеватый облик пригодился на фото для опознания), и его однофамильца Эда Соузу (Edward Neto de Souza). Но пенальти реализовал капитан сборной США , а в матче против Чили это был Джо Мака.

А затем в дело вступила тропическая жара. Ведь матчи проводились днём, в 3 ч местного времени. По данным американских источников было 110 градусов — это по Фаренгейту. В Цельсиях это 43 градуса. Думаю, вы слышали, что в начале ноября этого 2023 г. в Бразилии стояла жара до 58 градусов (это сразу в Цельсиях, в Фаренгейтах аж 136). Так что ничего удивительного, это я про тамошнюю погоду.

Но северяне при такой жаре поплыли. Чилицы быстро перехватили инициативу и забили 3 гола. Ни победители, ни проигравшие с турнирной точки зрения никакой выгоды не получили и закончили своё вступление на мундиале.

О других загадках с авторами голов в матче США — Чили читайте в предыдущей статье.

На общем фото, к которому сегодня неоднократно возвращаемся (благо оно очень высокого качества), Джо Мака сидит во втором ряду опять же рядом с запасным вратарём в бейсболке. Но Мака слева на фото от вратаря, а Эд Макилвенни — справа от него. Ну, давайте назовём всё-таки этого кипера — это Джино Гардассанич, итальянец по рождению. Американцы по своему обычаю втрое сократили его фамилию, и он стал просто Gard.

Несколько ещё обнаруженных нюансов в связи с игроками сборной США .

Джо Мака вернулся на родину, жил в Бельгии. В июне 1982 г. он вместе с сыном запланировал смотреть по ТВ матч открытия ЧМ -82 Аргентина — Бельгия. Но 13 июня, в день матча, у него случился обширный сердечный удар.

Джо Мака так и не увидел сенсационную победу сборной Бельгии над Аргентиной. Его не стало в день открытия того мундиаля, ему был всего 61 год.

Уолтер Бар прожил на 30 лет больше. Но надо же так случится — он скончался 18 июня 2018, шёл первый тур ЧМ -2018 в России. Именно в тот день тоже играла сборная Бельгии, и тоже выиграла.

Между прочим, в официальном отчете CBD о ЧМ -50 (министерство спорта Бразилии по-нашему) капитаном сборной США в матче против Чили указан — кто бы вы думали? — указан как раз Мака:

Но есть одно НО: Мака в качестве капитана указан в том отчёте и в двух первых матчах.

На стоп-кадре из матча США — Испания вы можете увидеть троих футболистов, кто или в действительности был капитаном на ЧМ -50, либо считался основным капитаном. Фото это вам уже знакомо:

Крайний справа — это Эд Макилвенни. Не хватает только Харри Кио, но он был во главе строя, у белой линии:

Нехорошо как-то получается, я отсылаю вас каждый раз в начало статьи «для посмотреть» на общее фото, тем более там нет имён. Исправляюсь. То же фото, но с именами всех-всех-всех.

Сборная США перед отбытием на ЧМ -50.

Верхний ряд, слева направо: manager William "Chubby” Lyons, Frank Wallace (х), Joe Gaetjens, Charles Colombo, Harry Keough, coach William Jeffrey;

второй ряд: Robert Craddock(*), Frank Borghi (вратарь), Joe Maca, Gino Gardassanich (вратарь, *), Ed McIlvenny, Ed Souza, John Souza;

нижний ряд: Geoff Coombes (*), Nicholas di Orio (*, хх), Adam Wolanin, Gino Pariani, Bobby Annis (*), Walter Bahr.

Игроки, отмеченные (*), не сыграли на турнире ни в одном матче.

(х): Полное официальное имя игрока Frank Wallace — Frank Joseph Valicenti. Фамилия его родителей была Валиченти, но позже семья сменила фамилию на Уоллес.

(хх): в миграционной карточке имя Nicholas di Orio написано так: Nicholas di Iorio. И в его личной подписи в документе есть то ли описка, то ли исправление, связанное с заглавной буквой I. Но в американских источниках он писался как Nick DiOrio, без начального I, как и его брат Albert, они играли вместе в одной команде.

Вот такая пёстрая, интернациональная была сборная у США на ЧМ -50.

Голы у них на турнире забили:

— человек, родившийся в США в семье итальянских иммигрантов, работал докером (Париани);

— человек, у которого никогда не было американского гражданства, гаитянин, иммигрант, посудомойщик (Гэйтьенс);

— человек, у которого в паспорте фамилия не та, под которой он играл, доставщик почты (Уоллес);

— человек не имевший американского гражданства до 1957 года (Мака).

А капитанами команды были:

— ещё один почтальон, Харри Кио, выходец из иммигрантского квартала Сент-Луиса;

— шотландец, никогда не имевший американского гражданства (Макилвенни);

— бельгиец, не имевший американского паспорта, подавший только заявление о намерении получить гражданство (Мака).

И всё-таки справедливость восторжествовала в историческом контексте — Уолтер Бар оказался-таки капитаном команды в матче против Англии на ЧМ -50. Создатели знаменитого голливудского фильма «Матч их жизни» посчитали несправедливым, что штатный капитан сборной США Уолтер Бар, коренной американец, так и не побывал в этой роли на мундиале. В фильме капитаном был именно Бар.

Уолтер Бар действительно был капитаном сборной США на протяжении почти 10 лет. Он свой последний матч за сборную сыграл в 1957, а начинал в 1948.

Все игроки, которые были на ЧМ -50, и главный тренер Билл Джеффри приняты в национальный футбольный Зал Славы США . Чуть позже туда был введён и Бенни Маклафлин.

Вот и его фото:

А в качестве обложки данной статьи я выбрал фото только двух капитанов, которых так долго путали. Американские игроки выбрались в город во время чемпионата мира. Каким-то местным сувениром заинтересовались Джо Мака и Уолтер Бар. Не перепутайте — слева Мака, справа — Бар.