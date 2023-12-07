Горят автомобили, и плачут фанаты. «Сантос» впервые вылетел, а «Палмейрас» догнал «Ботафого»

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вчера, 13:55

Команда Эндрика стала чемпионом второй раз подряд.

«Палмейрас» отыграл 14 очков у «Ботафого»

Фанаты «Ботафого» в трауре. После 27-го тура, за одиннадцать матчей до конца сезона, они опережали «Палмейрас» – действующего чемпиона страны, на 14 очков. Огромный отрыв, а ближайший преследователь, бывшая команда Клаудиньо «Брагантино», отставал на девять очков, что тоже много. У бразильцев нет ни одного коллектива с классическими европейскими сериями, как у «Баварии» в Бундеслиге, чтобы поражения можно было назвать сенсацией.

«Ботафого» тоже проигрывал, но надежная работа в защите позволяла быть стабильнее остальных. А затем сломались в атаке. После 32-го тура от 14 пунктов перевеса остался всего один, «Палмейрас» набрал форму, начал побеждать. В «Ботафого» запаниковали. Также случился скандал в поединке фаворитов. Владелец клуба из Рио-де-Жанейро назвал удаление в поединке с «Палмейрасом» проявлением коррупции, но нельзя снимать вину с недавнего лидера.

Если ведешь 3:0 после первого тайма, то не стоит позволять 17-летнему Эндрику уничтожить себя морально. Удаление сказалось, но последние результаты «Ботафого» говорят сами за себя. В бразильской Серии А недавно ещё однозначный лидер собрал серию из 11 матчей без побед. Проиграли в пяти из этих поединков. Это одно из самых невероятных падений в истории футбола. Также в истории рывок «Палмейраса», 1 поражение, 2 ничьих и 8 побед. У «поросят» теперь 4 титула за 8 лет.

«Сантос» вылетел впервые в клубной истории

В городе Сантус горят автомобили и взрывы на улицах. Торсида «Сантоса» устроила погромы после настоящего позора для великого клуба. Печально видеть такие кадры, ведь бразильцы небогатые люди. Возможно, одно из сожженных авто кормит целую большую семью. Поведение фанатов ужасное, но их гнев без причинения вреда имуществу можно понять. В бразильском футболе необычный период, где есть условно стабильный «Палмейрас» и настоящие американские горки для остальных клубов.

Всего семь лет назад в Серии А было пять команд, которые никогда не вылетали, «Фламенго», «Сан-Паулу», «Сантос», «Крузейро» и «Интернасьонал». В 2016 году впервые за 107 лет существования вылетел «Интер», их осталось четверо. В 2019-м впервые за 98 лет игры в футбол высший дивизион покинул «Крузейро», их осталось всего трое. Конечно, можно добавить, что объединенный чемпионат Бразилии довольно молодой турнир, раньше на первом плане были первенства штатов и Кубок.

А теперь в 2023 году после 111 лет существования «Сантос» тоже пережил позор вылетом в низшую лигу. Родной клуб Пеле и Неймара в заключительном туре против «Форталезы» проиграл 1:2. Настоящий позор, причем для спасения хватало любой победы. Но не реализовали свои моменты на глазах у родной публики. «Сантос» заслужил это падение, ведь команда у них странная. Пропустили после того, как позволили сопернику забег с центра поля – сложно найти такие голы в современном футболе.

А на свой ответный мяч не сумели отреагировать новыми голевыми атаками. Многократные чемпионы Бразилии вылетели после удара с центра поля. Ничья «Сантос» не устраивала, на 95-й минуте вратарь вышел далеко из ворот, позволив сопернику технично себя перебросить. Теперь в Бразилии всего два «динозавра». Лишь «Фламенго» и «Сан-Паулу» никогда не вылетали с 1971 года, когда создали чемпионат страны по классической системе.

Серия А страдает из-за вечного оттока талантов

Неудачи сборной Бразилии подчеркивают, что сейчас не лучшее поколение в их истории. Но знатоки латиноамериканского футбола настаивают, что «избранные» сами виноваты. Когда в девяностых начали отказываться от корней, стараясь играть на результат, то потеряли идентичность. Понятно, что это больше касается национальной команды, чем клубов, но даже отдельные команды в погоне за Кубком Либертадорес и победой в чемпионате забывали о карнавале. В этом сезоне «Палмейрас» 10 раз сыграл вничью, чтобы эти очки в итоге оказались чемпионскими. Хотя атаковать команда толкового португальского тренера Абела Феррейры умеет.

Недавно дважды подряд выигрывали Кубок Либертадорес, а опыт тренера помог, когда «Ботафого» захватил лидерство, но не рассчитал силы. У «Палмейраса» опытные футболисты, которые помогли Эндрику провести неплохой сезон – 18 раз сыграл в основе, 13 раз появился на замену, забил 11 мячей. Вот только успехи семнадцатилетнего форварда лишь подчеркивают тенденцию. Как только появляется заметный парень, то сразу получает приглашение из Европы.

Эндрик уже нападающий «Реала», ждут совершеннолетия, чтобы перебрался в Мадрид. Так было со всеми талантами, которые спустя годы иногда возвращаются домой за титулами, как Марсело вернулся во «Флуминенсе». Хотя этот клуб лишь седьмой в чемпионате, зато впервые в истории выиграли Кубок Либартадорес. Бразильцы по-прежнему талантливые в футболе, но даже по успехам ветеранов Луиса Суареса в «Гремио» и Халка в «Атлетико Минейро» понятно, что самых талантливых стараются забрать в Европу. Например, Битело был напарником Луиса Суареса, но прошлым летом усилил московское «Динамо».

Молодой форвард Паулиньо из «Атлетико Минейро» забил 20 голов. И только неудача в «Байере» может отпугнуть его от нового переезда в Европу. У бразильцев нет столько денег, чтобы отказывать европейским покупателям. Постоянная карусель интересна зрителям со стороны, ведь «Ботафого» вошел в историю. Отдать 14 очков перевеса сложно, да и другие команды не прибавили, как «Палмейрас». Луису Суаресу для чемпионства хватало банальной победы над «Коринтиансом», который находится в нижней части таблицы. Но «Гремио» проиграл в том матче. Уругваец отправится к Месси в Майами без титула.