Аршавин был прав. «Зениту» важно заиграть в стильный футбол без бразильцев

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сегодня, 13:01

Без Лиги чемпионов нужен трансферный конвейер.

Латиноамериканцы потеряли мотивацию

Даже если не считать бессмысленные последние игры прошлого чемпионата, то у Семака за год дюжина плохих матчей. Сам тренер и футболисты выступили намного ниже возможностей. Не бывает двенадцати случайностей, это серия, на которую в «Зените» должны реагировать. Игнорирование проблем как стратегия всегда приводит к развалу клубов, независимо от бюджета, пусть спросят у людей из богатого МЮ .

Малком в прошлом сезоне стал лучшим игроком РПЛ , ведь хотел к Неймару, Месси и Мбаппе. Его поманили морковкой плей-офф Лиги чемпионов. Кулинары знают, что если оранжевый корнеплод стал мягким, то можно поставить в воду на ночь в холодильник и получите обратно хрустящую свежую морковь. Вот только этот фокус больше не проходит с «Зенитом», куда приглашали с полным пакетом – деньги плюс еврокубки.

Без стимулов тяжело развиваться. Хвалим «Локомотив» за грамотную победу вторым номером против «Зенита». Москвичи владели мячом всего 37 % времени, допустив брак в передачах в тридцать процентов. Но одновременно фиксируем, что латиноамериканцы Семака нанесли по чужим воротам два точных удара. За весь второй тайм в створ попал только казахский защитник Алип, причём пробил он крайне неудачно.

У колумбийца Барриоса стало намного больше слабых матчей, чем несколько лет назад. Вендел и Клаудиньо, хотя их представители всегда будут нахваливать «Зенит», ведь получили от клуба огромные комиссионные, купив себе дома и недвижимость, прошлым летом планировали перейти во «Фламенго». Причём это не слухи, ведь Семак оштрафовал Вендела за отказ вернуться в расположение клуба из Санкт-Петербурга.

Элитные игроки чаще отказывают «Зениту»

После ухода Азмуна и Дзюбы искали нападающих. Загодя взяли Сергеева из «Крыльев Советов», добротный средний форвард. Кроме Ивана, хотели подписать игроков сборной Бразилии – Педро Абреу из «Фламенго» или его напарника Габриэля Барбосу. Не сказать, что известные нападающие отличаются стабильностью, оба ниже классом, чем молодой Халк. Но даже они отказались от «Зенита», не увидели смысла в переезде в РПЛ .

Ду Кейрос и Мантуан – бразильцы среднего класса. И Марио Фернандес в плохой форме. Уже по уровню новичков понятно, куда всё для «Зенита» движется. Располагая рекордными для РПЛ ресурсами, клуб будет скован из-за особенностей нового рынка. Бразильцы хотят в Европу, но между Турцией, где можно услышать гимн ЛЧ , и Россией, лишённой футбольных благ, выберут первых. Не говоря об элитных лигах, где много денег.

И речь не только о бразильцах. «Зенит» не нашёл никого лучше, чем Изидор, а это запасной нападающий «Локомотива». В центре поля искали замену для Кузяева, а согласился только Коваленко. Хотя молодой человек уже пожалел. Сербского защитника Эраковича перехватили у «Спартака», но это не находка уровня Шкртела. С Ренаном просчитались, бразилец зимой хочет сменить клуб. Вратаря найти не сумели. Адамов попробует вытеснить ветерана Кержакова, но Сафонов отказывается идти в «Зенит». Тюкавин, Чалов, Сперцян, Захарян, Глушенков и Пиняев тоже выберут топ-5, а не Санкт-Петербург.

У чемпионов сломалась кадровая стратегия

Аршавин предлагал радикальный метод – распустить иностранцев, не удерживать силой миллионов евро Вендела, Клаудиньо и остальных. Оставить только тех, кому хочется играть за «Зенит». А дальше делать ставку на молодых россиян. Вот только есть одна проблема. Тренер Семак им не доверяет, у него сложные отношения с местными футболистами. Бакаев не стал сильнее, связавшись с Сергеем Богдановичем. Список этот можно продолжать долго, завершив фамилией Чистяков.

Для перехода на стратегию, где петербуржцы в стиле «Бенфики» сами рады переговорам о продаже футболистов, ведь параллельно готовы к новым покупкам, вроде Гарре, Пиняева и любого из РПЛ , кто умеет попасть по мячу, нужно уволить главного тренера. Но Семака никто не тронет. Будут весной ждать, что бразильцы и аномальный Кассьерра — не настолько хорош, как его реализация, подкараулят ошибки «Краснодара» и московских клубов, в шестой раз подряд став чемпионами в РПЛ .

Титулы всё спишут? Неправда. Фанаты «Зенита» не вчера родились. Прекрасно отличают живой футбол от вялого катания мяча поперёк поля без моментов. И прогресс от регресса в футболе легко отличить, движения в разных направлениях. «Зенит» после 17 туров год назад имел на 9 очков больше, проиграл всего 1 матч против 4 поражений сейчас, забил на 13 голов больше (это почти плюс 40 % от нынешнего количества) и пропустил 7 мячей вместо 17 сейчас. Именно так выглядит заметная игровая деградация.

«Зенит» больше не спасут дорогие трансферы

Невозможно есть роллы из рыбы каждый день, хотя они и вкусные, захочется борща. Вот так и с борьбой за титул РПЛ , на шестом круге приелось. Если не хватит ума отпустить Вендела и Клаудиньо в поисках людей примерно такого уровня, но с мотивацией, то могут навернуться с трона. Тем более, это давняя клубная привычка. «Зенит» обычно разваливается изнутри, а не извне, ведь финансирование стабильное, а конкуренты со своими грехами.

Если не будут искать сильного центрального защитника уровня Родригао ему в пару, то соперники этим воспользуются. «Зенит» сам подставляется, причём делает это часто. Преследователи упустят исторический шанс, если в турбулентном для Семака сезоне не воспользуются очевидным спадом чемпионов. Причём дело не лишь в функциональной готовности явного фаворита РПЛ . «Зенит» сломался идейно, и нет стандартного пути – купить новый состав.