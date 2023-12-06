«Динамо» может стать главным клубом Москвы в РПЛ. Есть агрессия в атаке, но огрехи в обороне

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вчера, 18:06

Тренер Личка ищет футбольный баланс.

Опережают других в созидании

По сумме xG «Зенит» опережает «Динамо» менее чем на один балл. Но есть другие параметры, которые позволяют поставить «Динамо» на первое место в РПЛ по агрессивности у чужих ворот. Команда тренера Лички опережает «Спартак» и всех остальных по ударам – первое место с 274 выстрелами. По попаданиям в створ выше только «Крылья Советов», но разница 92 против 90. Также самарцы пробуют составить конкуренцию «Динамо» по ударам в створ.

Единственное, что тянет «бело-голубых» вниз при оценке качества атаки – реализация моментов. У команды есть ширина благодаря включениям Скопинцева и действиям Нгамалё, который порадовал грамотными действиями, хотя и не отличается невероятным темпом. Зато у «Динамо» есть разрезающие передачи Лаксальта, Чавеса, Смолова и Битело. А на острие добился успехов Тюкавин, который молчал в девяти играх, а теперь собрал серию из пяти результативных туров подряд.

Причем даже плохая новость о слабой реализации – по соотношению голов к ударам в створ «Динамо» уступает «Зениту», «Локомотиву», «Крыльям Советов» и ЦСКА , стратегически дарит надежду. Во-первых, большое отставание только от петербуржцев, но исключительно благодаря аномальному показателю чемпионов, за которых играет безжалостный Кассьерра. Во-вторых, у «Динамо» только появляется сыгранность с летними новичками Чавесом и Битело, весной можно прибавить.

Также очевидно, что воспитательные меры по отношению к Макарову ведут Карраскаля в основу. Колумбиец может сыграть на разных позициях впереди. Когда Хорхе в ударе, то в РПЛ его ни одна оборона не остановит. Благодаря росту клубного бюджета «Динамо» не только по зарплатам в тройке в РПЛ , но и по трансферным возможностям. Собрали неплохой состав, хотя с одним слабым местом, поэтому зимой нельзя исключать точечное усиление.

Среди худших клубов по обороне

Для Лички нормально тренировать ребят, которые могут создать много моментов даже у ворот «Рубина», не пропускавшего в шести турах подряд, и одновременно рисковать потерять очки против клуба из Казани в результате одного точного удара соперника. Если говорить о выступлениях в защите, то хуже по сумме моментов соперников только «Оренбург», «Ахмат» и «Локомотив». Просто у «Динамо» в основе появился голкипер Лещук, который в некоторых матчах откровенно спасал.

Также у многих команд невезучая оборона, как у «Сочи», «Ростова», «Урала» и «Спартака». Хотя «Динамо» допускает больше атак с опасными ударами, команда пропустила всего 21 гол, а это пятая строчка в сезоне РПЛ . В обороне есть одно слабое место – второй центральный защитник в паре с Бальбуэной. Новый капитан команды может показать хороший футбол, но молодые Маричаль и Фернандес работают нестабильно.

Уругваец провел несколько неплохих матчей, поскольку его стиль подходит для агрессивной в атаке команды, но ошибок слишком много. Даса и Скопинцев могут работать в нападении и зевать контратаки соперников. Хотя у Лички нет высокого прессинга в стиле «Спартака», оппоненты стараются создать за спиной у хавбеков «Динамо» пустые зоны. Часто Фомин и компания бросали одного Лаксальта, а Диего не имеет раздваиваться.

Баланс подарит команде пьедестал

Не стоит забывать, что Шварц был на третьей строчке. Причем воевал с «Сочи» Федотова за второе место до последнего тура. Когда стало ясно, что Сандро уходит, команда это почувствовала и не подарила немцу на прощание идеальную концовку сезона. Но «Динамо» Шварца тоже было симпатичной командой. И только Йоканович не справился, получил совсем другую команду и не сумел развить успех. Откат на девятую строчка наравне с «Локомотивом» заставил столичный клуб обратиться к Личке.

Чех – тренер с идеями, но склонен к риску. Должен развиваться и найти баланс, ведь на данный момент у «Динамо» сырой продукт. Создают много, но реализация должна быть выше. Зато в опорной зоне находка сезона, латераль Лаксальт переведен в центр поля, где сразу заиграл. Но Диего не хватает навыков борьбы в глубине, с мячом он лучше. У Фомина сложный сезон, а Чавес только привыкает к РПЛ , ведь это первый мексиканец в истории турнира.

Если бы за спиной у Луиса находился Сесар Монтес, ещё один представитель сборной Мексики, за которым в «Динамо» охотились, то получили бы команду в стиле «Краснодара». С ошибками в защите, но хорошей атакой и множеством набранных пунктов. Хотя и сейчас у Лички неплохо получилось. За тур до длительной паузы «Зенит» выше всего на два балла, а «Краснодар» на четыре. Рано говорить о чемпионской борьбе, но «Динамо» успешнее, чем другие столичные клубы.

Важно опередить «Спартак» и ЦСКА

Как и «Локомотив». Команда Дзюбы с характером, может выдать эмоциональный матч и вырвать очки на последних минутах. ЦСКА не хватает длинной скамейки, есть дефицит денег на трансферы и развитие клуба. А «Спартак» остается собой, подарят шоу на ровном месте. «Динамо» надо быть мудрее, чем соседи. Если зимой Личка найдет игровой баланс, возможно, с помощью подписания правильного центрального защитника, то «бело-голубые» станут фаворитами в борьбе за тройку.

Пока есть два лидера сезона РПЛ и группа команд с нереализованным потенциалом. У «Динамо» он не ниже, чем у соседей, но очевидного преимущества нет. Перевес появится в случае качественного рывка по показателям в защите. Пора осознанно поднять линию обороны и не позволять соперникам так легко заходить в штрафную площадь Лещука для ударов. Но вратарь, Бальбуэна, Скопинцев, Лаксальт, Чавес, Смолов, Битело и Тюкавин точно подходят для борьбы за первую тройку.

У Шварца были Шиманьски, Захарян, Ордец, Моро и Сазонов, чей след простыл. У «Динамо» хорошая игра для команды, которая совершила немало перестановок. У игроков «Динамо» есть мотивация, они отказывают «Зениту». Стоит чаще забивать со стандартов, как «Краснодар», но самый важный вывод – Личке пора представить другую систему в защите. Ставка на сейвы Лещука и двужильность Лаксальта работает, но для команды, которая проиграла всего дважды, у «Динамо» слишком много очевидных ошибок в защите.