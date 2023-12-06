Есть характер, личности и стиль фаворита. «Арсенал» сохранил лидерство в АПЛ после победы 4:3

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вчера, 10:24

Вратарь ошибался, «Лутон» старался, а выручил Райс.

«Арсенал» стал королём последних минут

С «Лутоном» выдали триллер с семью забитыми мячами. Аутсайдер отчаянно сыграл против лидера АПЛ , небогатая команда забила трижды в ворота испанского голкипера Райи, пока его конкурент Рамсдейл сидел на скамейке, а режиссер трансляции старался поймать момент, когда Аарон улыбается после ошибок коллеги. Можно поругать оборону «канониров», но было два явных ляпа голкипера. «Арсенал» остался лучшим в АПЛ по пропущенным мячам. Также два гола «Лутона» забиты после стандартов, причем позиционно футболисты из Лондона не совершили невероятных ошибок.

Так что триллер 3:4, если добавить контекст, превращается в классический матч фаворита. «Лутон» реализовал три удара из шести в сторону ворот Райи, три из четырех в створ. «Канониры» владели мячом 67 % времени, создав 23 подхода с ударами. Не принижая крутую попытку аутсайдера, стоит отметить, что «Арсенал» заслужил победу, невзирая на ошибки. Эксперимент с поляком Кивиором слева в защите не принес пользы, а вот выход Зинченко и Троссарда на замену оживил атаку «Арсенала» левым флангом. Зинченко грамотно выждал, пока Эдегор займет удобную позицию для подачи.

Хавбек Райс забил на 97-й минуте сумасшедшей перестрелки, но куда важнее, что у «Арсенала» десять мячей на последних минутах матчей АПЛ в сезоне. Больше только у «Ливерпуля», одиннадцать голов. После «Ферги-тайма» и «Юрген-тайма» зарождается «Микки-тайм». Артета изменил психологию «Арсенала». Хотя клуб 19 лет без чемпионства, в прошлом сезоне забили 15 голов на последних минутах матчей, и многие удары позволили набрать очки. Для сравнения, за год до этого было всего 11 таких ударов, причем не все важные. Артета идет на личный рекорд по голам в концовках поединков.

Эду Гаспар собрал состав для стиля Артеты

В Италии вручали награды лучшим в европейском футболе в разных номинациях. Беллингему достался приз сильнейшему молодому футболисту года, лучшим президентом клуба назван глава «Брайтона» Тони Блум. Награду лучшему агенту получил Али Барат, он помогал совершить трансфер Кайседо в «Челси». Хавбек дал слово лондонцам, хотя позже его активно вербовал более стабильный «Ливерпуль». «Арсенал» много лет не отличался стабильностью, если не называть такими неудачи Венгера, а затем тренеров, которые пришли после легендарного француза. Но теперь к «канонирам» вернулась логика, и у неё есть имя.

Эду Гаспар, бывший хавбек «Арсенала», сначала был техническим директором, а с ноября прошлого года стал спортивным директором. Менеджер из Бразилии совершил немало успешных трансферов. Салиба, Мартинелли, Габриэль, Эдегор, Партей, Уайт, Рамсдейл, Жезус, Зинченко и Троссард появились, когда в клубе уже был Эду. А летом Гаспар пошел на дорогие сделки по Хаверцу и Райсу. И если о целесообразности подписания Кая можно спорить – немец не центральный нападающий, а такого человека порой не хватает, ведь у Жезуса другое природное амплуа, он не новый Ромарио, то Деклан один из лучших новичков сезона.

Контракт хавбека «Вест Хэма» стоил 117 млн евро, очень дорого, но ставка была логичной. Создали команду под Артету, подавляющее большинство новичков выбирались под конкретный стиль. Испанец сразу знал, что Зинченко будет ходить в центр поля и помогать полузащитникам. Артета не сомневался, что ему нужен Тимбер. Голландец получил травму и вылетел надолго, но когда вернется, то можно будет попробовать создать крутую и необычную связку с Салиба в центре обороны. А француз стал находкой, сейчас Вильям один из лучших защитников мира. Салиба полностью подходит для явной игры первым номером.

Есть «заскоки» Артеты, вроде отказа от покупки профильной «девятки», которая напрашивается, так как соперники стали играть против «Арсенала» ниже, чем в прошлом сезоне, а также истории с голкиперами. Но это не вина Эду, его селекция создала новую элитную команду. Отказ Артеты от Рамсдейла, поскольку Райя лучше играет ногами – спорный момент, ведь беднягу Давида ломает давление. Новичок попал в клуб, где многие фанаты без ума от вратаря Аарона. В «Брентфорде» Райя играл спокойно, а в «Арсенале» явно ошибается, хотя у него будет возможность исправить недочеты, если не выпадет из основы.

«Канониры» не планируют останавливаться

Была важная для психологии коллектива победа над «Манчестер Сити». Есть серия из шести успехов подряд в разных турнирах после двух поражений от «Вест Хэма» и «Ньюкасла». А через пару дней встреча с бывшим тренером, сыграют против Эмери в Бирмингеме. «Арсенал» отказывается от мировых, что важно в борьбе с таким монстром, как «Манчестер Сити». Календарь в декабре привычно напряженный, но для Артеты есть хорошие новости.

Во-первых, его команда явно не вышла на пик формы. Есть недочеты, исправление которых сделает «Арсенал» ещё мощнее. Во-вторых, зимой можно подписать центрального нападающего, надеясь на «эффект Ван Перси». Голландец принес МЮ последний чемпионский титул Фергюсона. Варди был важен для «Лестера» в чемпионском сезоне. Голы форвардов «Ливерпуля» – Салаха, Фирмино и Мане, помогли «красным» впервые в истории выиграть АПЛ .

«Арсеналу» нужен идеальный центральный форвард, потому что Сака и Мартинелли красавцы. Но команда точно оставила в прошлом печальный образ неудачников, привыкают быть победителями. Конечно, нервные концовки говорят о недочетах в игре. Фавориту лучше сразу ставить точку и спокойно заканчивать матчи, катая мяч на своей половине поля. Но в Англии слишком сложная лига, чтобы так было. Особенно в этом безумном сезоне с множеством триллеров.

На днях говорили о зрелищности чемпионата, матч «Лутона» и «Арсенала» дополнил коллекцию. Если Артете не испортят сезон арбитры, если решат вопрос с голкипером – успокоят Райю или удачно вернут в основу Рамсдейла, если найдут баланс в обороне в широком смысле, ведь порой заигрываются, то второй год подряд «Арсенал» будет претендентом на титул. Причем команда живая, растущая и стильная. Они не выскочки, «канониры» вернулись в элиту.