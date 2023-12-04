Карпин, Алаев и арбитры в одной лодке. Обзывают друг друга, но вместе допустили бардак в РПЛ

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04 декабря 2023, 20:42

Тренер сборной негодует, а когда нужны реформы – молчит.

Командам не важны интересы фанатов

Нет порядка, ведь деньги клубам капают независимо от качества продукта. Теперь популисты орут о возвращении к формату «весна-осень». И ни один не подумал, зачем нужны матчи РПЛ в начале декабря и в марте? Ответ простой. Футбол это телевидение и реклама. Пауза в четыре месяца слишком большая для рыночного мира, а всё лето не разрешат играть из-за ЧМ или Евро. Зритель банально забудет о РПЛ , если в современном мире «Тик-Тока» выключаться на почти четыре месяца.

Также снег может упасть в марте и в ноябре. Если в конце осени развязка сезона, то в снегу утонут в чемпионских матчах, что намного хуже, чем 17-й тур в снегопад. Когда Аршавин на основании трех матчей делает глобальный вывод, что надо изуродовать РПЛ , то подчеркивает тенденцию. В российском футболе много популистов, но нет стратегов. Говорить умеют, с делами не сложилось. Если играть летом, что клубы начнут жаловаться на жару и сезон отпусков, из-за чего пустые арены.

И жалуются, ведь сезон начинается в июле. Большинство смотрит футбол не со стадиона, но для телезрителей не догадались выбрать форму, которую видно в снег. А вот ведущие лиги занимают все слоты в эфире. Для классного сезона РПЛ хватало парочки манежей. Но раз не подготовились к зиме, то издеваются над футболистами и фанатами. У «Балтики» бюджет около 1 миллиарда рублей. Но в клубе не нашлось человека, который задал вопрос: «Как играть без контрастного мяча в снегопад?»

А после скандала в Калининграде мячи вдруг нашлись. Параллельный импорт не помешал сыграть на стадионах ЦСКА и «Локомотива» сферами правильного для зимы цвета. Вот и возникает вопрос компетентности всех, кто организовывает чемпионат. На одном стадионе поле накрыли пленкой, а на другом этого, похоже, не сделали. Получили разные по сложности покрытия в одном городе в один день. При этом «Ростову» разрешили не играть последние туры года дома из-за реновации газона.

Неужели нельзя сместить процесс на две недели, чтобы сыграть в нормальных условиях в декабре? Карпин обозвал арбитра и других ответственных людей за организацию матча ЦСКА и «Ростова» «идиотами», а для начала должен обратиться в собственный клуб. Оказывается, что поменять круги местами не могли из-за запроса ростовчан, причем в РПЛ знали об этом с лета. Снежный тур это лишь верхушка айсберга.

Клубы никогда не предлагали реформы

Лимит на легионеров, телевизионные доходы, посещаемость арен до пандемии, репутация футбола в обществе, популяризация игры в стране. Навскидку пять тем, которые повлияли на плачевное состояние РПЛ . В каждом случае требовались не всегда дорогие реформы. В каждом случае Карпин и его знаменитые коллеги прятали голову в песок. Приняли много законов не в интересах футбола – клубы молчали, негодовали только ультрас. Так почему удивляются «не футболу» на снегу, если во всех остальных важных вопросах видели апатию клубов, игроков и тренеров?

Чиновники из РПЛ , вроде главы лиги Алаева, сильно виноваты. Но зачем снимать ответственность с клубов? Они за последние двадцать лет не научились продавать собственный продукт, ведь плевали на зрителей. Вспомните, сколько раз слышали отказы футболистов общаться с фанатами. Не уважают болельщиков, а тренеры не внедряют дисциплину. Бериша спровоцировал Абаскаля, но тренер «Спартака» повел себя как подросток. Также незрело поступал Соболев. А Промес вчера посылал на три буквы Богосаваца. Квинси дисквалифицируют, как Кордобу и Баринова?

Вряд ли, ведь с арбитрами пока не разобрались. В новом туре глава судейского комитета совершенно случайно взял билеты на «центральный матч тура» – «Пари НН» против «Урала». Так совпало, что Павел Каманцев улетел в Нижний Новгород. Его решение никак не связано с информацией, что близким арбитра Турбина на голову упали 5 миллионов рублей? Раньше из УЕФА приезжали с проверками. А теперь нужно вбрасывать информацию, чтобы начальники ездили на рядовые матчи, исключая эксцессы?

Допустили чемпионат без линий офсайдов

Откуда возьмется идеальная организация в лиге, где нет автоматических линий офсайдов? Шестнадцать богатых клубов допустили игры без важной технологии. Никто не требовал от РФС быстрее тестировать альтернативную систему. Все понимали, что могут быть скандалы, но согласились жить в «серой зоне» без законов. В этом основная проблема. РПЛ ментально не вышла из бандитских времен. Печальное зрелище, патчи «Stone Island» на рукавах не делают взрослыми мужчинами.

Вечно перекладывают ответственность друг на друга. Тренер «Спартака» не извинился перед фанатами клуба за неподобающее поведение. Карпин не извинился, хотя ему не пятнадцать лет, а рефери действовал по регламенту. Да, регламент кривой, перенести матч непросто. Но напоминали клубам РПЛ , что у них есть юристы с огромными зарплатами. И за двадцать лет они не прочитали регламенты РПЛ , не предложили правки, которые лишат чемпионат глупых нестыковок.