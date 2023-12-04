Абаскаль наскандалил на увольнение. «Спартак» заметно хуже, чем год назад

1701703005

сегодня, 18:16

У москвичей проблемный главный тренер.

Результаты

Оценим Абаскаля по разным важным ля тренера пунктам. У «Спартака» шесть поражений и три мировые в РПЛ , седьмое место в чемпионате, отставание от лидера «Краснодара» на восемь пунктов. Из клубов первой восьмерки побеждали только «Рубин», но ещё в августе, и «Динамо» с разницей в один мяч. При этом «Спартак» проиграл «Ахмату», «Факелу» и «Уралу». Нет ни победы над «Зенитом», ни успеха против «Краснодара». Также Абаскаль сгорел в Самаре 0:4. И хотя это единственный разгром «Спартака» в РПЛ , хвастаться нечем. В Оренбурге в плей-офф Кубка могли уступить с крупным счетом, но повезло. Впрочем, если вылетят из Пути РПЛ , то могут остаться без финала кубкового турнира – характер демонстрируют редко.

Динамика

А теперь сравним результаты в двух сезонах Абаскаля. Прошло семнадцать туров, набрали 27 очков. Разница мячей нулевая, 24 гола в чужие ворота и 24 ошибки в обороне. Классические результаты середняка. Но если сравнить с прошлым сезоном, то Абаскаль допустил регресс. Год назад «Спартак» был на втором месте, набрав на семь пунктов больше. Забили 40 мячей против 24 сейчас, пропустили всего 18, на шесть голов меньше. В прошлом сезоне на этом отрезке сезона было всего три поражения, а сейчас шесть. Тогда было 11 побед, причем обыграли «Краснодар», «Локомотив» (дважды) и «Крылья Советов». Сейчас от той результативной команды, способной забить четыре или пять мячей соперникам разного уровня, не осталось и следа.

Развитие

Переходим к оценке развития игроков. Год назад у Промеса после семнадцати туров было 14 голов и 6 ассистов. Сейчас у самого сильного футболиста «Спартака» результаты намного скромнее – 5 мячей и 6 голевых передач. Создает моменты, но их некому реализовать. Соболев год назад имел 11 голевых баллов по сумме ударом и передач, а сейчас у Александра 7 прямых участий в результативных атаках. И что важнее – конфликт с наставником. У Абаскаля не добились значительного успеха Умяров и Мелешин, оба играют мало. Не в форме ветераны команды Мозес, Зобнин и Джикия. С капитаном Георгием есть напряженность в отношениях. Также Гильермо не сделал супервездами Литвинова, Игнатова, Хлусевича и Денисова. Даже Пруцев, если сравнивать выступления прошлого сезона и этого, не переродился в супервезду. Просто неплохо сыграл в отдельных матчах. Абаскаль не может похвастаться прогрессом футболистов, его нет. Зато есть первое за восемь лет поражение в Грозном в чемпионате.

Трансферы

Год назад молодой испанский тренер мог жаловаться, что не совершали трансферы, поэтому не может выдать со «Спартаком» чемпионский рывок. Но с прошлой зимы деньги выделяли. Летом приехали Бонгонда, Медина, Рябчук и Бабич. Четыре трансфера – четыре удара мимо. Никто не стал ключевым игроком, хотя у двух вингеров есть удачные матчи. А вот латераль Рябчук оставляет плохое впечатление и однозначно не стал ведущим левым защитником «Спартака». Также нет причины нахваливать Бабича, защитник «Альмерии» оказался футболистом среднего уровня, это не новый Жиго. Также были зимние подписания, но Дуарте не заиграл, а португалец Тавареш получил травму. Также стоит ругать Абаскаля, что не настоял на подписании плеймейкера, слепо верит в Игнатова. Нет зрелого опорника. И не хватает крепкого резервного форварда, порой мало усилий Соболева, а прямой подмены нет. Бальде и Николсон не впечатлили тренера и уехали летом в аренду.

Стиль игры

«Спартак» много пропускает, команда лишь седьмая по качеству допущенных моментов и на скромном одиннадцатом месте по пропущенным мячам. Результативность не заслуживает комплиментов. «Ростов» проводит неоднозначный сезон, а команда Карпина забила столько мячей, сколько и «Спартак». Может, хотя бы моменты качественные? Нет, наравне с «Уралом». У Абаскаля высокий прессинг, но это подход «Факела» и «Ростова». «Спартак» действует первым номером, класс исполнителей позволяет отдавать много передач в финальной трети поля. Но все козыри перечеркивают не вылеченные ошибки в защите, а пять «сухарей» не превращают «Спартак» в команду с завидной игрой. Футбол Абаскаля понятный, но рисунок игры посредственный. Много экспериментов и упрямства, мало гибкости с учетом соперников и гениальных ходов тренера. «Спартак» лупит по воротам, а пользы для таблицы мало.

Репутация

Для «Спартака» это важный пункт при оценке тренера. Абаскаль символизирует нервозность команды. Его знаменитое интервью заставило сомневаться в испанце. Оказался поверхностным, что огорчило, ведь первое впечатление было лучше. Но тренеров проверяют кризисами, и репутация у Абаскаля теперь подмочена. Дело не только в толчке Беришы – Бернард и Гильермо провоцировали друг друга. Важнее, что тренер конфликтовал с игроками «Спартака». Команда нервная. Дрались с «Зенитом», были мелкие стычки, симуляции и кривляния. Игроки не отличаются воспитанностью, чудил не только Соболев. Если суммировать все пункты, то вывод один. У Абаскаля тают шансы задержаться в «Спартаке», не говоря о вероятности победы в РПЛ и в Кубке страны.