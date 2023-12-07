Гвардиола пережил один из худших матчей в карьере. МЮ теперь в трёх пунктах от соседей в АПЛ

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вчера, 10:42

Эмери впервые в жизни обыграл Хосепа.

«Манчестер Сити» переиграли в Бирмингеме

Редко увидишь такой поединок «горожан». Гвардиола четко понимал функциональное состояние своей команды, но ведь против Эмери играть умеет. У Хосепа было 9 побед и 4 мировые, ни одного поражения. Унаи выиграл с четырнадцатой попытки. Второй раз в тренерской карьере Гвардиолы по воротам его команды нанесли 22 удара. Пусть не смущает счет, «Астон Вилла» могла победить крупнее. У команды из Бирмингема 36 касаний в штрафной площади Эдерсона.

За всю историю игр Гвардиолы в АПЛ его команда впервые не сумела заработать угловой. В центре поля ситуация для фаворита не лучше. Если против «Тоттенхэма» Хосеп настроил прессинг, то против «Астон Виллы» успех гостей стал бы несправедливой развязкой. Тринадцать раз «горожан» заставили потерять мяч у собственных ворот. Клуб из Бирмингема одержал 14-ю подряд домашнюю победу в АПЛ . Последнее поражение было от Артеты – «канониры» вырвали победу благодаря отчаянному удару в дополнительное время.

Вчера чемпион мира не пропускал, но самое интересное – следующий домашний матч «Астон Вилла» проведёт против «Арсенала». Стилистически бывшая и нынешняя команды Унаи Эмери, разумеется, отличаются. У Артеты больше пасов за спины защитникам, акцент на флангах с подачами с углов поля. «Канониры» меньше пропускают, против «Лутона» был необычный для них поединок. Но «Астон Вилла» очень близко по многим ключевым параметрам.

Эмери разогнал симпатичную команду, сбил с ног «Манчестер Сити». Позже у клуба из Бирмингема появятся классические для всех, кто неожиданно заходит в топ-4, проблемы – на дистанции тяжело угнаться за настоящими монстрами. Но пока «острые козырьки» чувствуют себя замечательно. Бэйли, Дуглас Луис и МакГинн провели хороший матч. Вчера был шотландский вечер в центральных играх АПЛ .

Тен Хаг в трёх очках от Гвардиолы в таблице

После пятого тура МЮ был тринадцатым в таблице, а «Манчестер Сити» шел на первом месте. Теперь соседи рядом, Гвардиола на третьей строчке, а тен Хаг ниже на три очка. «Астон Вилла» в тройке, причем Эмери близок к вершине, поэтому ближайший матч с «Арсеналом» в субботу важен для команды и всего чемпионата. А для МЮ решающим в АПЛ может оказаться вчерашний поединок против «Челси» на «Олд Траффорд». Фергюсон был на трибунах, тен Хаг понимал, под каким он давлением из-за разговоров о недовольстве его методами внутри раздевалки и результатов в Лиге чемпионов.

Впрочем, неудачи в еврокубках не помешают, если твой соперник «Челси». Команда Почеттино не использует свой потенциал, хотя Онана снова пропустил не самый сильный удар. Вратарь поздно потянулся за мячом после выстрела Палмера, но в целом получили классическую победу МЮ ещё времен Сульшера. Хотя мяч чаще был у «Челси», явные моменты создавали хозяева. Из девяти ударов в створ ворот Санчеса два оказались голевыми. МЮ не сыграл идеально, хватит лишь неудачных действий Гарначо на фланге до решающего навеса, чтобы найти повод для критики. Но «Челси» был ещё хуже.

Фернандеш из МЮ тоже не без греха, не забил пенальти – Санчес вытащил удар. Но команда тен Хага проявила характер. После матча игроки заявили, что Эрик отказался от высоких нагрузок на тренировках. Наверное, начитался инсайдов, что футболисты жаловались на жесткие занятия и отсутствие сил. Пусть у команды нет своего Эрика Кантона, зато есть свой Скотт МакТоминэй. Дубль шотландца улучшил позиции МЮ .

Вернее, «Манчестер Сити» откатился ближе к соседу. Это не значит, что МЮ обязательно будет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Не значит, что тен Хага до конца сезона не уволят. Но важно зафиксировать старания. У «дьяволов» на старте двух таймов с «Челси» был хороший прессинг. Также не допустили много ошибок защитники Линделеф и Магуайр. Харри назвали лучшим футболистом АПЛ в ноябре, настоящий камбэк.

«Горожане» теряют баланс без Родри и де Брюйне

Гвардиола знает имена тех, кого не хватило вчера, не всегда получится, как со «шпорами». «Тоттенхэм» предложил шоу, а рефери сделал его скандальным – судья сначала дал разрешение продолжить атаку с фолом на Холанде, а затем остановил «горожан», хотя Грилиш мог выйти один на один. Лицо орущего Эрлинга все запомнят. В АПЛ в этом сезоне много эмоций, но чемпионский «Манчестер Сити» корнями уходит в рациональный удушающий футбол Гвардиолы, поэтому им тяжелее без двух китов.

Пять последних поражений «горожан» случились в матчах, когда на поле не было опорного хавбека Родри. А без Де Брюйне, хотя Гвардиола использовал игры без бельгийца, чтобы сместить акцент на нового вингера Доку и прекрасного второго форварда Альвареса, нет зрелости. Это помогает в критический момент в плохих матчах. Если «Арсенал» забивает решающие мячи на последних минутах, в том числе, в ворота «Манчестер Сити» в день недавней победы, то чемпионы Англии притормозили.

Не могут легко захватить опорную зону без Родри, а потом нуждаются в последнем пасе, чего нет без Де Брюйне. Холанд вчера стал единственным игроком «горожан» с ударами по чужим воротам. Обе попытки в створ, но когда счет по выстрелам 22:2, то тяжело переиграть симпатичную и бегущую «Астон Виллу». Эрлинг пока не готов тащить на себе «горожан» в сложных матчах, а Родри мы не просто так включили в список главных футболистов мира прямо сейчас.