«Рома» – «Шериф»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Лиги Европы «Рома» – «Шериф», который состоится 14 декабря 2023 года
«Рома»
«Волчица» в турнирной таблице чемпионата Италии занимает на сегодняшний день второе место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием команды. Ничейным исходом завершилась гостевая встреча со швейцарским «Серветтом» в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы (1:1). С разницей в один мяч «жёлто-красные» обыграли команду «Сассуоло» в позапрошлом туре чемпионата Италии (2:1).
На прошлых выходных «Рома» раскатала ничью с «Фиорентиной» (1:1).
«Шериф»
«Осы» за тур до окончания группового этапа находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы. Выше команде уже не подняться. Освежим в памяти результаты нескольких матчей «Шерифа» за последнее время. Забив пару мячей, в сухую «жёлто-чёрные» обыграли команду «Зимбру» в позапрошлом туре Суперлиги Молдовы. С разницей в один мяч «Шериф» дома уступил пражской «Славии» (2:3).
3 декабря со счётом 1:3 «осы» проиграли команде «Бельцы».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рома» – 1.17
- Ничья – 8.00
- Победит «Шериф» – 18.00
- Победит «Рома» с форой -1.5 – 1.50
- Обе забьют — нет – 1.55
- Обе забьют — да – 2.41
- Тотал голов больше 2.5 – 1.50
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.54
Статистика
- В двух матчах из десяти крайних «Рома» уступила своим соперникам
- За аналогичный период «Шериф» проиграл в трёх встречах
- Три матча с участием «жёлто-чёрных» из пяти последних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.
Прогноз
С коэффициентом 1.50 в предстоящем матче компания Pinnacle предлагает ставку сделать на победу «Ромы» с форой -1.5 гола за игру. С разницей в пару мячей, как минимум, «Волчица» обыграет «ос» из Молдовы.