«Рома» – «Шериф»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Лиги Европы «Рома» – «Шериф», который состоится 14 декабря 2023 года

«Рома»

«Волчица» в турнирной таблице чемпионата Италии занимает на сегодняшний день второе место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием команды. Ничейным исходом завершилась гостевая встреча со швейцарским «Серветтом» в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы (1:1). С разницей в один мяч «жёлто-красные» обыграли команду «Сассуоло» в позапрошлом туре чемпионата Италии (2:1).

На прошлых выходных «Рома» раскатала ничью с «Фиорентиной» (1:1).

«Шериф»

«Осы» за тур до окончания группового этапа находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы. Выше команде уже не подняться. Освежим в памяти результаты нескольких матчей «Шерифа» за последнее время. Забив пару мячей, в сухую «жёлто-чёрные» обыграли команду «Зимбру» в позапрошлом туре Суперлиги Молдовы. С разницей в один мяч «Шериф» дома уступил пражской «Славии» (2:3).

3 декабря со счётом 1:3 «осы» проиграли команде «Бельцы».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 1.17

Ничья – 8.00

Победит «Шериф» – 18.00

Победит «Рома» с форой -1.5 – 1.50

Обе забьют — нет – 1.55

Обе забьют — да – 2.41

Тотал голов больше 2.5 – 1.50

Тотал голов меньше 2.5 – 2.54

Статистика

В двух матчах из десяти крайних «Рома» уступила своим соперникам

За аналогичный период «Шериф» проиграл в трёх встречах

Три матча с участием «жёлто-чёрных» из пяти последних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 1.50 в предстоящем матче компания Pinnacle предлагает ставку сделать на победу «Ромы» с форой -1.5 гола за игру. С разницей в пару мячей, как минимум, «Волчица» обыграет «ос» из Молдовы.