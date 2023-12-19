«Унион» – «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Унион» – «Кёльн», который состоится 20 декабря 2023 года

«Унион»

«Железный союз» в турнирной таблице Бундеслиги занимает на текущий момент пятнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Униона» за последнее время. С разницей в пару мячей в матче позапрошлого тура чемпионата Германии «железные» на своём поле взяли верх над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. В 6-ом туре группового этапа Лиги чемпионов берлинская команда уступила дома мадридскому «Реалу» (2:3).

На прошлых выходных со счётом 0:3 «Унион» потерпел поражение от «Бохума».

«Кёльн»

«Козлы» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на шестнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей команды. С минимальным счётом «красно-белые» взяли верх над клубом «Дармштадт 98» в рамках матча 13-го тура Бундеслиги. Победный гол в матче забил нападающий Дэви Зельке. Нулевую ничью раскатали «козлы» на своём поле в игре следующего тура с «карнавальниками» из Майнца.

17 декабря со счётом 2:0 «Фрайбург» одержал победу над «Кёльном».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Унион» – 1.99

Ничья – 3.60

Победит «Кёльн» – 3.85

Победит «Унион» с форой -1.5 – 3.45

Обе забьют — нет – 2.00

Обе забьют — да – 1.84

Тотал голов больше 2.5 – 2.01

Тотал голов меньше 2.5 – 1.84

Статистика

С 2020 года «козлы» не выигрывают у «железных»

Только одну победу одержал «Унион» в пяти последних встречах

За такой же период в двух матчах «Кёльн» обыграл своих соперников.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу «Униона» с коэффициентом 1.99. «Железный союз» вылетел из текущего сезона Лиги чемпионов. Берлинская команда сможет теперь больше сил направить на Бундеслигу.