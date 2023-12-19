«Унион» – «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Унион» – «Кёльн», который состоится 20 декабря 2023 года
«Унион»
«Железный союз» в турнирной таблице Бундеслиги занимает на текущий момент пятнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Униона» за последнее время. С разницей в пару мячей в матче позапрошлого тура чемпионата Германии «железные» на своём поле взяли верх над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. В 6-ом туре группового этапа Лиги чемпионов берлинская команда уступила дома мадридскому «Реалу» (2:3).
На прошлых выходных со счётом 0:3 «Унион» потерпел поражение от «Бохума».
«Кёльн»
«Козлы» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на шестнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей команды. С минимальным счётом «красно-белые» взяли верх над клубом «Дармштадт 98» в рамках матча 13-го тура Бундеслиги. Победный гол в матче забил нападающий Дэви Зельке. Нулевую ничью раскатали «козлы» на своём поле в игре следующего тура с «карнавальниками» из Майнца.
17 декабря со счётом 2:0 «Фрайбург» одержал победу над «Кёльном».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Унион» – 1.99
- Ничья – 3.60
- Победит «Кёльн» – 3.85
- Победит «Унион» с форой -1.5 – 3.45
- Обе забьют — нет – 2.00
- Обе забьют — да – 1.84
- Тотал голов больше 2.5 – 2.01
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.84
Статистика
- С 2020 года «козлы» не выигрывают у «железных»
- Только одну победу одержал «Унион» в пяти последних встречах
- За такой же период в двух матчах «Кёльн» обыграл своих соперников.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу «Униона» с коэффициентом 1.99. «Железный союз» вылетел из текущего сезона Лиги чемпионов. Берлинская команда сможет теперь больше сил направить на Бундеслигу.