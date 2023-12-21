«Сент-Трюйден» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Сент-Трюйден» – «Шарлеруа», который состоится 23 декабря 2023 года

«Сент-Трюйден»

«Канарейки» в турнирной таблице Лиги Жюпиле занимают на данный момент восьмое место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «жёлто-синих». С минимальным счётом «Гент» взял верх над «канарейками» в 1/8 Кубка Бельгии. Победный гол в матче забил нападающий Уго Кёйперс. Ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура чемпионата Бельгии с командой Хеверли Лувен (1:1).

На прошлых выходных со счётом 0:3 «жёлто-синие» проиграли клубу «RWDM».

«Шарлеруа»

«Зебры» после восемнадцати туров текущего сезона Лиги Жюпиле находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем вспомнить несколько матчей «чёрно-белых» за последнее время. С разницей в три гола «Шарлеруа» проиграл в гостях команде «Антверпен» в 1/8 Кубка Бельгии (2:5). Со счётом 3:1 «Юнион» выиграл у «Шарлеруа» в позапрошлом туре Лиги Жюпиле.

16 декабря нулевую ничью раскатали «зебры» с клубом «Стандарт».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сент-Трюйден» – 2.19

Ничья – 3.35

Победит «Шарлеруа» – 3.25

Победит «Сент-Трюйден» с форой -1.5 – 3.95

Обе забьют — нет – 1.98

Обе забьют — да – 1.79

Тотал голов больше 2.5 – 2.03

Тотал голов меньше 2.5 – 1.79

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Три поражения потерпели «канарейки» в десяти последних матчах

В пяти крайних матчах за аналогичный период «зебры» проиграли.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.79 на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей встречи.