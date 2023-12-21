«Сент-Трюйден» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Сент-Трюйден» – «Шарлеруа», который состоится 23 декабря 2023 года
«Сент-Трюйден»
«Канарейки» в турнирной таблице Лиги Жюпиле занимают на данный момент восьмое место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «жёлто-синих». С минимальным счётом «Гент» взял верх над «канарейками» в 1/8 Кубка Бельгии. Победный гол в матче забил нападающий Уго Кёйперс. Ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура чемпионата Бельгии с командой Хеверли Лувен (1:1).
На прошлых выходных со счётом 0:3 «жёлто-синие» проиграли клубу «RWDM».
«Шарлеруа»
«Зебры» после восемнадцати туров текущего сезона Лиги Жюпиле находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем вспомнить несколько матчей «чёрно-белых» за последнее время. С разницей в три гола «Шарлеруа» проиграл в гостях команде «Антверпен» в 1/8 Кубка Бельгии (2:5). Со счётом 3:1 «Юнион» выиграл у «Шарлеруа» в позапрошлом туре Лиги Жюпиле.
16 декабря нулевую ничью раскатали «зебры» с клубом «Стандарт».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сент-Трюйден» – 2.19
- Ничья – 3.35
- Победит «Шарлеруа» – 3.25
- Победит «Сент-Трюйден» с форой -1.5 – 3.95
- Обе забьют — нет – 1.98
- Обе забьют — да – 1.79
- Тотал голов больше 2.5 – 2.03
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.79
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Три поражения потерпели «канарейки» в десяти последних матчах
- В пяти крайних матчах за аналогичный период «зебры» проиграли.
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.79 на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей встречи.