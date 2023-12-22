«Торино» – «Удинезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Серии A чемпионата Италии «Торино» – «Удинезе», который состоится 23 декабря 2023 года

«Торино»

«Гранатовые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Италии занимают десятое место. Вспомним недавние матчи с участием «Торино», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Удинезе». Забив три гола, в сухую «быки» обыграли на своём поле «Аталанту» в рамках матча 14-го тура Серии A. Нулевую ничью раскатали «гранатовые» с «Фрозиноне» в игре следующего тура чемпионата Италии.

На прошлых выходных с минимальным счётом «Торино» выиграло у «Эмполи»/

«Удинезе»

«Чёрно-белые» в турнирной таблице итальянской Серии A находятся на семнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Удинезе» за последнее время. Со счётом 3:3 вничью «маленькие зебры» сыграли с «мастифами» из Вероны в 14-ом туре чемпионата Италии. Пропустив четыре гола, в сухую «чёрно-белые» проиграли в гостях миланскому «Интеру» в позапрошлом туре Серии A.

17 декабря со счётом 2:2 раскатали ничью «маленькие зебры» с «чёрно-зелёными» из Сассуоло/

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торино» – 1.78

Ничья – 3.60

Победит «Удинезе» – 5.00

Победит «Торино» с форой -1.5 – 3.10

Обе забьют — нет – 1.70

Обе забьют — да – 2.16

Тотал голов больше 2.5 – 2.25

Тотал голов меньше 2.5 – 1.64

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Только одно поражение потерпели «быки» в пяти последних матчах

За аналогичный период «чёрно-белые» потерпели два поражения.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.78 на победу «Торино». На своём поле обычно «гранатовые» обыгрывают «Удинезе». Пусть с минимальным счётом, но «быки» справятся с оппонентом из Удине.