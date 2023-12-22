«Торино» – «Удинезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Серии A чемпионата Италии «Торино» – «Удинезе», который состоится 23 декабря 2023 года
«Торино»
«Гранатовые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Италии занимают десятое место. Вспомним недавние матчи с участием «Торино», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Удинезе». Забив три гола, в сухую «быки» обыграли на своём поле «Аталанту» в рамках матча 14-го тура Серии A. Нулевую ничью раскатали «гранатовые» с «Фрозиноне» в игре следующего тура чемпионата Италии.
На прошлых выходных с минимальным счётом «Торино» выиграло у «Эмполи»/
«Удинезе»
«Чёрно-белые» в турнирной таблице итальянской Серии A находятся на семнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Удинезе» за последнее время. Со счётом 3:3 вничью «маленькие зебры» сыграли с «мастифами» из Вероны в 14-ом туре чемпионата Италии. Пропустив четыре гола, в сухую «чёрно-белые» проиграли в гостях миланскому «Интеру» в позапрошлом туре Серии A.
17 декабря со счётом 2:2 раскатали ничью «маленькие зебры» с «чёрно-зелёными» из Сассуоло/
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Торино» – 1.78
- Ничья – 3.60
- Победит «Удинезе» – 5.00
- Победит «Торино» с форой -1.5 – 3.10
- Обе забьют — нет – 1.70
- Обе забьют — да – 2.16
- Тотал голов больше 2.5 – 2.25
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.64
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Только одно поражение потерпели «быки» в пяти последних матчах
- За аналогичный период «чёрно-белые» потерпели два поражения.
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.78 на победу «Торино». На своём поле обычно «гранатовые» обыгрывают «Удинезе». Пусть с минимальным счётом, но «быки» справятся с оппонентом из Удине.