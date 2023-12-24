«Ковентри Сити» – «Шеффилд Уэнсдей»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Ковентри Сити» – «Шеффилд Уэнсдей», который состоится 26 декабря 2023 года

«Ковентри Сити»

«Небесно-голубые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата занимают пятнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. Со счётом 1:1 ничью раскатал «Коветри» с «Саутгемптоном» в рамках матча 21-го тура Чемпионшипа. С таким же счётом вничью сыграли «небесно-голубые» с «павлинами» из Лидса в игре следующего тура.

23 декабря в сухую, трижды поразив ворота соперника, «небесно-голубые» обыграли в Сандерленде местных «чёрных котов».

«Шеффилд Уэнсдей»

Команда из Шеффилда в турнирной таблице Чемпион Лиги находится на предпоследней строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «сине-белых». «Норвич» с разницей в пару мячей обыграл дома команду «Шеффилд Уэнсдей» (3:1). На своём поле «совы» со счётом 2:1 выиграли у КПР в рамках матча позапрошлого тура Чемпионшипа (2:1). «Сине-белые» проигрывали по ходу матча, но смогли одержать волевую победу.

Со счётом 2:1 в матче 23-го тура чемпионата «Кардифф» выиграл в гостях у «сов».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ковентри Сити» – 1.73

Ничья – 3.60

Победит «Шеффилд Уэнсдей» – 4.60

Победит «Ковентри Сити» с форой -1.5 – 2.86

Обе забьют — нет – 1.80

Обе забьют — да – 1.90

Тотал голов больше 2.5 – 1.99

Тотал голов меньше 2.5 – 1.79

Статистика

Восемь очных матчей к ряду завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Две победы одержали «небесно-голубые» в пяти последних матчах

За аналогичный период «совы» обыграли своих соперников в трёх поединках.

Прогноз

С коэффициентом 1.73 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Ковентри Сити». Если «небесно-голубые» смогли обыграть в гостях «Сандерленд», то и «Шеффилд Уэнсдей» выиграют.