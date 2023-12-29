«Килмарнок» – «Данди»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1703867257

вчера, 19:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Килмарнок» – «Данди», который состоится 30 декабря 2023 года

«Килмарнок»

Четвёртую строчку турнирной таблицы чемпионата Шотландии занимают на данный момент «сине-белые». Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием «Килмарнока», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Данди». На выезде нулевую ничью раскатали «сине-белые» с командой «Ливингстон» в рамках матча 18-го тура Премьер-лиги. С разницей в один мяч «Килмарнок» выиграл дома у «Сент-Джонстона» в позапрошлом туре чемпионата (2:1).

27 декабря с минимальным счётом «Килли» выиграл у «Сент-Миррена».

«Данди»

На сегодняшний день «тёмно-синие» находятся на седьмой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Данди» за последнее время. В рамках матча 17-го тура чемпионата Шотландии с разницей в пару мячей «тёмно-синие» проиграли «Рейнджерсу» (1:3). С минимальным счётом «Данди» на выезде одержал победу над командой «Росс Каунти».

26 декабря со счётом 3:0 «Селтик» взял верх над клубом «Данди».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Килмарнок» – 1.82

Ничья – 3.55

Победит «Данди» – 4.30

Победит «Килмарнок» с форой -1.5 – 3.05

Обе забьют — нет – 1.81

Обе забьют — да – 1.93

Тотал голов больше 2.5 – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 – 1.75

Статистика

Семь очных матчей к ряду завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

В четырёх матчах из пяти крайних «Килмарнок» обыграл своих соперников

Только одну победу одержали «тёмно-синие» в пяти футбольных поединках.

Прогноз

С коэффициентом 2.04 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за игру. На двоих команды не меньше трёх голов забьют в предстоящем футбольном поединке. Статистика личных матчей команд подсказывает нам именно такой исход матча.