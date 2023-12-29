«Мотеруэлл» – «Ливингстон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Мотеруэлл» – «Ливингстон», который состоится 30 декабря 2023 года

«Мотеруэлл»

Предпоследнюю строчку турнирной таблицы занимают на данный момент «сталевары». Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы клуба в будущей встрече с «Ливингстоном». Дома со счётом 1:1 вничью сыграли «жёлто-красные» с «Сент-Джонстоном» в рамках матча 17-го тура чемпионата. Нулёвку раскатали «сталевары» на выезде с командой «Сент-Миррен».

24 декабря со счётом 0:2 «Мотеруэлл» проиграл дома «Рейнджерсу».

«Ливингстон»

«Львы» находятся на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных встреч с участием «Ливингстона» за последнее время. «Абердин» выиграл на своём поле у «чёрно-жёлтых» с разницей в один гол в рамках матча 12-го тура чемпионата Шотландии (2:1). В сухую, пропустив пару мячей, «львы» проиграли на выезде «Селтику» в игре следующего тура.

27 декабря «нулёвку» раскатали «чёрно-жёлтые» с «Сент-Джонстоном».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мотеруэлл» – 2.03

Ничья – 3.40

Победит «Ливингстон» – 3.85

Победит «Мотеруэлл» с форой -1.5 – 3.70

Обе забьют — нет – 1.78

Обе забьют — да – 2.04

Тотал голов больше 2.5 – 2.23

Тотал голов меньше 2.5 – 1.63

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

В двух матчах из пяти крайних «сталевары» уступили своим соперникам

За аналогичный период «львы» проиграли в трёх футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.63 на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Обычно личные матчи «сталеваров» со «львами» не отличаются высокой результативностью. Больше двух голов в будущей встрече мы, скорее всего, не увидим.