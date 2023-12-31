«Ливингстон» – «Хартс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Ливингстон» – «Хартс», который состоится 2 января 2024 года

«Ливингстон»

«Львы» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Шотландии находятся на последней строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Ливингстона», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «тёмно-бордовыми». В сухую, пропустив пару мячей, «жёлто-чёрные» потерпели поражение от «Селтика» в рамках матча 19-го тура Премьер-лиги. На своём поле нулевую ничью раскатали «львы» со «святыми» из Перта.

30 декабря со счётом 1:3 «Ливингстон» проиграл на выезде «Мотеруэллу».

«Хартс»

«Тёмно-бордовые» занимают на данный момент третье место в турнирной таблице. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Хартса» за последнее время. В рамках матча 19-го тура чемпионата «Черви» выиграли у клуба «Сент-Миррен» со счётом 2:0. С минимальным счётом «тёмно-бордовые» обыграли в гостях «Хиберниан» в позапрошлом туре Премьер-лиги.

Ничейным исходом завершилась домашняя игра с командой «Росс Каунти» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливингстон» – 3.80

Ничья – 3.45

Победит «Хартс» – 1.98

Победит «Хартс» с форой -1.5 – 3.50

Обе забьют — нет – 1.71

Обе забьют — да – 2.06

Тотал голов больше 2.5 – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 – 1.59

Статистика

В семи крайних очных встречах исход был следующий: тотал меньше 2.5 мячей за игру

Три поражения потерпели «львы» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Хартс» проиграл в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает ставку сделать с коэффициентом 1.59 на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Букмекеры считают, что в будущей игре данный исход наиболее вероятный.