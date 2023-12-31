«Ливингстон» – «Хартс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Ливингстон» – «Хартс», который состоится 2 января 2024 года
«Ливингстон»
«Львы» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Шотландии находятся на последней строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Ливингстона», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «тёмно-бордовыми». В сухую, пропустив пару мячей, «жёлто-чёрные» потерпели поражение от «Селтика» в рамках матча 19-го тура Премьер-лиги. На своём поле нулевую ничью раскатали «львы» со «святыми» из Перта.
30 декабря со счётом 1:3 «Ливингстон» проиграл на выезде «Мотеруэллу».
«Хартс»
«Тёмно-бордовые» занимают на данный момент третье место в турнирной таблице. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Хартса» за последнее время. В рамках матча 19-го тура чемпионата «Черви» выиграли у клуба «Сент-Миррен» со счётом 2:0. С минимальным счётом «тёмно-бордовые» обыграли в гостях «Хиберниан» в позапрошлом туре Премьер-лиги.
Ничейным исходом завершилась домашняя игра с командой «Росс Каунти» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ливингстон» – 3.80
- Ничья – 3.45
- Победит «Хартс» – 1.98
- Победит «Хартс» с форой -1.5 – 3.50
- Обе забьют — нет – 1.71
- Обе забьют — да – 2.06
- Тотал голов больше 2.5 – 2.26
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.59
Статистика
- В семи крайних очных встречах исход был следующий: тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Три поражения потерпели «львы» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «Хартс» проиграл в одной встрече.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает ставку сделать с коэффициентом 1.59 на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Букмекеры считают, что в будущей игре данный исход наиболее вероятный.