Новый трансфер «Реала» на 100+ млн евро, кризис-менеджмент «Тоттенхэма». Называем сюжеты зимнего трансферного окна

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вчера, 17:32

Эти сюжеты зададут тон трансферному окну.

МЮ требует от тен Хага сбросить балласт

Манкунианцы вряд ли будут главным действующим лицом в вопросе закупок – но продавать намерены много. Всё потому, что у Эрика тен Хага крайне зыбкие позиции в клубе – МЮ провалил евросезон, а к зиме стал совсем плох и в чемпионате. Недавно удалось сотворить сенсацию с «Астон Виллой», но после – поражение от «Ноттингема». «Юнайтед» легко могут остаться без еврокубков и по итогам сезона.

Но голландский менеджер остался у руля коллектива – правда, от него потребовали продать сразу нескольких игроков. Донни ван де Бека уже «сплавили» в «Айнтрахт». Ближайший месяц пройдет для манкунианцев в поисках новых команд для Джейдона Санчо, Каземиро, Рафаэля Варана и Антони Марсьяля. Между тем на усиление боссы вкладываться не хотят. Плюс непонятна ситуация с Мэйсоном Гринвудом – англичанин играет за «Хетафе» в аренде, но «тёмно-синие» уже зимой могут попытаться выкупить футболиста.

Кадровые перемены могут произойти не только в составе – уже называлось несколько кандидатов в качестве альтернативы тен Хагу. Так, среди свободных остаётся Хулен Лопетеги и Грэм Поттер. Последнего в команде хотел бы видеть и Джим Рэтклифф – новый совладелец «красных дьяволов».

Что-то одно произойдёт точно.

«Наполи» и «Тоттенхэм» – кризис-менеджмент в деле

Коллективы в похожей ситуации – нынешнее положение дел ни тех, ни других категорически не устраивает. Неаполитанцев даже в большей степени. Команда всё же недавно стала чемпионом Италии – а после ошибки с тренерской рокировкой начала стремительно терять позиции. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис признал свою вину в провале:

Это моя ответственность, моя ошибка. Игроки и тренеры не в ответе за этот сезон, это мой промах. Я хочу извиниться перед фанатами «Наполи». Мы исправим положение, подписав новых футболистов в январе.

И, как мы видим, пообещал трансферы. Правда, неаполитанцам в первую очередь придётся бороться за сохранение лидеров – и только потом за новичков. Один из кандидатов на усиление – полузащитник Георгий Судаков из «Шахтёра» (придётся бороться с «Ювентусом»), также следят за защитником Адриелсоном.

У «Тоттенхэма» дела изначально обстояли хуже. Ещё весной они провалились после ухода Конте и готовились к основательной перестройке, под которую назначили главным тренером Анге Постекоглу. Назвать работу австралийца слабой нельзя – от него изначально не ждали серьёзного прогресса, поэтому импульс на старте – приятный бонус, пробная подписка. Для подключения нужно ещё несколько трансферов. Для «шпор» тратить большие деньги на усиление – тем более на протяжении нескольких окон, не свойственно. Но по-другому они забраться в ЛЧ не смогут.

Последняя попытка «Реала» с Мбаппе

Перес продолжает дело по созданию нового поколения «галактикос» в «Реале». Камавинга и Вальверде зарабатывают себе мировое имя, опорную цементирует Тчуамени, летом мадридцы провернули сделку на 100+ миллионов евро – подписали таланта сборной Англии Джуда Беллингема. Все они ведут «сливочных» вперёд. Но кое-что всё же остаётся незаконченным – до сих пор не сбылась мечта Флорентино о покупке Килиана Мбаппе.

Французский форвард почти вырвался из сетей ПСЖ летом 2022 года – но подписал-таки контракт с парижанами. В минувшее межсезонье опять не срослось. Мадридцам надоело постоянно идти на поводу у капризного исполнителя – в этот раз решили поставить ультиматум. Килиану дали понять: в это трансферное окно у него последний шанс на трансфер в «Реал».

У футболиста «Пари Сен-Жермен» будет время подумать – ответ он будет должен дать не позднее 15 января. И в случае, если даже так Мбаппе не решится на трансфер, от него откажутся в пользу Эрлинга Холанда.

Ещё интереснее – на этот раз испанцы не станут улучшать предложение и дадут игроку те же условия, что в прошлый раз.

Распродажа в «Челси»

Возможности новых боссов «аристократов» всё-таки не безграничны – поэтому после двух масштабных трансферных кампаний в клубе задумались о распродаже. Нужны доступные деньги на новые приобретения – для этого придётся расстаться с рядом игроков. Прекратить сотрудничество готовы с Нони Мадуеке, Яном Маатсеном и Трево Чалобой.

Освободившиеся средства планируют направить на подписание Виктора Осимхена, либо Айвена Тоуни на острие.

Даже забавно, что в нынешних условиях лондонцам пришлось задуматься даже над продажей лидера – Конора Галлахера. В клубе считают, что смогут выручить за полузащитника 45-50 миллионов фунтов. Между тем для Почеттино это лидер команды, да и сам исполнитель хочет остаться в клубе.

И даже в такой ситуации наставник «Челси» находит возможность намекнуть на необходимость новичков:

Когда ты не забиваешь, выиграть сложно. Сегодня мы показали слабую игру в финальной трети. Если мы недостаточно агрессивны на поле, нужно изучить трансферный рынок.

Вот и справедливый итог стратегии Боэли – устраивались массовые закупки в отрыве от философии тренера, из-за раздутой заявки пришлось уволить Поттера, Почеттино долго не мог привыкнуть к огромной скамейке. Сейчас выработались хоть какие-то сочетания – при этом команда замыкает топ-10 Премьер-Лиги. И Маурисио требует новых трансферов – действующие игроки-то не под него были собраны.