Матч Чили — США на ЧМ-50: кто забивал, а кто нет — расставим все точки

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вчера, 18:10

В прошлом году уже касались темы матча ЧМ -50 Чили — США 5:2. Установили по фото истинного капитана сборной США . Определили, что ФИФА зачем-то пересортировала порядок забития голов у сборной Чили. Я вам даже называл некоторые сайты, которые поправили у себя неверные записи.

Но сайтов-то и прочих печатных ресурсов много. И нет пока в них согласия.

Вот что было опубликовано после ЧМ -50 в официальном отчёте CBD (Конфедерация спорта Бразилии) в 50-х годах прошлого века (70 лет назад!):

Здесь капитаны и авторы голов указаны правильно. Дата матча, правда, не совсем июнь, а июль — на это закроем глаза. Порядок голов у чилийцев не указан. Но все голы описаны хронологически, на португальском и английском языках.

В старой версии сайта ФИФА был вот такой протокол:

Капитанов тогда не отмечали. Имя тренера сборной Чили написано неверно, должно быть Alberto Buccicardi. Мы об этом говорили в предыдущий раз.

Количество зрителей и время начала матча тоже неверные. Но это мелочи.

Все голы чилийской сборной указаны в правильном порядке, с правильными минутами.

А вот с голами сборной США и тогда были проблемы. Упорно утверждалось, что пенальти реализовал Джон Соуза. Но факт, что два гола американцы отыграли за одну-две минуты, — факт налицо.

Такой уважаемый источник, как сайт rsssf имеет до сих пор свою версию и авторов голов у США , и свою версию минут забития, для чилийских игроков особенно:

Видим также, что и капитан у США не тот. И первый гол сборной США забил якобы Париани, а не Уоллес. Да и Кремаски практически «дарят» хет-трик.

Есть знаменитая серия книг на немецком языке о каждом турнире Кубка мира с общим названием Fussball Weltmeisterschaft (IV. Fussball Weltmeisterschaft 1950 in Brasilien, Author Robert Franta). Весьма солидные издания с авторитетными авторами. Но полюбуйтесь, что указано в протоколе нашего матча в книге, посвящённой IV турниру Кубка мира:

С капитанами вообще не попали ни разу. Хет-трик всё-таки приписали Кремаски, а Фернандо Риера остался без гола. И у США оба гола забили однофамильцы Соузы. Только теперь первый гол забил Джон, а пенальти реализовал Эд. Только зрителей и выручку подсчитали верно.

Для полноты картины не хватает сегодняшней версии сайта ФИФА , хотя бы только про голы:

Минуты чилийских голов правильные, но порядок нарушен. А у США — всё верно! Осталось, правда, только капитана у них поменять (не Бар, а Мака) — и будет всё в ажуре. А у чилийцев ещё и имя тренера правильно всё-таки написать.

Многие сегодняшние сайты — и наши, и зарубежные — опираются на данные сайта ФИФА . Спорт-Экспресс, например, на своём сайте ничего не поправляет, даже то, что ФИФА уже поправила (автоголы, например).

Вот вам образчик современного сайта, который по наполнению может потягаться с любым ресурсом, речь о сайте 11v11:

Сами видите какой «раскардаш» творится в этом цветастом изобилии вариантов.

Конечно, газетные отчёты того времени из разных стран — это веское подтверждение «правильной» версии. Хотя и там есть путаница.

Для начала давайте всё-таки определимся с голами сборной США .

В общем так: первый ответный гол сборной США был забит Фрэнком Уоллесом на 47-й мин. Через минуту пенальти за снос Джо Гэйтьенса реализовал капитан команды США в том матче Джо Мака.

Первый гол американцев чаще всего, как мы видели, отдают на счёт Джино Париани. Как выглядел Фрэнк Уоллес можете посмотреть на стоп-кадре из хроники матча США с Испанией:

Слева – это Фрэнк Уоллес. Справа — ставший знаменитым после матча с Англией Джо Гэйтьенс.

А вот и момент через секунду после первого гола в ворота Чили:

Фрэнк Уоллес весьма узнаваем, отбегает от поверженных ворот. Уоллес головой пробил над руками вратаря по центру ворот. Кто читает по-испански — весьма доходчиво написано, кто забил. Но чилийская пресса (фото из журнала Estadio) поразительно путалась в нумерации голов и чилийских игроков, и американских. Пишут, что это второй гол американцев.

Нет, в официальном отчёте, да и в газетных отчётах того времени указано, что первым как раз забил Уоллес.

Джино Париани, кстати, на заднем плане аплодирует автору гола.

А вот Париани и поближе:

Как видим, и причёской Париани отличался от Уоллеса. Почему путают до сих пор? — неведомо.

А ведь эти оба парня родом из одного квартала Сент-Луиса, где проживали в основном итальянские иммигранты. Да они жили на одной улице, Daggett Avenue, Париани в доме №5108, а Уоллес в №5119. Кстати, вратарь сборной США Фрэнк Борги жил с ними в том же квартале, буквально на другой улице, за углом.

И настоящая фамилия семьи Уоллеса была Valecenti, Валеченти. Позже семья немного исправила на аглицкий манер свою фамилию, и они все стали Уоллесами (Wallace).

Кстати, Фрэнк Уоллес во время Второй мировой войны больше года провёл в немецком плену.

У Уоллеса было забавное прозвище Pee Wee (иногда эти два слова встречаются и слитно). Его прозвище фигурирует на памятной плите в честь него.

Плита вделана в дорожку напротив его дома в Сент-Луисе. Подобные доски установлены в честь ещё 5 футболистов сборной США , уроженцев Сент-Луиса, входивших в состав на турнире. В том числе и в честь Джино Париани, вот как это выглядит у дома №5108:

Даты, выбитые на досках, означают период, когда игрок проживал по этому адресу. Фрэнк Уоллес родился в 1922, а вот умер он действительно в 1979 от продолжительного приступа опухоли головного мозга.

Ф.Уоллес работал почтальоном, а Париани был простым докером на Миссисипи. Также в сборной на турнире сыграли ещё двое жителей Сент-Луиса: Чарли Коломбо, он был рубщиком мяса; а семья вратаря Ф.Борги оказывала похоронные услуги в округе. Сам Фрэнк был привлечён к семейному делу на долгие годы. Кстати, именно его похоронное бюро и хоронило Фрэнка Уоллеса в 1979.

Вот фото от 6 июня 2004. Это 60-я годовщина открытия второго фронта. В Сент-Луисе, в том самом иммигрантском квартале решили в этот день чествовать футболистов, своих земляков, выигравших главный матч их жизни — против Англии на чемпионате мира 1950 года.

Джино Париани перед своим домом, с подаренной копией футболки образца 1950:

Американцы молодцы, бережно хранят память исторических событий.

Джино Париани умер 9 мая 2007. Его могила совсем недалеко от могилы Фрэнка Уоллеса.

Вернёмся к теме протоколов о матче.

Что ж, «итальянцев» Уоллеса и Париани не смогли отличить друг от друга? Смешно. Но факт остаётся фактом — авторство гола Фрэнка Уоллеса надо почему-то доказывать.

Знаете, как переводится прозвище Pee Wee, которое было у Фрэнка Уоллеса пожизненно, оно даже выбито и на его надгробной плите? Просто Малыш или Крошка. Как правило, такое прозвище прилипает к рослым парням, выделяющимся среди сверстников. Именно за свой выше среднего рост Уоллес и получил это прозвище.

Вот фото, на котором команда выстроена в ряд:

Уоллес и Гэйтьенс стоят крайние справа, их лица поближе вы уже видели. А Париани был чуть ли не самым низкорослым, он стоит со скрещенными руками возле вратаря. Перепутать этих «итальянцев» сложновато.

То, что пенальти у американцев реализовал Мака у самих американцев не вызывает сомнения. А если что у американцев не вызывает сомнения, то будьте уверены — до ФИФА они докопаются так, что и эта неповоротливая организация всё примет и поправит (вспомните историю о первом хет-трике на ЧМ -30). На сайте ФИФА сейчас авторы двух голов у сборной США в матче с Чили абсолютно верные, Уоллес и Мака.

Жаль, что чилийские спортивные функционеры не такие пробивные, за них некому похлопотать перед ФИФА , чтобы поправили.

А в старой версии сайта ФИФА (и не только на их сайте, вы видели) пенальти реализовал якобы Джон Соуза (или как говорят там — Сюза). Они бы хоть видео посмотрели: мельком, но видно, что причёска у бившего 11-метровый на голове была.

Джон Соуза без лишнего, как говорится, грима:

Его причёска за много лет ничуть не изменилась, только, как пел Розенбаум — припорошило:

На этом фото Джон Соуза по прозвищу Clarkie с капитаном сборной США на ЧМ -90 Майклом Виндишманном.

Хоть и нет чёткого фото в момент исполнения пенальти, но даже через сетку видно, что шевелюра хоть какая-то у бьющего была:

А Джон Соуза на этом кадре присутствует: слева от мяча, но не первый, а второй игрок, чуть глубже, видна характерная почти лысая голова.

Сами американцы позже и определились, что бил Мака.

Джон Беневидес Соуза умер в 2012, прожив 91 год и ещё почти 8 месяцев, он самый долгожитель из того состава. Но позже всех ушёл неофициальный капитан сборной США Уолтер Бар, его не стало в 2018, когда чемпионат мира в России уже стартовал. Ему также был 91 год, но месяцев поменьше.

В возрасте полных 89 лет скончался вратарь Фрэнк Борги в 2015.

Следует сказать, что в сборной на ЧМ -50 во всех 3 матчах сыграл и ещё один представитель Сент-Луиса. Правда, жил он в пригороде. И играл за другой клуб из Сент-Луиса, а не за Симпкинс-Форд, как Уоллес, Борги, Париани и Коломбо.

В 1975 году ветераны из Сент-Луиса были все живы, их ввели в Зал Славы города. На следующем фото присутствует и Бобби Аннис, который просидел на лавке на ЧМ -50.