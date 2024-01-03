Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаАвстралия. А-Лига 2023/2024

Первый гол 2024 года был забит в Австралии

вчера, 19:27
Вестерн Сидней УондерерсЛоготип футбольный клуб Вестерн Сидней Уондерерс3 : 1Логотип футбольный клуб Макартур (Сидней)МакартурМатч завершен

Первый гол 2024 года был забит 1 января в матче чемпионата Австралии.

Автором мяча стал швед Маркус Антонссон из «Вестерн Сидней Уондерерс». Он отличился на 3-й минуте поединка против команды «Макартур». «Сидней» победил со счетом 3:1.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Футболист «Рейнджерс» стал самым результативным защитником 2023 года
Сегодня, 19:20
«Спартак» и «Зенит» растеряли голы, а «Краснодар» мало пропускал. Главные показатели РПЛ
Сегодня, 17:58Вадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии1
Лукаку — лучший бомбардир международных турниров в 2023 году
Вчера, 19:34
От Фернандеша до Эдерсона. Самые нагруженные футболисты
Вчера, 00:40Сергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии1
Милнер вышел на 2-е место по числу матчей в АПЛ
02 января
Харри Кейн — самый результативный игрок 2023 года в топ-5
02 января
Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:20
Надо наградить его золотым мячом за такое достижение!
a-league
a-league
вчера в 20:40
Одна из немногих лиг, в которой играется, на мой взгляд, минимум догов
drug01
drug01
вчера в 19:48
С почином! Австралия хоть сдесь Первая!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 