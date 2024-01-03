Первый гол 2024 года был забит в Австралии

Первый гол 2024 года был забит 1 января в матче чемпионата Австралии.
Автором мяча стал швед Маркус Антонссон из «Вестерн Сидней Уондерерс». Он отличился на 3-й минуте поединка против команды «Макартур». «Сидней» победил со счетом 3:1.
|Вестерн Сидней Уондерерс3 : 1Макартур
|Матч завершен
Первый гол 2024 года был забит 1 января в матче чемпионата Австралии.
Автором мяча стал швед Маркус Антонссон из «Вестерн Сидней Уондерерс». Он отличился на 3-й минуте поединка против команды «Макартур». «Сидней» победил со счетом 3:1.