Первый гол 2024 года был забит в Австралии

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вчера, 19:27

Первый гол 2024 года был забит 1 января в матче чемпионата Австралии.

Автором мяча стал швед из «Вестерн Сидней Уондерерс». Он отличился на 3-й минуте поединка против команды «Макартур». «Сидней» победил со счетом 3:1.