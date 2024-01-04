«Спартак» и «Зенит» растеряли голы, а «Краснодар» мало пропускал. Главные показатели РПЛ

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вчера, 17:58

Анализируем первую часть чемпионата.

В восемнадцати турах нового сезона забили 370 мячей. Результативность упала с прошлого чемпионата, но держится на приличной высоте – 2.6 гола за матч. В среднем получается 20-21 мяч за игровую неделю. Самым результативным оказался третий тур, забили 30 мячей. Самыми скромными на голы стали последние футбольные выходные 2023 года, зимняя игра привела к жалким 12 взятиям ворот. Вот почему важно было подумать о стадионах с крышами.

Рекордсмены по голам – «Крылья Советов», у них 36 забитых мячей. Самая нерезультативная команда – «Балтика», подопечные Игнашевича отличились 12 раз. Лучших снайперов, ассистентов, а также лидеров по системе «гол плюс пас» вспомните, посмотрев на картинку ниже. Также отметим, что в РПЛ три человека часто забивали с пенальти – Чалов, Сперцян и центральный защитник «Ростова» Осипенко. А отдельно стоит выделить, что в среднем 1 из каждых 8 голов в РПЛ сезона с пенальти. Всего 45 таких мячей, 12 % от общего числа.

Высокую результативность «Крыльев Советов» объясняет меткость. У команды тренера Осинькина 45 % ударов приходятся в створ ворот соперников. Даже «Краснодар» и «Зенит» не могут похвастаться таким показателем. Только ЦСКА также добрался до уровня 40 %. Но когда говорим о количестве выстрелов, то «Динамо» и «Спартак» выше всех. В комбинационной игре выделяются «Зенит» и «Крылья Советов», у них много мячей с голевыми передачами, а не за счет индивидуального мастерства автора решающего удара. По количеству созданных моментов лидируют «Динамо» и «Локомотив», которые играют агрессивно. По качеству шансов на первом месте неожиданно «Ростов». Хотя отметим, что для официального отчета РПЛ статистику считали по алгоритму, который отличается от проверенных систем. По xG из других баз данных чаще лидируют «Зенит», «Крылья Советов» и «Динамо», а в статистике лиги выделили команду Карпина. По штрафным на первом месте «Факел», умеют заработать фол. По угловым предсказуемо первым стал «Зенит», Дуглас Сантос не спит на левом фланге. А в офсайды чаще других забираются футболисты все того же «Факела», у клуба из Воронежа много быстрых выпадов, но форварды не всегда внимательные.

Призываем Бубнова к разговору. По ТТД – технико-тактическим действиям, немного устаревшей модели оценки качества работы футбольных команд, на первом месте идёт фаворит «Зенит», что не удивляет. Отрыв немаленький, но есть целая группа команд с классными показателями. У «Спартака», «Динамо» и «Краснодара» тоже полный порядок с количеством ТТД , все они играют первым номером. По передачам нет равных чемпионам из Санкт-Петербурга, но проценту точности ситуация аналогичная. Хотя у многих команд в этой статистике слишком высокие цифры. Другие базы данных ведут подсчет тщательнее, у них процент метких пасов у многих клубов РПЛ заметно ниже.

Также бросается в глаза, что ни у одной команды нет перевеса при борьбе, средний показатель успешных единоборств около 50 %. Колонка с обводками приводит к техничным аргентинцам из «Оренбурга», хотя у «Ахмата» тоже нет запрета на рискованный дриблинг. Наконец, если искать клубы с бойцовскими качествами, то рядом с лидером увидите «Ахмат» и «Сочи». А на первом месте «Динамо», у москвичей традиционно высокие позиции в этой категории. Также отметим опытный «Зенит», умно вступают в борьбу, выиграли 68 % дуэлей, работает прессинг средней высоты. Особенно стараются в домашних матчах, ведь у Семака самая внушительная живая аудитория в первой части сезона РПЛ .

Интересно оценить распределение голов по временным отрезкам матчей. Оказывается, в первые пятнадцать минут чаще всех забивали «Крылья Советов». У Осинькина активные дебютные отрезки, отпраздновали восемь мячей. В конце первого тайма немало забивают семь клубов, среди которых «Зенит», ЦСКА и «Динамо». Из раздевалки лучше всех выскакивали подопечные Лички, забили 6 голов. Также не удивляет, что ЦСКА оказывается первым по мячам с 61-й по 75-ю минуты. Команда Федотова нередко допускала ошибки у своих ворот раньше, а затем бежала их исправлять. А в концовках матчей есть два короля – «Крылья Советов», которые добивали соперников, и «Локомотив», пытавшийся переломить ход непростого матча. В финалах матчей, а также в добавленное время забивают 26 % голов в РПЛ . Физика важна, ведь усталость ведет к ошибкам в обороне. На финальном отрезке 16 из 97 голов забили с пенальти. Также много пенальти в конце первых таймов. Опять фактор усталости.

Ещё один интересный график позволяет сравнить голевые показатели всех шестнадцати клубов РПЛ в этом и прошлом сезоне. Статистика «Балтики» и «Рубина» смазана, команды в прошлом чемпионате играли в рамках Первой лиги. Хотя отменим, как Рахимов исправил оборону клуба из Казани – «Рубин» в высшей и первой лигах пропустил по 21 мячу. Бросается в глаза, что «Краснодар» существенно изменился в обороне, 14 пропущенных мячей против 31 год назад. Очевидно, что слабее стал играть в защите «Зенит», скатились с 7 ошибок до 13. А вот «Пари НН», «Локомотив» и «Факел» существенно улучшили показатели в обороне по сравнению с прошлым сезоном. Снова плохо сыграл в защите «Ростов». Нечем хвастаться «Спартаку», пропускают слишком часто.