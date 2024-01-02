Милнер вышел на 2-е место по числу матчей в АПЛ

Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер вышел в стартовом составе команды на матч 20-го тура АПЛ с «Вест Хэмом».
Эта игра стала для футболиста 632-й в высшем дивизионе чемпионата Англии. Таким образом, он по этому показателю сравнялся с бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггзом.
Рекордсменом является экс-хавбек «Астон Виллы», «Манчестер Сити», «Эвертона» и «Вест Бромвича» Гарет Бэрри (653 поединка).
надо было оставить его в Ливерпуле, он бы прекрасно помогал бы команде, универсальный игрок спокойно мог бы сыграть на позиции левого защитника , которая счас проблема у красных
Милнеру - Респект!!!
надо было оставить его в Ливерпуле, он бы прекрасно помогал бы команде, универсальный игрок спокойно мог бы сыграть на позиции левого защитника , которая счас проблема у красных
Милнеру - Респект!!!