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От Фернандеша до Эдерсона. Самые нагруженные футболисты

сегодня, 00:40
Эдерсон
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Они провели на поле больше всех минут.

Одной из крупнейших проблем современного футбола считается перегруженность календаря и изнурительный график матчей, что приводит к усталости и травмам игроков. В 2023 году не было крупных международных турниров, однако более 50 футболистов из пяти ведущих европейских лиг провели больше 4500 минут за клуб и сборную, что эквивалентно 50 полным 90-минутным матчам. Но есть особенно выдающиеся и по этому показателю. О них и поговорим.

10. Эдерсон («Манчестер Сити» и сборная Бразилии) – 5175 минут, 58 матчей

«Сити» редко остается без своего основного голкипера. В 2023 году Эдерсон провел 36 полных матчей из 40, сыгранных «горожанами» в Премьер-Лиге. В текущем сезоне он не пропускал клубных поединков. С начала 2023 года он провел все встречи плей-офф Лиги чемпионов, где «Сити» стал победителем, внес огромный вклад в чемпионский титул и даже сыграл 45 минут в матче Кубка Англии, выйдя на замену вместо травмированного Ортеги в игре против «Бристоль Сити».

9. Бриан Кристанте («Рома» и сборная Италии) – 5230 минут, 65 матчей

Полузащитник «Ромы» отыграл полные матчи в плей-офф Лиги Европы прошлого сезона, когда римляне дошли до финала. Причем там были и 120-минутные игры. В 2023 году он также провел 38 матчей в Серии А, включая 17 полных игр в текущем сезоне. Также он провел девять поединков в сборной Италии в отборе Евро-2024 и Лиге Наций.

8. Франческо Ачерби («Интер» и сборная Италии) – 5236 минут, 62 матча

А это самый возрастной футболист в данном списке. В свои 35 лет он выдал прекрасный марафон из матчей. Прошлый сезон провел в «Интере» на правах аренды из «Лацио». В дебютном сезоне в Милане провёл 49 матчей, причем 35 из них пришлись на 2023 год. Также он сыграл без замен во всех встречах плей-офф Лиги чемпионов-2022/23, включая финал. В июле 2023-го Ачерби стал полноценным футболистом «Интера» и сыграл почти каждую минуту в 20 матчах, в которых выходил в стартовом составе в первой половине текущего сезона. Исключение составил 14-минутный отрезок в поединке с «Реалом Сосьедад» в ЛЧ.

7. Федерико Вальверде («Реал» и сборная Уругвая) – 5317 минут, 67 матчей

Один из самых надежных и стабильных игроков «Реала», в котором травмы не щадили никого. В нынешнем сезоне Ла Лиги он сыграл во всех 18 матчах, причем в 12 из них – полные 90 минут. В целом в 2023 году он принял участие в семи различных турнирах за клуб и сборную. Благодаря универсализму и самоотдаче Вальверде закрывал разные позиции и всегда был полезен. Он, например, сыграл во всех поединках 2023 года в Лиге чемпионов, где «Реал» принимал участие. Также сыграл во всех шести матчах Уругвая в отборе на чемпионат мира.

6. Родри («Манчестер Сити» и сборная Испании) – 5414 минут, 66 матчей

Ключевой полузащитник для Хосепа Гвардиолы провел в первой части нынешнего сезона 24 матча в пяти разных турнирах, сыграл 90 минут в 18 из них, отдал шесть голевых передач и забил пять мячей. В шести из семи матчей плей-офф ЛЧ в прошлом сезоне Родри также принимал участие. Кроме того, хавбек сыграл девять раз за сборную Испании в прошлом году.

5. Неманья Гудель («Севилья» и сборная Сербии) – 5420 минут, 64 матча

В прошлом году Гудель сыграл в пяти турнирах с «Севильей». Также он принял участие в восьми из десяти матчей сборной Сербии в отборе на Евро-24. Незаметно он стал одним из самых стабильных игроков в Европе. Гудель, выступающий и в обороне, и в средней линии, за 2023 год пропустил только пять из 41 матча «Севильи» в Ла Лиге. Он провел 90 минут в 30 из них.

4. Мануэль Аканджи («Манчестер Сити» и сборная Швейцарии) – 5434 минуты, 68 матчей

Прибыв в «Сити» только перед сезоном-2022/23, Аканджи довольно быстро стал одним из основных игроков обороны для Гвардиолы. За «горожан» он сыграл в 72 матчах во всех турнирах. В прошлом году он принял участие в семи турнирах в составе «Сити». И выиграл пять из них. На международной арене Аканджи провел десять матчей за сборную Швейцарии, отыграв все 90 минут в девяти отборочных встречах на Евро-2024.

3. Деклан Райс («Арсенал» и сборная Англии) – 5437 минут, 65 матчей

Райс добился мгновенного успеха в «Арсенале» после своего рекордного трансфера за 105 миллионов фунтов стерлингов летом. С момента прибытия на «Эмирейтс» Райс провел 27 матчей в четырех турнирах, включая все матчи Премьер-Лиги и Лиги чемпионов. В 19 из них он провел по 90 минут. Это в дополнение к 29 поединкам АПЛ, которые он отыграл за «Вест Хэм» во второй части прошлого сезона, когда «молотобойцы» еще и Лигу Европы выиграли. Также Деклан сыграл в девяти матчах за сборную Англии: восемь встреч в отборе Евро-24 и одна товарищеская с Шотландией.

2. Антонио Рюдигер («Реал» и сборная Германии) – 5514 минут, 67 матчей

30-летний защитник сборной Германии является настоящим сердцем обороны «Реала». В прошлом сезоне он сыграл во всех матчах плей-офф в Лиге чемпионов. В этом сезоне сыграл во всех встречах группового этапа, чаще всего выходя со старта, кроме последней игры с «Унионом», когда появился на замену. Он играл ключевую роль во всех турнирах, где участвовали мадридцы, а также принял участие в девяти товарищеских матчах сборной Германии, проведя по 90 минут в каждом из них.

1. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед» и сборная Португалии) – 6288 минут, 72 матча

А вот и самый загруженный футболист из ведущей пятерки европейских лиг. Становится чуть понятнее, почему он такой нервный и несдержанный, за что его все чаще критикуют. Кажется, португалец просто перегружен и перенапряжен. А выражается это у него не в травмах, а в нервных срывах на поле. Во второй части прошлого сезона он сыграл в чемпионате Англии, Лиге Европы, Кубке Лиги, Кубке Англии. Везде выкладывался, везде старался брать на себя роль лидера.

В нынешнем сезоне он принял участие в 25 из 27 матчей МЮ, в 23 из них он выходил в старте и проводил все 90 минут. Фернандеш сыграл в 18 из 19 матчей «Юнайтед» в АПЛ (один пропустил из-за дисквалификации), во всех шести встречах группового этапа ЛЧ. Забил пять голов и отдал пять голевых передач за клуб в текущем сезоне во всех турнирах. На международном уровне Бруну тоже был активен, выйдя в старте во всех десяти матчах сборной Португалии в отборе к Евро-24. В них отдал семь голевых передач и забил шесть мячей.

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