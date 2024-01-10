«Каза Пия» – «Фамаликан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Каза Пия» – «Фамаликан», который состоится 13 января 2024 года

«Каза Пия»

Восьмую строчку турнирной таблицы Примейра-лиги занимают на данный момент «казапийцы». Для того чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Фамаликаном», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «гусей». В рамках матча 14-го тура чемпионата Португалии «Каза Пия» с разницей в пару мячей выиграла на выезде у команды «Шавиш» (3:1). С таким же счётом 3:1 «гуси» потерпели поражение от «Браги» в игре следующего тура.

На прошлых выходных со счётом 4:1 в гостях «казапийцы» обыграли команду «Морейренси».

«Фамаликан»

На одну строчку ниже «гусей» находятся «сине-белые» в турнирной таблице чемпионата Португалии. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. Ничейным исходом со счётом 1:1 завершилась домашняя игра «сине-белых» с «эшторильцами» в рамках матча 14-го тура чемпионата. В сухую, пропустив три гола, «Фамаликан» потерпел поражение в гостях от «Бенфики».

7 января со счётом 2:2 ничью раскатали «сине-белые» с «Шавишем» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Каза Пия» – 2.55

Ничья – 3.05

Победит «Фамаликан» – 2.95

Победит «Каза Пия» с форой -1.5 гола – 5.20

Тотал голов больше 2.5 – 2.48

Тотал голов меньше 2.5 – 1.52

Статистика

Исходом тотал меньше 1.5 гола за игру завершились две очные встречи команд

Три победы одержали «казапийцы» в десяти крайних встречах

За аналогичный период «сине-белые» выиграли в двух футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на тотал меньше 2.5 мячей за игру с коэффициентом 1.52. Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей игры.