Гонка Стерлинга и Варди. Они чаще других зарабатывали пенальти

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вчера, 23:43

Есть особенное достижение и у «Манчестер Юнайтед».

Пенальти – неотъемлемая часть футбола. Причем такая его часть, которая непосредственно влияет на результат, потому что в подавляющем большинстве случаев одиннадцатиметровый – это практически гол. Поэтому мастерству исполнения и отражения пенальти уделяется большое внимание, в каждой команде есть специалисты по таким ударам.

Но почему-то в меньшей степени принято обращать внимание на тех, кто эти пенальти зарабатывает. Ведь для назначения одиннадцатиметрового нужно зачастую вынудить игрока защищающейся команды совершить фол в его штрафной. Многие атакующие футболисты это понимают, поэтому научились чутко реагировать на любое прикосновение к ним у вражеских ворот. Причем некоторые настолько усердно стараются, что перебарщивают и вызывают шквал шуток в свой адрес. Вспомним Александра Соболева и Рахима Стерлинга.

Именно последний натолкнул на мысль порассуждать о тех, кто зарабатывает пенальти. В последнем матче «Челси» с «Фулхэмом» судьбу противостояния решил всего один гол. Забит он был Коулом Палмером в самом конце первого тайма с пенальти. А заработал его как раз Стерлинг. Причем в своей классической манере. Он убрал Иссу Диопа на смене направления, и защитник, пойдя в отбор, по инерции зацепил ногу нападающего. Тут же у Рахима сработал инстинкт, и он эффектно распластался.

Таких его падений можно наблюдать по несколько в каждом матче. Судьи даже научились не обращать на это внимания, а соперников и болельщиков такие эпизоды зачастую раздражают. Но Рахим, кажется, с таким отношением смирился. Потому что на десяток бесполезных падений придется вот такое, как в матче с «Фулхэмом» — ценой в три очка. Есть повод посмотреть, кто же чаще других в Английской Премьер-Лиге зарабатывает пенальти.

Гонка игроков

В мае 2023 года в игре между «Фулхэмом» и «Лестером» было два пенальти. Первый заработал форвард «лис» Джейми Варди. В тот момент он вышел на первое место в списке футболистов, которые заработали больше всех пенальти в АПЛ . Впрочем, он на вершине был не одинок. Там же разместился Стерлинг.

Равенство было недолгим. В августе 2023 года в матче «Челси» с «Вест Хэмом» Стерлинг ловко подставился под фол Соучека и снова стал лидером по числу заработанных пенальти. С тех пор он оторвался еще больше, заработав еще парочку одиннадцатиметровых для «Челси»: в игре с «Бернли» в октябре и вот в недавнем матче с «Фулхэмом». Теперь на счету Рахима 26 заработанных пенальти.

У занимающего второе место Варди на счету 23 пенальти. Но в ближайшее время он список не пополнит, поскольку оказался в Чемпионшипе с «Лестером». При этом форвард заработал все свои пенальти за одну команду, а вот Стерлинг приносил их трем клубам: «Ливерпулю» четыре, «Манчестер Сити» 19 и «Челси» три.

К слову, по одиннадцатиметровым за один клуб Стерлинг делит второе место с Вилфридом Заха – тот тоже заработал 19 только за «Кристал Пэлас». С этой же цифрой Заха занимает третью позицию по заработанным в АПЛ пенальти. На четвертом месте Алан Ширер с 15 одиннадцатиметровыми, а на пятом – Эндрю Джонсон с 14. Среди действующих футболистов ближе всего к пятерке Мохамед Салах и Дэнни Уэлбек (по 13), а также Эшли Янг (12).

Нет ничего удивительного в том, что Стерлинг, Заха и Варди фигурируют в списке лидеров по числу заработанных за один сезон пенальти. Но все они уступают Джонсону из «Кристал Пэлас», который в сезоне-2004/05 заработал восемь одиннадцатиметровых. У Варди было заработано семь пенальти в чемпионском сезоне-2015/16, у Заха и Стерлинга сезонный максимум – шесть. Вилфрид собрал их в сезоне-2018/19, а Рахим – 2017/18.

Команды

Кстати, несмотря на впечатляющие показатели Джонсона в сезоне-2004/05, его «Кристал Пэлас» из АПЛ вылетел. Причем команда в сумме тогда заработала 12 пенальти, что было рекордом на тот момент. Но его превзошел «Лестер» в том самом чемпионском сезоне. Не без помощи Варди, конечно. «Лисы» насобирали 13 одиннадцатиметровых. Но в сезоне-2019/20 они упустили первенство. Тогда «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера заработал невероятные 14 пенальти за сезон. Сезоном ранее, надо заметить, у МЮ тоже был выдающийся показатель – 12 одиннадцатиметровых.

Число 12 в этой статистике оказалось весьма популярным. Помимо уже упомянутых «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» 12 пенальти за сезон зарабатывали «Блэкберн» (1994/95), «Ливерпуль» (2013/14), «Лестер» (2020/21), «Челси» (2019/20), «Арсенал» (2006/07). Но есть и такие клубы, которым вообще не везло с назначением пенальти в их пользу. В прошлом сезоне антирекорд установил «Борнмут», который ни разу не бил одиннадцатиметровые в чемпионате. Причем это лишь девятый такой случай за всю историю Премьер-Лиги.