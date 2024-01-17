«Галатасарай» – «Умраниеспор»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Турции «Галатасарай» – «Умраниеспор», который состоится 18 января 2024 года

«Галатасарай»

На сегодняшний день «львы» в турнирной таблице Суперлиги находятся на второй строчке. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием «Галатасарая», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече. На своём поле в сухую, забив три гола, «жёлто-красные» одержали уверенную победу над «Коньяспором» в рамках матча 19-го тура чемпионата Турции. В гостях ничейным исходом завершилась игра с командой «Сивасспор» (1:1).

На прошлых выходных со счётом 2:1 «львы» обыграли дома клуб «Кайсериспор».

«Умраниеспор»

«Красно-зелёные» на данный момент в турнирной таблице Первой лиги чемпионата Турции занимают девятое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. На выезде ничейным исходом завершилась встреча с командой «Ерзурумспор» в рамках матча 16-го тура чемпионата (1:1). С разницей в один мяч дома «красно-зелёные» выиграли у клуба «Гиресунспор» (2:1).

14 января со счётом 1:1 вничью сыграл «Умраниеспор» с командой «Генчлербирлиги».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Галатасарай» – 1.18

Ничья – 7.00

Победит «Умраниеспор» – 11.00

Победит «Галатасарай» с форой -1.5 гола – 1.49

Тотал голов больше 2.5 – 1.30

Тотал голов меньше 2.5 – 3.00

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру

В шести матчах из десяти последних «львы» обыграли своих соперников

За такой же период «красно-зелёные» также одержали шесть побед.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке у «львов» не должно возникнуть особых трудностей. Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на победу «Галатасарая» с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.49.