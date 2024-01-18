Один день в жизни Льва Яшина

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вчера, 12:09

Один мой зарубежный коллега ещё перед Новым годом из-за проблем с вирусами потерял данные и на компьютере, и на смартфоне. Сейчас усиленно восстанавливает свои данные. И он обратился ко мне с просьбой уточнить информацию по Льву Яшину.

Коллега собирал информацию о пробитых за всю карьеру в ворота прославленного вратаря пенальти. И сколько из них Яшин парировал, включая штанги, удары мимо и т.п.

Я специально этой темой не занимался. Немного покопался в интернете. Чего ж я только не находил. Пишут про целых 150 пенальти, которые якобы Яшин отразил. Бред, конечно. Тут же нашлось и опровержение или подтверждение, что это бред.

Более или менее вменяемая статистика говорит о том, что было пробито 49, из которых 15 Яшин не пропустил (или 19, пишут разное разные).

Когда немного ворошил сайты про Яшина, на глаза попалась заметка о том, что Лев Яшин в одном из матчей стоял в воротах за сборную Турции.

Такую информацию я слышал впервые.

Вновь пошерстил интернет, теперь на сей счёт. И что же вы думаете? В этом вопросе также нет единодушия. До хрипоты на неких форумах люди спорят и доказывают с пеной у рта, что никакого подобного матча не было и быть не могло.

Один ресурс правдоподобно рассказывает, что это было осенью в 1972 г., когда Динамо Москва сыграло матч в Кубке чемпионов в 1/8 с турецким Эскишехиспором (язык сломаешь!). Яшин, мол, тогда был в штабе команды Динамо, и с ним турки договорились насчёт того матча.

Очередной бред. Откуда такие версии плодятся?! С турками играли в 1/8 осенью 1971 года. Додумали далее и до 1972 года.

Матч в Турции с участием Льва Яшина был. И был он действительно в 1967 году, хотя на упоминаемом форуме уверенно и с цифрами в руках доказывали, что не мог в то время Лев наш Иванович никак сыграть в Турции, да ещё за Турцию.

Справедливости ради надо отметить, что в той же ветке форума, но позже, другой форумчанин привёл верные данные.

Только вот на наших ресурсах всё равно не всё верно говорят о том матче.

2 июля 1967 г. в Стамбуле на стадионе Митхатпаша в присутствии 65 тыс. зрителей свой прощальный матч проводил знаменитый турецкий вратарь Тургай Шерен или просто Тургай.

Тургай всю свою карьеру играл только за Галатасарай. Дебют 17-летнего кипера в клубе состоялся в январе 1949 года.

В 1954 г. турки участвовали в чемпионате мира в Швейцарии. 22-летний Тургай был капитаном команды в матче против Германии (1:4) и Южной Кореи (7:0).

На фото капитаны команд Турции и Германии перед матче на ЧМ -54, Тургай Шерен и Фриц Вальтер:

В сборной Турции Тургай играл с 1950 по 1966. По разным данным он провёл не менее 50 игр за национальную команду. Правда, турецкие статистики учитывают, вероятно, и матчи в команде U-21.

И вот Тургай решил завершить свою 18-летнюю карьеру. И в прощальном матче он, конечно, хотел сыграть за свой Галатасарай.

В то время Лев Яшин считался сильнейшим вратарём мира. Он уже получил свой Золотой мяч. Он уже сыграл на 3 чемпионатах мира. К тому же Лев Яшин сам уже 18-й сезон был игроком московского Динамо.

Было решено пригласить знаменитого русского вратаря в ворота соперника Галатасарая на тот прощальный матч.

Это не была сборная Турции, ни в каком виде. Команда та называлась Şöhretler Karması (дословно Знаменитый микс). Или как написал мне турецкий коллега — в переводе значит «11 Знаменитых Футболистов».

Самая смешная из найденных в интернете версия: Яшин стоял в воротах сборной Турции, а Тургай защищал ворота сборной мира. Очередной бред.

Наш Советский спорт 3 июля давал заметку из Стамбула под названием «Два гола на прощание». В той заметке соперника Галатасарая назвали «сборной Турции, усиленной несколькими спортсменами из других стран». Забавная «сборная Турции». Прав мой турецкий коллега, когда сказал, что это не сборная Турции, от слова «совсем». В составе этого микса были ещё 2 румынских игрока, остальные игроки были из других турецких клубов.

Из иностранцев, кроме Яшина, был 31-летний защитник Ион Нунвайллер, игрок Динамо Бухарест. За неделю до матча в Стамбуле Нунвайллер сыграл в своём последнем 26-м матче за сборную Румынии, в отборе к Евро-68, против Италии. Он был капитаном сборной Румынии и в том матче, и в нескольких перед ним. После 16 сезонов в бухарестском Динамо Нунвайллер летом 1968 года перешёл в турецкий Фенербахче. Так что посещение им Турции за год до перехода было ознакомительным, плюс партнёра по клубу прихватил за компанию. Потом Нунвайллер два сезона отыграл на приличном уровне в Турции.

Этого Нунвайллера частенько именовали как Нунвайллер-3 или римскими цифрами Нунвайллер-III. Их было семеро братьев, и все футболисты, легко запутаться. Один из младших братьев, Раду был нападающим и играл вместе с Ионом против Италии 25 июня 1967 года.

Вторым румынским игроком в прощальном матче Тургая был ещё один Ион со сложной фамилией Пыркэлаб или Пыркалаб. Он также играл в Динамо Бухарест, и также привлекался к играм сборной Румынии. Играл в отборе и к Евро-64, и 68, к ЧМ -66 и 70. В финальных турнирах не замечен. Пыркалаб был нападающим. В 1970 году он перешёл во французский Ним, играл там 3 сезона.

На момент прощального матча Тургая этому румыну было 25 лет.

Ну, а Льву Ивановичу тогда было уже 37. Не случайно, что он и был избран капитаном той «сборной Турции». Так что, вот и почва для очередного мифа.

Как сообщал мне турецкий коллега, в Турции до 90-х годов в прессе в основном использовали имена, а не фамилии. Поэтому Тургай — это имя.

Свой первый матч за сборную Турции Тургай провёл ещё до того, как Лев Яшин сыграл свой первый матч за основной состав Динамо.

28 мая 1950 г. в возрасте 18 лет и 13 дней Тургай отыграл весь матч в воротах против сборной Ирана в Стамбуле.

Лев Яшин в марте 1950 сыграл первый матч за дубль Динамо Москва, пропустив гол от вратаря соперника. 2 июля 1950 г. третий вратарь клуба Динамо Лев Яшин вышел на замену вместо травмированного Алексея Хомича. Второй динамовский вратарь Вальтер Саная был также не здоров. Замена была на 73-й мин матча со Спартаком. Счёт 1:0 в пользу Динамо. На 75 мин Спартак бьёт штрафной. Советский спорт пишет, что Паршин перебросил мяч через вышедшего вперёд Яшина и сравнял счёт в матче. Дело было на стадионе Динамо при аншлаге, 60 тыс. зрителей.

Тренер поставил Яшина и в следующем матче, но блеска не было. Яшина отправили в дубль на 2 сезона. За это время он успешно играл в воротах в хоккей с шайбой, став обладателем Кубка страны и бронзовым призёром чемпионата.

Именно в эту дату — 2 июля — Лев Яшин сыграл ещё всего пару матчей, за Динамо.

2 июля 1964 г., но уже в Лужниках, 54 тыс. зрителей. В чемпионате страны Динамо играло с ЦСКА . В первой же атаке динамовцы заработали пенальти и реализовали. А на 9-й мин полузащитник ЦСКА Поликарпов мощнейшим ударом вогнал мяч под перекладину ворот Яшина. Ничья 1:1 продержалась до финального свистка.

2 июля 1970 г. на стадионе Динамо было 54 тыс. зрителей. Трибуны тепло и продолжительно аплодировали Льву Яшину перед матчем, отмечая 20-летие дебюта вратаря именно на этом стадионе за Динамо.

Лев Яшин не подвёл. Динамо обыграло одноклубников из Киева 2:0.

Лев Яшин провёл свой последний официальный матч в чемпионате страны 30 августа 1970 г. в Лужниках при 51 тыс. зрителей, ЦСКА принимал Динамо. Владимир Федотов на 79-й мин забил единственный мяч в матче, став последним футболистом, кто забил Яшину во внутренних турнирах. Да, похоже, что и не только во внутренних.

Супруга Льва Яшина вспоминала, что в августе 1970 г. Лев Иванович сломал руку. Возможно, это был не перелом, а ушиб. По крайней мере, 15 сентября 1970 г. 40-летний Лев Яшин стоял в воротах в международном матче, встречались молодёжная сборная Польши и олимпийская сборная СССР . Во втором тайме в воротах появился Владимир Пильгуй. Наши ворота остались «сухими».

А в конце июля — начале августа 1970 г. Лев Яшин провёл две игры в полуфинале и финале за Кубок СССР . Этот выигранный трофей стал последним в его карьере (8 августа Динамо Москва обыграло в финале Динамо Тбилиси).

Во внутренних турнирах (чемпионат страны и Кубок) Яшин сыграл 358 матчей, плюс 62 матча с 1950 по 1952 в дубле, ещё 12 игр в дубле в другие годы. За матчи в дубле не скажу, а из всех 358 матчей «в вышке» именно 2 июля Лев Яшин сыграл только в перечисленных трёх.

Тургай Шерен в форме сборной Турции играл дважды против сборной СССР . Но ни в одном из тех матчей не играл Лев Яшин.

18 июня 1961 г. в Лужниках при 102 тыс. зрителей сборная СССР с Владимиром Маслаченко в воротах обыграла минимально сборную Турции в отборе к ЧМ -62. Тургай был капитаном Турции.

Свой последний в карьере матч за сборную Турции Тургай Шерен сыграл как раз против сборной СССР в Лужниках. Это был товарищеский матч, зрителей было немного, всего 26,5 тыс.

В отчёте в Советском спорте Никита Симонян был разочарован игрой, которая скорее напоминала тренировку. Турки на 13-й мин открыли счёт. И демонстративно через 4 минуты меняют своего капитана, 34-летнего Тургая Шерена на молодого 22-летнего кипера. Во втором тайме турки упрочили своё превосходство, выиграв 2:0. Заметим, кстати, что первый гол в ворота Юрия Пшеничникова забил турецкий форвард Февзи.

Кстати, два румына пересекались с Тургаем на поле несколько раз. Дважды Динамо Бухарест играло в предварительном раунде Кубка европейских чемпионов с Галатасараем. В 1956 в обоих матчах играли Нунвайллер-3 и Тургай. А в 1962 г. все трое были в составах, причём Пыркалаб забил гол Тургаю в первом матче. И в сборных эти трое сыграли 9 октября 1963 в товарищеском матче в Анкаре.

2 июля 1967 г. в прощальном матче Тургая Шерена ворота Льва Яшина остались нераспечатанными, как ни старались форварды Галатасарая. А вот знаменитые миксы отличились дважды. Причём последний гол в карьере Тургая забил именно Февзи, он игрок клуба Гёзтепе.

Турецкий коллега прислал несколько сканов из турецкого спортивного журнала Fotospor, который вышел как раз на следующий день после прощального матча. Плюс фото, которое подарил моему турецкому коллеге сам Тургай. Фото сделано перед матчем, игроки в цивильных костюмах.

Это фото отличного качества было опубликовано турецким коллегой в его блоге. Поэтому с удовольствием его помещаю здесь.

Лев Яшин и Тургай Шерен перед прощальным матчем турецкого голкипера:

На журнальном развороте также было фото двух вратарей уже после матча. Такого фото я также не нашёл в недрах интернета.

Как видите, Лев Иванович, будучи капитаном той «сборной Турции», был в футболке с динамовской символикой. Да он и за сборную СССР в динамовской футболке частенько играл.

Существуют ещё несколько фото, где игроки Галатасарая держат на руках своего знаменитого вратаря, а Лев Яшин в футболке с буквой Д тоже рядом.

Слева от Тургая стоит никто иной как Лефтер. Он и Тургай играли на ЧМ -54. И, кстати, Лефтер уже играл в сборной Турции, когда дебютировал Тургай в 1950 году.

Верху на предыдущем фото вы видите перекладину, увитую зеленью — турецкий колорит.

Тургай Шерен в своём прощальном матче передал свой вратарский пост молодому коллеге во втором тайме. Он передал сменщику не только свои перчатки, но и свою футболку.

Тургая Шерена не стало в июле 2016 в возрасте 84 лет. Его не забывали действующие игроки известных сборных, которые играли за Галатасарай на рубеже веков или играют и сейчас. В 2015 г. Фернандо Муслера (Уругвай), вратарь Галатасарая, и тренер вратарей клуба Клаудио Таффарел, чемпион мира 1994 г., навестили ветерана и преподнесли ему футболку клуба с номером 1.

Всего одна дата — 2 июля — связала две вратарские судьбы, породив и несколько мифов. С которыми мы благополучно разобрались.

Лев Яшин 2 июля сыграл всего в 4 матчах, в 3 официальных и в 1 прощальном. В каждом из них было забито 2 гола. В начале своей карьеры молодой вратарь пропустил два нелепых гола (один в матче за дубль). Два года не входил в основной состав клуба. Но это не сломило спортсмена. И он стал Львом Яшиным, которого знал весь мир.

Ни разу не проиграла команда Яшина 2 июля.

Ещё одна памятная дата в жизни великого нашего вратаря — 27 мая 1971 года, переполненный стадион Лужники, 103 тысячи зрителей и прямая трансляция по центральному телевидению.

Это был прощальный матч Льва Яшина: сборная звёзд мира против сборной Динамо из советских клубов. Перчатки свои Яшин не передавал Пильгую в начале второго тайма прощального матча: размер ладоней у них был слишком разный. И футболками они, конечно, не обменивались. А вот то, что партнёры держали на своих плечах после игры великого вратаря — да. Этот факт запечатлён на фото, которое выбрано в качестве обложки статьи.

Сценарии прощальных матчей великих вратарей схожи. Но в своём последнем матче Лев Яшин не пропустил ни одного гола от звёзд мирового футбола. Это был его праздник, все понимали масштаб происходившего.

С удивлением принял как факт, что нет в сети (или я не нашёл?) ресурса, где были бы отражены ВСЕ матчи нашего великого вратаря, и за дубль, и официальные, и прощальные, и за сборные мира и прочие звёздные миксы — со всеми раскладами, голами, пенальти и прочим. Да и про хоккейные матчи не забыть. Нет такого ресурса. Это по-настоящему огорчает.

Динамовский сайт переделали и никакого архива матчей там теперь нет (я о сайте fc-dynamo). Но там были лишь матчи, по игрокам надо было искать. Сайт russia-matches_ucoz не содержит статистики по внутренним матчам, да и по прощальным, и в составе сборных мира тоже. На transfertmarkt что-то есть, но опять же не всё. На footballfacts есть многое по внутренним играм, но международных в своде по Яшину нет. А по пенальти статистику я видел только на одном из перечисленных сайтов. Много сайтов, толку мало.

А Лев Иванович у нас был и остаётся один. Других не предвидится…

Уже после размещения этой статьи натолкнулся в сети на фото, которое напрямую относится к данной теме.

На фото Тургай Шерен встретил зарубежных участников своего прощального матча. Слева направо: Ион Нунвайллер, Лев Яшин, Тургай Шерен и Ион Пыркалаб

Из подробностей того визита Льва Яшина в Турцию. Лев Иванович был дорогим гостем самого Тургая, проживал 5 дней у него дома.