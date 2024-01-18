Первый трансфер из «Зенита» в ЦСКА за 27 лет. Отомстили за перехват Фернандеса

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В Санкт-Петербурге в шоковом состоянии.

Подобных переходов в ЦСКА не было четверть века

Задолго до того как бывшего плеймейкера ЦСКА Дзагоева наказывали за нецензурную кричалку в адрес «Зенита», между клубами, которые в прошлом делили чемпионские кубки между собой, были непростые отношения. Все говорили об устном уговоре между Миллером и Гинером – не переманивать игроков друг у друга. Только болельщики с огромным стажем и изумительной памятью назовут последний прямой переход между ЦСКА и «Зенитом». Дело было 1 января 2002-го.

«Армейцы» отдали петербуржцам Предрага Раджеловича. Затем двадцать два года футболисты «Зенита» не переходили в ЦСКА , а игроки «армейцев» не отправлялись сразу к «лазурным». А прямых переходов именно из «Зенита» в ЦСКА не было ещё дольше, целых двадцать семь лет. Разумеется, есть футболисты, выступавшие за оба клуба – Семшов, Широков, Жирков, Ионов, Рондон, Заболотный, Караваев и Ахметов. Но не доходило до прямого трансфера.

Решение «Зенита» перевести Кругового во второй состав в ответ на контракт с «армейцами» с лета подчеркивает реакцию боссов. Остается полгода контракта, мог играть за первую команду. Но в «Зените» возмущены, что уходит свободным агентом именно в ЦСКА . Гинер и Бабаев ответили генеральному директору «Зенита» Медведеву на летнее подписание Фернандеса. Тогда «армейцы» договорились с бывшим игроком, а дальше вступила сила денег, коих у «Зенита» больше.

Круговой пригодится на левом фланге «армейцев»

В Санкт-Петербурге многие удивлены самому факту, что футболист из обоймы чемпионов может выбрать ЦСКА . Особенно после заявления председателя правления «Зенита» Медведева, что переход Кругового к «армейцам» это неправда. Прошло четыре дня, инсайдеры оказались правы, трансфер состоялся. В ЦСКА не удержались и подкалывают давних оппонентов, опубликовали традиционное фото Бабаева с новичком.

Кругового нет в Москве, директор ЦСКА держит в руках ноутбук, а Данил по видеосвязи показывает два пальца – знак «виктории». Для «армейцев» победным является подписание молодого игрока «Зенита» свободным агентом. Футболисту всего двадцать пять лет, выступал в аренде за «Уфу». В этом сезоне провел половину возможного игрового времени, но оказался вторым по точным навесам в «Зените» и третьим по передачам в штрафную площадь.

Данил четвертый по пасам под удар и по успешным обводкам. Неплохая форма, но «Зенит» хочет, чтобы Круговой её потерял в резерве. Но Федотов умеет выжимать максимум из игроков, меняя позиции. У тренера ЦСКА в центре защиты играл Зайнутдинов с левого фланга. Обляков выступал слева на фланге, а Мухин пошел в атаку. Кругового тоже пробовали ближе к чужим воротам, а в составе ЦСКА может заменить слева правого латераля Гайича.

«Армейцы» разочаровались в сербе справа, подписали бразильца Келвена. А теперь закрывают позицию, которая стала проблемой после травм Щенникова. Георгий сделал паузу в карьере, хотя на год моложе, чем Марио Фернандес. А Круговой, как и бывший «армеец», лучше атакует, чем обороняется. Но Данил был одним из российской обоймы «Зенита», о проблемах которой рассказывали накануне трансфера. На лавке у Семака явно не все счастливы.

«Зенит» срочно открывает трансферную охоту

Круговой подменял латералей чемпионов, теперь Семаку нужен крайний защитник. Вряд ли центральный защитник Эракович готов всегда играть на правом фланге вместо Фернандеса. А Дугласа Сантоса, если уйдет в центр защиты или опорную зону, что капитан делал много раз, вообще некем подменить по позиции. Круговой был важным игроком ротации с российским паспортом. Теперь «Зениту» нужен футболист его амплуа.

Подумывали подписать иностранца на правый фланг, но теперь могут переключиться на россиян. Логично вспомнить Горшкова из «Крыльев Советов» и Сильянова из «Локомотива». А вот Скопинцева в список включать рано, ведь для игрока «Динамо» переезд в Санкт-Петербург означает лавку. Сантос не отдаст позицию слева, а справа Дмитрий не играет, в отличие от Самошникова из состава «Локомотива».

Также не удивимся, если «Зенит» придет в отместку за одним из футболистов ЦСКА , необязательно латералем. Чалов вряд ли согласится, хотя летом станет свободным агентом, как Круговой. Обляков может вернуться ближе к дому, но вряд ли полузащитник готов заменить левого латераля «Зенита». Иван наигрался в ЦСКА на фланге, хочет работать на других позициях. Зато можно выдернуть, например, Кучаева.

Достаточно молодой футболист, двадцать пять лет. Может выбрать лавку в Санкт-Петербурге с огромной зарплатой вместо скамейки в ЦСКА , где платят меньше. Но Константин вряд ли усилит основу команды Семака. Защитника Кругового тоже нахваливают на севере, ведь неожиданно для себя теряют. А по факту Данил сам сидел на скамейке, ему искали практику справа, ведь слева обычно капитан «Зенита» Сантос.

Но трансфер становится значимым, когда вспоминаем историю. ЦСКА двадцать семь лет не трогал футболистов «Зенита», хотя как минимум на скамейке в сытые времена хватало неприкаянных игроков, готовых запрыгнуть на поезд в столицу. Но держались, пока в Санкт-Петербурге не нарушили древний уговор – или, как минимум, красивую футбольную байку. В ЦСКА посчитали перехват Фернандеса нарушением договоренностей.

Уход Кругового свободным агентом повлек за собой ещё один неожиданный минус для Семака. Все в составе, в том числе легионеры на чемоданах, увидят реакцию руководства на свободный выбор Данила уйти, куда ему хочется – футболиста переводят в «Зенит-2». Может, позже передумают, но иногда трансферы звучат намного громче, чем ожидают, исходя из статуса и силы футболиста. Это именно такой переход с подвохом.