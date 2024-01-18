«Блэкберн» – «Хаддерсфилд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Блэкберн» – «Хаддерсфилд», который состоится 20 января 2024 года

«Блэкберн»

«Сине-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на восемнадцатой строчке. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «Блэкберна», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «терьерами». В 1/32 Кубка Англии «бродяги» взяли верх над командой «Кембридж Юнайтед» (5:2). На прошлых выходных в 27-ом туре чемпионата «Вест Бромвич» с разницей в три гола выиграл у «Блэкберна».

17 января ничейным исходом завершилась товарищеская встреча с бразильской командой «Баия» (3:3).

«Хаддерсфилд»

«Терьеры» на данный момент в турнирной таблице Чемпион Лиги занимают двадцать первое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Хаддерсфилда» за последнее время. В 26-ом туре чемпионата «бело-синие» с разницей в три гола потерпели поражение от «Лестера» (1:4). В сухую, пропустив пять мячей, «терьеры» потерпели поражение от «небесно-голубых» из Манчестера в 1/32 Кубка Англии.

На прошлых выходных «Хаддерсфилд» разошёлся миром с командой «Плимут» в 27-ом туре чемпионата (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Блэкберн» – 1.77

Ничья – 3.90

Победит «Хаддерсфилд» – 4.20

Победит «Блэкберн» с форой -1.5 гола – 2.75

Тотал голов больше 2.5 – 1.59

Тотал голов меньше 2.5 – 2.26

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

В двух матчах из пяти последних «бродяги» проиграли своим соперникам

За тот же период «терьеры» в трёх матчах потерпели поражения от своих оппонентов.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Блэкберна» с коэффициентом 1.77. Не без труда, но «сине-белые» на своём поле возьмут верх над «терьерами» в предстоящем матче.