«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 28-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Бристоль Сити» – «Уотфорд», который состоится 20 января 2024 года

«Бристоль Сити»

Четырнадцатую строчку турнирной таблицы Чемпион Лиги занимают на сегодняшний день «зарянки». Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды «Бристоль Сити» за последнее время. В 1/32 Кубка Англии «красно-белые» разошлись миром с «молотобойцами» (1:1). Пропустив два гола, «зарянки» проиграли в сухую «Престону» в рамках матча 27-го тура Чемпионшипа.

16 января с минимальным счётом «Бристоль Сити» взял верх над командой «Вест Хэм» в рамках матча-переигровки 1/32 Кубка Англии.

«Уотфорд»

«Шершни» на данный момент в Чемпионшипе находятся на восьмой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Уотфорда». Со счётом 3:3 вничью сыграли «золотые мальчики» с командой «Плимут» в рамках матча 26-го тура чемпионата. В 1/32 Кубка Англии с разницей в один мяч «шершни» взяли верх над «Честерфилдом» (2:1).

На прошлых выходных со счётом 2:1 на выезде «жёлтая армия» выиграла у КПР .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бристоль Сити» – 2.42

Ничья – 3.30

Победит «Уотфорд» – 2.95

Победит «Бристоль Сити» с форой -1.5 гола – 4.40

Тотал голов больше 2.5 – 2.02

Тотал голов меньше 2.5 – 1.77

Статистика

В четырёх очных встречах из пяти последних исход был следующий: обе забьют – нет

Только в одном матче из пяти крайних «зарянки» одержали победу

В двух матчах за аналогичный период «шершни» обыграли своих оппонентов.

Прогноз

С коэффициентом 3.30 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на ничью. С большой долей вероятности победителя в данной паре мы не увидим.