«Реал» Мадрид – «Альмерия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Реал» Мадрид – «Альмерия», который состоится 21 января 2024 года

«Реал» Мадрид

«Галактикос» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает на сегодняшний день второе место. Предлагаем рассмотреть недавние матчи с участием «сливочных», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи с «Альмерией». После дополнительного времени «белые» из Мадрида со счётом 5:3 взяли верх над «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании. В финальном матче Суперкубка «Барса» уступила «Реалу» с разницей в три гола (1:4).

18 января после дополнительного времени «Галактикос» проиграл «матрасникам» со счётом 2:4 в рамках матча 1/8 Кубка Испании.

«Альмерия»

«Красно-белые» на текущий момент в турнирной таблице Примеры находятся на последней строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Альмерии» за последнее время. С октября месяца прошлого года «красно-белые» не радуют победами своих болельщиков. «Барселона» с разницей в один мяч выиграла у «Альмерии» в рамках матча 18-го тура чемпионата Испании (3:2). С минимальным счётом в позапрошлом туре «красно-белые» на выезде уступили «Осасуне».

На прошлых выходных нулевую ничью раскатала «Альмерия» дома с «жиронцами».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 1.17

Ничья – 8.40

Победит «Альмерия» – 15.00

Победит «Реал» Мадрид с форой -1.5 гола – 1.46

Тотал голов больше 3.5 – 1.80

Тотал голов меньше 3.5 – 2.05

Статистика

Только одно поражение потерпели «сливочные» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Альмерия» проиграла в трёх поединках

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Реала» с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.46. С разницей в пару мячей, как минимум, «Галактикос» обыграет «красно-белых». Терять очки один из лидеров чемпионата не станет в матче с аутсайдером.