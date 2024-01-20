Не покупайте в январе. Трансферы, обречённые на провал

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вчера, 23:24

Что нужно делать, чтобы не допустить осечки.

Кажется общим местом, что совершать трансферы в январе – это особенно хлопотно и дорого, а риск гораздо выше, чем при летних покупках. И нынешний январь в АПЛ складывается так, словно клубы это осознали. Пока только «Тоттенхэм» заплатил больше пяти миллионов евро за покупку этой зимой. Он отдал 25 миллионов за защитника «Дженоа» Раду Дрэгушина. Помимо «шпор» что-то за трансферы отдали только три клуба в Англии. «Брентфорд» купил за 4,5 млн евро Конака из «Сивасспора», «Брайтон» взял за 3 млн евро Мазилу из «Фарула», а «Лутон» за 1,2 млн приобрел у «Рединга» защитника Тома Холмса. И еще было три перехода на правах аренды.

Конечно, зимнее трансферное окно еще не закрыто, и сделки наверняка будут. Но сама тенденция любопытна. Говоря о рисках, связанных с январским трансферным периодом, можно составить целую инструкцию о том, что нужно делать в это время на рынке, а чего делать не стоит. Вот некоторые пункты.

Не покупать нападающих

Если уж приспичило купить кого-то в январе, то лучше пусть это будет не форвард. Статистика показывает, что большинство худших январских подписаний в Англии – это нападающие. Тут сказываются несколько факторов. Во-первых, форварды на поле фигуры зависимые, часто требуется время, чтобы наиграть их в систему. А тут приходится включаться в середине сезона в уже сложившуюся команду.

Во-вторых, цены на форвардов всегда высоки. А в январе хороший нападающий будет стоить безумных денег. И при этом без всякой гарантии, что эта сделка принесет пользу. Навык забивания голов – самый ценный в футболе. Собственно, весь смысл игры в этом. Но анализ январских покупок нападающих в ведущих пяти лигах Европы показал, что больше половины перешедших в это время форвардов не забивали потом до конца сезона ни одного мяча. То есть они не просто плохо вливались, а вообще ни разу не забивали. И за это еще переплачивать. Статистика показывает, что в среднем в январе любая сделка обходится на 20 процентов дороже, чем летом. Так что «Арсеналу» лучше придержать коней и не спешить с покупкой форварда.

Продавать в АПЛ , покупать в другом месте

А если уж приспичило продать кого-то в январе, то лучше найти покупателей в Английской Премьер-Лиге. Общеизвестно, что деньги там водятся. И даже заштатный аутсайдер АПЛ может позволить себе траты на уровне топ-клубов из Италии, Испании или Франции. Тут тоже от уровня ощущений можно прибегнуть к статистике и подсчетам аналитиков. Они показывают, что в среднем трансфер в АПЛ дороже, чем в другой лиге из числа топовых, на 32 процента.

Есть у этого пункта и обратная сторона, касающаяся не продаж, а покупок. Если нужно усилиться, то лучше напрячься и поискать себе новичка не в собственной лиге и не в одной из топовых. Также следует закрыть глаза на некоторые стереотипы. Как уже выяснили, в Англии все неоправданно дорого. Такой же трансфер в другом месте будет дешевле.

Но вот есть еще Франция. Анализ показывает, что игроки из Франции стоят в среднем на 17 процентов дороже, чем из других стран. При прочих равных. Откуда берется такая наценка? От стереотипа о том, что Франция производит невероятное количество сумасшедших талантов. Стоит кому-то проявить зачатки гениальности, как автоматически создается мощная конкуренция, и клубы из других лиг стремятся урвать потенциальную будущую звезду, повышая ценник. Это чувствуют во Франции даже на уровне руководства Лиги 1, которая свой турнир проводит под лозунгом «Лига талантов».

Но не нужно стесняться искать таланты и за пределами Франции. И даже за пределами других общепринятых чемпионатов-источников дарований, наподобие Нидерландов или Португалии. Вот Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» летом 2022 года за 11,5 миллиона евро. И уже через полгода стал одним из самых ценных вингеров в мире. В 2021 году «Брайтон» приобрел Мойсеса Кайседо за 5 миллионов евро в Эквадоре. А два года спустя продал его в «Челси» за 117 миллионов. Тот же «Брайтон» купил в Японии Митому за 3 миллиона, а сейчас он оценивается в 50 миллионов евро.

Другими словами, не все лучшие футболисты мира играют в топовых клубах и лигах мира. Нужно лучше поискать, а не бросаться за тем, что на поверхности. Ясное дело, когда приобретаешь кого-то на перспективу из малоизвестной лиги и из малоизвестного клуба, риски выше. Но опыт январских окон показывает, что риски велики в любом случае, а сэкономить получится прилично так. В случае успеха можно и подзаработать немало.

Распределять риски

Неправильно думать, что одна звезда за огромные деньги способна решить все проблемы команды. Все-таки вклад отдельной личности в успех или провал футбольного клуба невелик по сравнению с другими игровыми видами спорта. Ни один трансфер не дает гарантий успеха. И если это так, то следует действовать более экономно.

Снова обратимся к анализу. В период с 2010 по 2022 год было сделано 75 трансферов со стоимостью более 50 миллионов евро. Определим сделку успешной, если потом футболист отыграл более 70 процентов времени за свою новую команду. Следуя этому определению, успешными были только 25 сделок, то есть одна треть. А ведь это все трансферы, над которыми работали богатейшие клубы со своими колоссальными скаутскими отделами. На них делалась большая ставка. И она чаще всего не срабатывала.

В период с 2010 по 2022 год все игроки, приобретенные более чем за 50 млн евро, проводили в первом своем сезоне 61 процент времени в игре за новые команды. У игроков стоимостью от 10 до 30 млн этот показатель равен 53 процентам. Согласитесь, разница несущественная. Не такая серьёзная, как разница в стоимости. Кроме того, зачастую более дорогие футболисты играют чуть больше даже не из-за своей пользы для команды, а в связи с давлением, которое испытывает клуб и тренерский штаб по причине самого факта такой дорогой покупки, которую нужно использовать. Даже если она не несет пользы. У сверхдорогих сделок ужасная статистика эффективности. А у январских – тем более.