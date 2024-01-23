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«Хеверли Лувен» – «Антверпен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:15
«Хеверли Лувен» – «Антверпен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/4 Кубка Бельгии «Хеверли Лувен» – «Антверпен», который состоится 24 января 2024 года

«Хеверли Лувен»

«OHL» на данный момент в турнирной таблице Лиги Жюпиле занимает четырнадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Хеверли Лувен», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Антверпеном». В трёх крайних матчах команда из Лувена не уступает своим соперникам. В позапрошлом туре чемпионата Бельгии «OHL» взял верх над «Эйпеном» (3:0). С разницей в один мяч «Хеверли Лувен» одержал победу над «Спартой» из Нидерландов (2:1).

21 января ничью раскатал «OHL» с «Андерлехтом» со счётом 1:1.

«Антверпен»

«Красные» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Бельгии находятся на шестой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «супер звёзд» за последнее время. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с командой «Вестерло» в 19-ом туре Лиги Жюпиле (2:2). Пропустив три гола, в сухую «Антверпен» проиграл в гостях «Генку» в игре следующего тура чемпионата.

На прошлых выходных со счётом 4:1 «красные» взяли верх над «Шарлеруа».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Хеверли Лувен» – 5.00
  • Ничья – 4.20
  • Победит «Антверпен» – 1.64
  • Победит «Антверпен» с форой -1.5 гола за игру – 2.55
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.61
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.27

Статистика

  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
  • В двух матчах из пяти последних «OHL» проиграл своим оппонентам
  • За аналогичный период «красные» уступили в одной встрече.

Прогноз

С коэффициентом 2.27 компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Статистика личных матчей команд подсказывает нам, что данный исход наиболее вероятный. Скорее всего, больше двух голов в матче забито не будет в основное время.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:45
Доверимся статистике и поставим на тотал меньше - ТМ(2,5).
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