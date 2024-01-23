«Хеверли Лувен» – «Антверпен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/4 Кубка Бельгии «Хеверли Лувен» – «Антверпен», который состоится 24 января 2024 года
«Хеверли Лувен»
«OHL» на данный момент в турнирной таблице Лиги Жюпиле занимает четырнадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Хеверли Лувен», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Антверпеном». В трёх крайних матчах команда из Лувена не уступает своим соперникам. В позапрошлом туре чемпионата Бельгии «OHL» взял верх над «Эйпеном» (3:0). С разницей в один мяч «Хеверли Лувен» одержал победу над «Спартой» из Нидерландов (2:1).
21 января ничью раскатал «OHL» с «Андерлехтом» со счётом 1:1.
«Антверпен»
«Красные» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Бельгии находятся на шестой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «супер звёзд» за последнее время. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с командой «Вестерло» в 19-ом туре Лиги Жюпиле (2:2). Пропустив три гола, в сухую «Антверпен» проиграл в гостях «Генку» в игре следующего тура чемпионата.
На прошлых выходных со счётом 4:1 «красные» взяли верх над «Шарлеруа».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хеверли Лувен» – 5.00
- Ничья – 4.20
- Победит «Антверпен» – 1.64
- Победит «Антверпен» с форой -1.5 гола за игру – 2.55
- Тотал голов больше 2.5 – 1.61
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.27
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- В двух матчах из пяти последних «OHL» проиграл своим оппонентам
- За аналогичный период «красные» уступили в одной встрече.
Прогноз
С коэффициентом 2.27 компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Статистика личных матчей команд подсказывает нам, что данный исход наиболее вероятный. Скорее всего, больше двух голов в матче забито не будет в основное время.