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«Ницца» – «Мец»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:45
«Ницца» – «Мец»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Ницца» – «Мец», который состоится 27 января 2024 года

«Ницца»

Вторую строчку турнирной таблицы Лиги 1 занимают на сегодняшний день «гимнасты» из Ниццы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего футбольного поединка с «Мецем». В матче 1/32 Кубка Франции после серии пенальти «гимнасты» взяли верх над «Осером». На выезде со счётом 0:2 «Ницца» проиграла «Ренну» в матче 18-го тура Лиги 1.

На прошлых выходных «гимнасты» выиграли у «Бордо» в 1/16 Кубка Франции со счётом 3:2.

«Мец»

«Мессинцы» в турнирной таблице чемпионата Франции находятся на пятнадцатой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «тёмно-бордовых» за последнее время. После серии пенальти «Мец» уступил дома «Клермону» в 1/32 Кубка Франции (1:2). С минимальным счётом «Тулуза» выиграла в гостях у «мессинцев» в прошлом туре Лиги 1.

19 января в товарищеской встрече «Мец» разгромил люксембургскую команду «Эсперанж» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ницца» – 1.43
  • Ничья – 4.50
  • Победит «Мец» – 8.60
  • Победит «Ницца» с форой -1.5 гола за игру – 2.25
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.14
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.71

Статистика

  • Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
  • Три победы одержали «гимнасты» в пяти последних матчах
  • За такой же период «мессинцы» выиграли своих оппонентов только в одной встрече.

Прогноз

На данном этапе «орлы» выглядят предпочтительнее «тёмно-бордовых». Проблем с победой в будущей игре у «гимнастов» не должно возникнуть. Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем матче на победу «Ниццы» с коэффициентом 1.43.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Ницца
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:32
Линия ведет Ниццу фаворитом и это вполне логично. Гостям скорее всего не удастся отличиться. Здесь и классная оборона противника и собственные проблемы в атаке. Свой "дежурный" гол "орлята" конечно забьют. Учитывая же слабую защиту аутсайдера, нас скорее всего ожидает легкая победа фаворита. Если неожиданно терять очки с таким соперником, то о какой борьбе за попадание в топ-3 может идти речь? Судя по стабильности результатов домашних встреч, хозяева не допустят потери.
Гость
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