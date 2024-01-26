«Ницца» – «Мец»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Ницца» – «Мец», который состоится 27 января 2024 года

«Ницца»

Вторую строчку турнирной таблицы Лиги 1 занимают на сегодняшний день «гимнасты» из Ниццы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего футбольного поединка с «Мецем». В матче 1/32 Кубка Франции после серии пенальти «гимнасты» взяли верх над «Осером». На выезде со счётом 0:2 «Ницца» проиграла «Ренну» в матче 18-го тура Лиги 1.

На прошлых выходных «гимнасты» выиграли у «Бордо» в 1/16 Кубка Франции со счётом 3:2.

«Мец»

«Мессинцы» в турнирной таблице чемпионата Франции находятся на пятнадцатой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «тёмно-бордовых» за последнее время. После серии пенальти «Мец» уступил дома «Клермону» в 1/32 Кубка Франции (1:2). С минимальным счётом «Тулуза» выиграла в гостях у «мессинцев» в прошлом туре Лиги 1.

19 января в товарищеской встрече «Мец» разгромил люксембургскую команду «Эсперанж» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ницца» – 1.43

Ничья – 4.50

Победит «Мец» – 8.60

Победит «Ницца» с форой -1.5 гола за игру – 2.25

Тотал голов больше 2.5 – 2.14

Тотал голов меньше 2.5 – 1.71

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Три победы одержали «гимнасты» в пяти последних матчах

За такой же период «мессинцы» выиграли своих оппонентов только в одной встрече.

Прогноз

На данном этапе «орлы» выглядят предпочтительнее «тёмно-бордовых». Проблем с победой в будущей игре у «гимнастов» не должно возникнуть. Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем матче на победу «Ниццы» с коэффициентом 1.43.