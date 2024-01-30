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«Брюгге» – «Кортрейк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:17
«Брюгге» – «Кортрейк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Брюгге» – «Кортрейк», который состоится 31 января 2024 года

«Брюгге»

«Чёрно-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Бельгии находятся на третьей строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Брюгге», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Кортрейком». В четырёх крайних матчах «чёрно-синие» обыграли своих оппонентов. С минимальным счётом «Брюгге» выиграл в гостях у «Гента» в четвертьфинале Кубка Бельгии. В сухую, забив три гола, «чёрно-синие» взяли верх над «Вестерло» в матче 21-го тура чемпионата.

На прошлых выходных в игре следующего тура Лиги Жюпиле «Брюгге» выиграл у «Шарлеруа» со счётом 4:1.

«Кортрейк»

На сегодняшний день «красные» в турнирной таблице Лиги Жюпиле занимают последнее место. Вспомним несколько матчей с участием команды за последнее время. Пропустив пару мячей, «Кортрейк» проиграл в сухую «Генту» в 20-ом туре чемпионата. С минимальным счётом «красные» в гостях одержали победу над «Стандардом» в игре следующего тура.

27 января нулевую ничью раскатал «Кортрейк» с командой «Хеверли Лувен».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Брюгге» – 1.13
  • Ничья – 8.80
  • Победит «Кортрейк» – 20.00
  • Победит «Брюгге» с форой -1.5 гола за игру – 1.39
  • Тотал голов больше 3.5 – 2.02
  • Тотал голов меньше 3.5 – 1.80

Статистика

  • Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
  • Из пяти крайних матчей в четырёх «Брюгге» обыграл своих соперников
  • За аналогичный период «красные» одержали одну победу.

Прогноз

С коэффициентом 1.39 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Брюгге» с форой -1.5 гола. На своём поле с разницей в пару мячей, как минимум, «чёрно-синие» обыграют своего оппонента в предстоящем матче.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Брюгге
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:51
Здесь без вопросов уверенная победа хозяев с хорошей разницей - П1 + ИТБ(2).
ydqnaxfuae5c
ydqnaxfuae5c
сегодня в 06:04
Кортрейк” сможет составить конкуренцию. Возможно, команда попытается использовать быстрые контратаки или выждать шанса на ошибку соперника.
8c9xv2qrfskh
8c9xv2qrfskh
сегодня в 06:03
“Брюгге” является фаворитом в предстоящем матче против “Кортрейка”.
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