«Брюгге» – «Кортрейк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1706563056

сегодня, 00:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Брюгге» – «Кортрейк», который состоится 31 января 2024 года

«Брюгге»

«Чёрно-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Бельгии находятся на третьей строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Брюгге», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Кортрейком». В четырёх крайних матчах «чёрно-синие» обыграли своих оппонентов. С минимальным счётом «Брюгге» выиграл в гостях у «Гента» в четвертьфинале Кубка Бельгии. В сухую, забив три гола, «чёрно-синие» взяли верх над «Вестерло» в матче 21-го тура чемпионата.

На прошлых выходных в игре следующего тура Лиги Жюпиле «Брюгге» выиграл у «Шарлеруа» со счётом 4:1.

«Кортрейк»

На сегодняшний день «красные» в турнирной таблице Лиги Жюпиле занимают последнее место. Вспомним несколько матчей с участием команды за последнее время. Пропустив пару мячей, «Кортрейк» проиграл в сухую «Генту» в 20-ом туре чемпионата. С минимальным счётом «красные» в гостях одержали победу над «Стандардом» в игре следующего тура.

27 января нулевую ничью раскатал «Кортрейк» с командой «Хеверли Лувен».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брюгге» – 1.13

Ничья – 8.80

Победит «Кортрейк» – 20.00

Победит «Брюгге» с форой -1.5 гола за игру – 1.39

Тотал голов больше 3.5 – 2.02

Тотал голов меньше 3.5 – 1.80

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Из пяти крайних матчей в четырёх «Брюгге» обыграл своих соперников

За аналогичный период «красные» одержали одну победу.

Прогноз

С коэффициентом 1.39 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Брюгге» с форой -1.5 гола. На своём поле с разницей в пару мячей, как минимум, «чёрно-синие» обыграют своего оппонента в предстоящем матче.