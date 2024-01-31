«Стандард» – «Антверпен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Стандард» – «Антверпен», который состоится 31 января 2024 года

«Стандард»

«Красные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимают одиннадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «Стандарда» в предстоящем матче с «Антверпеном». С разницей в один мяч «красные» взяли верх над швейцарской командой «Люцерна» (2:1). С минимальным счётом «Кортрейк» одержал победу над «Стандардом» в 21-ом туре Лиги Жюпиле.

Ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Серкль Брюгге» (1:1).

«Антверпен»

«Супер звезда» на сегодняшний день в турнирной таблице Лиги Жюпиле находится на шестой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Антверпена» за последнее время. Со счётом 4:1 на своём поле «Супер звезда» выиграла у «Шарлеруа» в 21-ом туре Высшей лиги. В четвертьфинале Кубка Бельгии с разницей в один мяч «Антверпен» выиграл на выезде у команды «Хеверли Лувен» (3:2).

На прошлых выходных с минимальным счётом «Эйпен» взял верх над «Антверпеном».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Стандард» – 3.85

Ничья – 3.70

Победит «Антверпен» – 1.93

Победит «Антверпен» с форой -1.5 гола за игру – 3.30

Тотал голов больше 2.5 – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 – 1.95

Статистика

Из пяти крайних очных матчей в четырёх исход был следующий: тотал больше 3.5 мячей за игру

Только в одном матче из пяти последних «Стандард» одержал победу

За аналогичный период «Антверпен» выиграл в двух встречах.

Прогноз

С коэффициентом 1.93 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Антверпена». «Супер звезда» увезёт три очка из Льежа в предстоящем футбольном поединке.