«Стандард» – «Антверпен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Стандард» – «Антверпен», который состоится 31 января 2024 года
«Стандард»
«Красные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимают одиннадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «Стандарда» в предстоящем матче с «Антверпеном». С разницей в один мяч «красные» взяли верх над швейцарской командой «Люцерна» (2:1). С минимальным счётом «Кортрейк» одержал победу над «Стандардом» в 21-ом туре Лиги Жюпиле.
Ничейным исходом завершилась выездная игра с командой «Серкль Брюгге» (1:1).
«Антверпен»
«Супер звезда» на сегодняшний день в турнирной таблице Лиги Жюпиле находится на шестой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Антверпена» за последнее время. Со счётом 4:1 на своём поле «Супер звезда» выиграла у «Шарлеруа» в 21-ом туре Высшей лиги. В четвертьфинале Кубка Бельгии с разницей в один мяч «Антверпен» выиграл на выезде у команды «Хеверли Лувен» (3:2).
На прошлых выходных с минимальным счётом «Эйпен» взял верх над «Антверпеном».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Стандард» – 3.85
- Ничья – 3.70
- Победит «Антверпен» – 1.93
- Победит «Антверпен» с форой -1.5 гола за игру – 3.30
- Тотал голов больше 2.5 – 1.86
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.95
Статистика
- Из пяти крайних очных матчей в четырёх исход был следующий: тотал больше 3.5 мячей за игру
- Только в одном матче из пяти последних «Стандард» одержал победу
- За аналогичный период «Антверпен» выиграл в двух встречах.
Прогноз
С коэффициентом 1.93 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Антверпена». «Супер звезда» увезёт три очка из Льежа в предстоящем футбольном поединке.