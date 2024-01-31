«Ренн» – «Монпелье»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Ренн» – «Монпелье», который состоится 3 февраля 2024 года

«Ренн»

«Красно-чёрные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Франции занимают девятое место. Пять матчей подряд «Ренн» выигрывает у своих соперников. Забив два гола в ворота оппонента, «красно-чёрные» выиграли у «Ниццы» в рамках матча 18-го тура Лиги 1 (2:0). После серии пенальти «Ренн» взял верх над «Марселем» в 1/16 Кубка Франции (2:1).

26 января со счётом 3:2 «красно-чёрные» одержали победу над «Лионом» в прошлом туре чемпионата.

«Монпелье»

«Паладины» на сегодняшний день в турнирной таблице Лиги 1 находятся на двенадцатой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. В гостях со счётом 0:2 «Монпелье» проиграло в матче 18-го тура чемпионата команде «Брест». С большим счётом «паладины» выиграли в 1/16 Кубка Франции у команды «Феньи-Ольнуа» (4:0). Дубль на свой счёт в матче записал нападающий Акор Адамс.

На прошлых выходных нулевую ничью раскатал «Монпелье» с «догами» из Лилля.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ренн» – 1.64

Ничья – 4.10

Победит «Монпелье» – 5.40

Победит «Ренн» с форой -1.5 гола – 2.63

Тотал голов больше 2.5 – 1.82

Тотал голов меньше 2.5 – 2.03

Статистика

В шести матчах из десяти последних «Ренн» обыграл своих соперников

За такой же период «паладины» выиграли в трёх встречах

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет.

Прогноз

В четырёх крайних домашних очных матчах «красно-чёрные» обыграли «паладинов». Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Ренна» с коэффициентом 1.64.