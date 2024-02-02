«Портимоненси» – «Арока»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Портимоненси» – «Арока», который состоится 3 февраля 2024 года

«Портимоненси»

«Чёрно-белые» после девятнадцати туров текущего сезона Примейра-лиги находятся на одиннадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Арокой». На своём поле с минимальным счётом «Портимоненси» выиграл у «Фаренсе» в рамках матча 17-го тура чемпионата. Пропустив два гола, в сухую «чёрно-белые» проиграли дома команде «Жил Висенте».

Со счётом 4:1 на прошлых выходных «Портимоненси» взял верх над «Боавиштой» в гостях.

«Арока»

Девятую строчку турнирной таблицы чемпионата Португалии занимают на данный момент «жёлто-синие». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Ароки» за последнее время. С разницей в один мяч на выезде «Арока» проиграла «Витории» из Гимарайнша в рамках матча 17-го тура Примейра-лиги (1:2). С таким же счётом в гостях «жёлто-синие» взяли верх над «Эшторилом» в игре следующего тура.

28 января в сухую, забив пять голов, «Арока» одержала победу над «Визелой».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Портимоненси» – 2.90

Ничья – 3.40

Победит «Арока» – 2.41

Победит «Арока» с форой -1.5 гола – 4.50

Тотал голов больше 2.5 – 2.03

Тотал голов меньше 2.5 – 1.79

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Три победы одержали «чёрно-белые» в десяти последних матчах

За аналогичный период «Арока» выиграла своих соперников также в трёх поединках.

Прогноз

С коэффициентом 3.40 компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на ничью. С большой долей вероятности победителя в предстоящем матче мы не увидим. На футбольном поле встретятся две примерно равные по силе команды.